https://ria.ru/20250405/opasnost-2009468760.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T03:34:00+03:00

2025-04-05T03:34:00+03:00

2025-04-05T03:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884203176_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_35d2269edd6c25771fb44cbc19e6fd19.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Об угрозе атаки беспилотников было объявлено в 00.50 мск, она продлилась два с половиной часа. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250405/opasnost-2009462801.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, дмитрий миляев