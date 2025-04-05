https://ria.ru/20250405/nlo-2009387711.html

Загадочная катастрофа или вторжение: что скрывают в горах у Великой стены

Загадочная катастрофа или вторжение: что скрывают в горах у Великой стены - РИА Новости, 05.04.2025

Загадочная катастрофа или вторжение: что скрывают в горах у Великой стены

Эта сейчас многими позабытая история, которая наделала много шума в зарубежной прессе в 1960-1970-х, а также освещавшаяся солидными советскими изданиями,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:48:00+03:00

2025-04-05T08:48:00+03:00

2025-04-05T08:48:00+03:00

китай

цинхай

тибет

вячеслав зайцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009392756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_544809e198d33b17ddd8a29a5c9d8132.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Эта сейчас многими позабытая история, которая наделала много шума в зарубежной прессе в 1960-1970-х, а также освещавшаяся солидными советскими изданиями, содержит настоящую сенсацию.Дескать, в глубокой древности за Великой китайской стеной в горах Байан-Кара-Ула произошло крушение корабля пришельцев, которое до сих пор скрывается китайскими властями.История изобилует фантастическими находками, которые будоражат воображение и ставят вопрос: что же перед нами -неожиданное открытие или искусная мистификация?Таинственная находка в горахВероятно, первая публикация, заставившая заговорить о таинственной находке в китайских горах "НЛО в древности?", появилась в июле 1962-го года на страницах немецкого журнала "Вегетарианская вселенная".В статье рассказывается, что в 1937–1938 годах в горах Байан-Кара-Ула, расположенных в современной провинции Цинхай на границе Тибета и Китая, группа археологов под руководством Чи Пу-Тея нашла рядом с погребениями миниатюрных "людей", чей рост не превышал 1 метр 30 см, причудливые каменные диски, похожие на граммофонные пластинки с неизвестными письменами. Всего их было найдено 716.То, что древние люди, о которых китайские ученые имели смутное представление, несколько тысяч лет тому назад с помощью неизвестных орудий вырезали из чрезвычайно твердого гранита диски в форме грампластинок, уже порождало много вопросов.Но самая большая сенсация поджидала ученых впереди после расшифровки загадочных надписей.Крушение корабля инопланетянКак далее пишет автор статьи, только по истечении двух десятков лет археологам и филологам удалось расшифровать письменные дорожки на дисках.Профессор археологии Цум Ум-нуй вместе с четырьмя коллегами пришел к выводу: "Бороздчатое письмо сообщает о летательных аппаратах, существовавших, согласно надписям на дисках, 12 тысяч лет назад".В одном месте текста говорится буквально следующее: "Дропа спустились с облаков на своих планерах. Десять раз до восхода солнца мужчины, женщины и дети народа хам прятались в пещерах. Затем они поняли знаки и увидели, что на сей раз дропа прибыли с мирными намерениями".В других записях говорится, что корабль дропа разбился в труднодоступной горной местности и нет никакой возможности построить новый.Так и остались жить инопланетяне на Земле. И именно их скелеты обнаружены в пещерах рядом с дисками.Русский следНесмотря на то, что первыми о предполагаемом крушении в горах Китая написали в немецком журнале, данная история на Западе имеет устойчивый "русский акцент" - благодаря статье Вячеслава Зайцева в журнале "Спутник", адресованная зарубежному читателю в 1967 году. И о таинственных камнях вновь заговорили.Зайцев написал, что несколько дисков содержат большое количество кобальта и других металлов, что они ведут себя как проводники электричества и издают жужжащий звук, если их поставить на специальный проигрыватель.Приложил руку к "русскому следу" и Эрих фон Дэникен: в книге "Назад к звездам" он приписал историю о дисках Байан-Кара-Ула известному советскому писателю фантасту и ученому Александру Казанцеву.История с фотографий и пропавшие дискиВ свободном доступе есть только несколько фотографий, которые приписывают к камням дропа, и с ними связана почти детективная история. В 1974 году австралийский инженер Эрнст Венегер, находясь в Китае, увидел в одном из музеев на застекленном стеллаже два диска. Директриса музея толком ничего о них рассказать не смогла.Тогда инженер сделал несколько цветных фотографий. Впоследствии же диски из музея пропали. Когда в 1994 году немецкие исследователи Хартвиг Хаусдорф и Питтер Красса попытались ознакомиться с артефактами, сделать им этого не удалось.Что говорит наукаНаука не признает ни сам факт экспедиции, ни якобы найденные в ходе нее диски. По мнению ученых Пекинского университета, вся история дропа представляет собой искусно состряпанную мистификацию.Нет никаких свидетельств существования ученого с именем Цум Ум Нуи. По мнению исследователей, имя "Цум Ум Нуи" не является настоящим китайским - оно либо фиктивно, либо представляет собой результат неудачной попытки перевести на китайский японское имя.Сохранившееся фотографии Венегера стали главным аргументом в пользу признания всей истории мистификацией, поскольку диски на снимках внешне ничем не отличаются от известных нефритовых дисков би, которые часто украшались иероглифами.Похоже, история крушения инопланетного корабля в Байан-Кара-Ула всего лишь красивая легенда. По крайней мере, пока не появятся более убедительные доказательства ее подлинности.

китай

цинхай

тибет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, цинхай, тибет, вячеслав зайцев