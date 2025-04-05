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Загадочная катастрофа или вторжение: что скрывают в горах у Великой стены - РИА Новости, 05.04.2025
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08:48 05.04.2025
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Загадочная катастрофа или вторжение: что скрывают в горах у Великой стены
Загадочная катастрофа или вторжение: что скрывают в горах у Великой стены - РИА Новости, 05.04.2025
Загадочная катастрофа или вторжение: что скрывают в горах у Великой стены
Эта сейчас многими позабытая история, которая наделала много шума в зарубежной прессе в 1960-1970-х, а также освещавшаяся солидными советскими изданиями,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:48:00+03:00
2025-04-05T08:48:00+03:00
китай
цинхай
тибет
вячеслав зайцев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Эта сейчас многими позабытая история, которая наделала много шума в зарубежной прессе в 1960-1970-х, а также освещавшаяся солидными советскими изданиями, содержит настоящую сенсацию.Дескать, в глубокой древности за Великой китайской стеной в горах Байан-Кара-Ула произошло крушение корабля пришельцев, которое до сих пор скрывается китайскими властями.История изобилует фантастическими находками, которые будоражат воображение и ставят вопрос: что же перед нами -неожиданное открытие или искусная мистификация?Таинственная находка в горахВероятно, первая публикация, заставившая заговорить о таинственной находке в китайских горах "НЛО в древности?", появилась в июле 1962-го года на страницах немецкого журнала "Вегетарианская вселенная".В статье рассказывается, что в 1937–1938 годах в горах Байан-Кара-Ула, расположенных в современной провинции Цинхай на границе Тибета и Китая, группа археологов под руководством Чи Пу-Тея нашла рядом с погребениями миниатюрных "людей", чей рост не превышал 1 метр 30 см, причудливые каменные диски, похожие на граммофонные пластинки с неизвестными письменами. Всего их было найдено 716.То, что древние люди, о которых китайские ученые имели смутное представление, несколько тысяч лет тому назад с помощью неизвестных орудий вырезали из чрезвычайно твердого гранита диски в форме грампластинок, уже порождало много вопросов.Но самая большая сенсация поджидала ученых впереди после расшифровки загадочных надписей.Крушение корабля инопланетянКак далее пишет автор статьи, только по истечении двух десятков лет археологам и филологам удалось расшифровать письменные дорожки на дисках.Профессор археологии Цум Ум-нуй вместе с четырьмя коллегами пришел к выводу: "Бороздчатое письмо сообщает о летательных аппаратах, существовавших, согласно надписям на дисках, 12 тысяч лет назад".В одном месте текста говорится буквально следующее: "Дропа спустились с облаков на своих планерах. Десять раз до восхода солнца мужчины, женщины и дети народа хам прятались в пещерах. Затем они поняли знаки и увидели, что на сей раз дропа прибыли с мирными намерениями".В других записях говорится, что корабль дропа разбился в труднодоступной горной местности и нет никакой возможности построить новый.Так и остались жить инопланетяне на Земле. И именно их скелеты обнаружены в пещерах рядом с дисками.Русский следНесмотря на то, что первыми о предполагаемом крушении в горах Китая написали в немецком журнале, данная история на Западе имеет устойчивый "русский акцент" - благодаря статье Вячеслава Зайцева в журнале "Спутник", адресованная зарубежному читателю в 1967 году. И о таинственных камнях вновь заговорили.Зайцев написал, что несколько дисков содержат большое количество кобальта и других металлов, что они ведут себя как проводники электричества и издают жужжащий звук, если их поставить на специальный проигрыватель.Приложил руку к "русскому следу" и Эрих фон Дэникен: в книге "Назад к звездам" он приписал историю о дисках Байан-Кара-Ула известному советскому писателю фантасту и ученому Александру Казанцеву.История с фотографий и пропавшие дискиВ свободном доступе есть только несколько фотографий, которые приписывают к камням дропа, и с ними связана почти детективная история. В 1974 году австралийский инженер Эрнст Венегер, находясь в Китае, увидел в одном из музеев на застекленном стеллаже два диска. Директриса музея толком ничего о них рассказать не смогла.Тогда инженер сделал несколько цветных фотографий. Впоследствии же диски из музея пропали. Когда в 1994 году немецкие исследователи Хартвиг Хаусдорф и Питтер Красса попытались ознакомиться с артефактами, сделать им этого не удалось.Что говорит наукаНаука не признает ни сам факт экспедиции, ни якобы найденные в ходе нее диски. По мнению ученых Пекинского университета, вся история дропа представляет собой искусно состряпанную мистификацию.Нет никаких свидетельств существования ученого с именем Цум Ум Нуи. По мнению исследователей, имя "Цум Ум Нуи" не является настоящим китайским - оно либо фиктивно, либо представляет собой результат неудачной попытки перевести на китайский японское имя.Сохранившееся фотографии Венегера стали главным аргументом в пользу признания всей истории мистификацией, поскольку диски на снимках внешне ничем не отличаются от известных нефритовых дисков би, которые часто украшались иероглифами.Похоже, история крушения инопланетного корабля в Байан-Кара-Ула всего лишь красивая легенда. По крайней мере, пока не появятся более убедительные доказательства ее подлинности.
китай
цинхай
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РИА Новости
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5
4.7
96
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китай, цинхай, тибет, вячеслав зайцев
Китай, Цинхай, Тибет, Вячеслав Зайцев

Загадочная катастрофа или вторжение: что скрывают в горах у Великой стены

© Getty Images / Yana IskayevaВстреча с НЛО
Встреча с НЛО - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Getty Images / Yana Iskayeva
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Эта сейчас многими позабытая история, которая наделала много шума в зарубежной прессе в 1960-1970-х, а также освещавшаяся солидными советскими изданиями, содержит настоящую сенсацию.
Дескать, в глубокой древности за Великой китайской стеной в горах Байан-Кара-Ула произошло крушение корабля пришельцев, которое до сих пор скрывается китайскими властями.
История изобилует фантастическими находками, которые будоражат воображение и ставят вопрос: что же перед нами -неожиданное открытие или искусная мистификация?
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВеликая Китайская стена в окрестностях Пекина
Великая Китайская стена в окрестностях Пекина - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Великая Китайская стена в окрестностях Пекина

Таинственная находка в горах

Вероятно, первая публикация, заставившая заговорить о таинственной находке в китайских горах "НЛО в древности?", появилась в июле 1962-го года на страницах немецкого журнала "Вегетарианская вселенная".
В статье рассказывается, что в 1937–1938 годах в горах Байан-Кара-Ула, расположенных в современной провинции Цинхай на границе Тибета и Китая, группа археологов под руководством Чи Пу-Тея нашла рядом с погребениями миниатюрных "людей", чей рост не превышал 1 метр 30 см, причудливые каменные диски, похожие на граммофонные пластинки с неизвестными письменами. Всего их было найдено 716.
То, что древние люди, о которых китайские ученые имели смутное представление, несколько тысяч лет тому назад с помощью неизвестных орудий вырезали из чрезвычайно твердого гранита диски в форме грампластинок, уже порождало много вопросов.
© Getty Images / Heritage ImagesДиск (би), Империя Хань, 2й - 1-й век до н.э.
Диск (би), Империя Хань, 2й - 1-й век до н.э. - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Heritage Images
Диск (би), Империя Хань, 2й - 1-й век до н.э.
Но самая большая сенсация поджидала ученых впереди после расшифровки загадочных надписей.

Крушение корабля инопланетян

Как далее пишет автор статьи, только по истечении двух десятков лет археологам и филологам удалось расшифровать письменные дорожки на дисках.
Профессор археологии Цум Ум-нуй вместе с четырьмя коллегами пришел к выводу: "Бороздчатое письмо сообщает о летательных аппаратах, существовавших, согласно надписям на дисках, 12 тысяч лет назад".
В одном месте текста говорится буквально следующее: "Дропа спустились с облаков на своих планерах. Десять раз до восхода солнца мужчины, женщины и дети народа хам прятались в пещерах. Затем они поняли знаки и увидели, что на сей раз дропа прибыли с мирными намерениями".
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкОлимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине Олимпийские объекты зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
В других записях говорится, что корабль дропа разбился в труднодоступной горной местности и нет никакой возможности построить новый.
Так и остались жить инопланетяне на Земле. И именно их скелеты обнаружены в пещерах рядом с дисками.

Русский след

Несмотря на то, что первыми о предполагаемом крушении в горах Китая написали в немецком журнале, данная история на Западе имеет устойчивый "русский акцент" - благодаря статье Вячеслава Зайцева в журнале "Спутник", адресованная зарубежному читателю в 1967 году. И о таинственных камнях вновь заговорили.
CC BY 2.0 / Alexlux / Peking University, Beijing, ChinaПекинский университет
Пекинский университет - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
CC BY 2.0 / Alexlux / Peking University, Beijing, China
Пекинский университет
Зайцев написал, что несколько дисков содержат большое количество кобальта и других металлов, что они ведут себя как проводники электричества и издают жужжащий звук, если их поставить на специальный проигрыватель.
Приложил руку к "русскому следу" и Эрих фон Дэникен: в книге "Назад к звездам" он приписал историю о дисках Байан-Кара-Ула известному советскому писателю фантасту и ученому Александру Казанцеву.
© РИА Новости / Походин | Перейти в медиабанкПисатель-фантаст Александр Петрович Казанцев
Писатель-фантаст Александр Петрович Казанцев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Походин
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Писатель-фантаст Александр Петрович Казанцев

История с фотографий и пропавшие диски

В свободном доступе есть только несколько фотографий, которые приписывают к камням дропа, и с ними связана почти детективная история. В 1974 году австралийский инженер Эрнст Венегер, находясь в Китае, увидел в одном из музеев на застекленном стеллаже два диска. Директриса музея толком ничего о них рассказать не смогла.
Тогда инженер сделал несколько цветных фотографий. Впоследствии же диски из музея пропали. Когда в 1994 году немецкие исследователи Хартвиг Хаусдорф и Питтер Красса попытались ознакомиться с артефактами, сделать им этого не удалось.
© Getty Images / Heritage ImagesДиск (би), Династия Цинь, около 18 века
Диск (би), Династия Цинь, около 18 века - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Heritage Images
Диск (би), Династия Цинь, около 18 века

Что говорит наука

Наука не признает ни сам факт экспедиции, ни якобы найденные в ходе нее диски. По мнению ученых Пекинского университета, вся история дропа представляет собой искусно состряпанную мистификацию.
Нет никаких свидетельств существования ученого с именем Цум Ум Нуи. По мнению исследователей, имя "Цум Ум Нуи" не является настоящим китайским - оно либо фиктивно, либо представляет собой результат неудачной попытки перевести на китайский японское имя.
© Getty Images / Josh HawleyГоры Баян-Хара-Ула
Горы Баян-Хара-Ула - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Josh Hawley
Горы Баян-Хара-Ула
Сохранившееся фотографии Венегера стали главным аргументом в пользу признания всей истории мистификацией, поскольку диски на снимках внешне ничем не отличаются от известных нефритовых дисков би, которые часто украшались иероглифами.
Похоже, история крушения инопланетного корабля в Байан-Кара-Ула всего лишь красивая легенда. По крайней мере, пока не появятся более убедительные доказательства ее подлинности.
 
КитайЦинхайТибетВячеслав Зайцев
 
 
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