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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:34 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/opasnost-2009468760.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:34:00+03:00
2025-04-05T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Об угрозе атаки беспилотников было объявлено в 00.50 мск, она продлилась два с половиной часа. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250405/opasnost-2009462801.html
тульская область
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тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТульская область
Тульская область - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Об угрозе атаки беспилотников было объявлено в 00.50 мск, она продлилась два с половиной часа.
Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в Telegram-канале.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
01:32
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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