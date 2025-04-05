https://ria.ru/20250405/novokuznetsk-2009506183.html
В Новокузнецке дерево упало на мужчину
В Новокузнецке дерево упало на мужчину - РИА Новости, 05.04.2025
В Новокузнецке дерево упало на мужчину
Шквалистый ветер сломал дерево в Новокузнецке, которое упало на мужчину, он в реанимации, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:07:00+03:00
2025-04-05T12:07:00+03:00
2025-04-05T15:02:00+03:00
происшествия
новокузнецк
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КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. Шквалистый ветер сломал дерево в Новокузнецке, которое упало на мужчину, он в реанимации, сообщили РИА Новости в администрации города. "Мужчина утром шел в 6 утра, как раз, когда были самые сильные порывы ветра. Дерево на него упало, он по тротуару шел, у него черепно-мозговая травма, находится в реанимации в тяжелом состоянии", – рассказала собеседница агентства. Как уточнил в своем Telegram-канале глава города Денис Ильин, из-за ветра упавшими деревьями повреждено 16 автомобилей, труба котельной, упали 2 светофора (в Бызово и Новобайдаевке), а также столб с дорожным знаком, повреждены 5 остановочных павильонов, на 11 объектах образования частично повредилась кровля. "На 14.00 (10.00 мск) без электроснабжения 16 многоквартирных домов и 2223 дома частного сектора в Орджоникидзевском и Куйбышевском районах. Работают бригады Россетей. ПВР не разворачивались", – написал Ильин. Мэр города добавил, что во всех районах города работают оперативные группы по выявлению и устранению последствий штормового ветра, усилен состав аварийно-ремонтных бригад ресурсоснабжающих организаций, поисково-спасательной службы. "Ситуацию держим на контроле. Прошу сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома", – написал Ильин.
https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009491505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, куйбышевский район, россети, ураган в сибири
Происшествия, Новокузнецк, Куйбышевский район, Россети, Ураган в Сибири
В Новокузнецке дерево упало на мужчину
В Новокузнецке мужчина попал в реанимацию из-за упавшего на него дерева
КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. Шквалистый ветер сломал дерево в Новокузнецке, которое упало на мужчину, он в реанимации, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Мужчина утром шел в 6 утра, как раз, когда были самые сильные порывы ветра. Дерево на него упало, он по тротуару шел, у него черепно-мозговая травма, находится в реанимации в тяжелом состоянии", – рассказала собеседница агентства.
Как уточнил в своем Telegram-канале глава города Денис Ильин, из-за ветра упавшими деревьями повреждено 16 автомобилей, труба котельной, упали 2 светофора (в Бызово и Новобайдаевке), а также столб с дорожным знаком, повреждены 5 остановочных павильонов, на 11 объектах образования частично повредилась кровля.
"На 14.00 (10.00 мск) без электроснабжения 16 многоквартирных домов и 2223 дома частного сектора в Орджоникидзевском и Куйбышевском районах
. Работают бригады Россетей
. ПВР не разворачивались", – написал Ильин.
Мэр города добавил, что во всех районах города работают оперативные группы по выявлению и устранению последствий штормового ветра, усилен состав аварийно-ремонтных бригад ресурсоснабжающих организаций, поисково-спасательной службы.
"Ситуацию держим на контроле. Прошу сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома", – написал Ильин.