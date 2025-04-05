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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:34:00+03:00
2025-04-05T03:34:00+03:00
2025-04-05T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Об угрозе атаки беспилотников было объявлено в 00.50 мск, она продлилась два с половиной часа. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в Telegram-канале.
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тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки БПЛА