Рейтинг@Mail.ru
"Скептики проиграли". Находка в храме Гроба Господня потрясла ученых - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 05.04.2025 (обновлено: 08:03 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/nakhodka-2009176686.html
"Скептики проиграли". Находка в храме Гроба Господня потрясла ученых
"Скептики проиграли". Находка в храме Гроба Господня потрясла ученых - РИА Новости, 05.04.2025
"Скептики проиграли". Находка в храме Гроба Господня потрясла ученых
Для верующих сомнений нет: храм Гроба Господня стоит на месте казни Иисуса. А вот археологи долгие годы не знали, так ли это. Поставить точку в наиважнейшем... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T08:00:00+03:00
2025-04-05T08:03:00+03:00
религия
иерусалим
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868530316_0:347:2200:1585_1920x0_80_0_0_16ac28528996ec47a73e2dfe7b0695d3.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Для верующих сомнений нет: храм Гроба Господня стоит на месте казни Иисуса. А вот археологи долгие годы не знали, так ли это. Поставить точку в наиважнейшем историческом расследовании помогла одна маленькая деталь.Ремонт оказался на рукуВ 2019 году крупнейшие христианские общины Иерусалима наконец-то договорились о совместной реставрации храма Гроба Господня. Для рабочих замена пола в столь древнем здании — сплошные проблемы. А для археологов — настоящий подарок.Под каменными плитами XIX века они ожидали найти ответы на давно волнующие мир вопросы. И не прогадали.Раскопки с большими перерывами идут вот уже четыре года. Но игра стоит свеч. То, что обнаружили под крохотным участком пола, с лихвой окупает все затраты. Ученые выяснили: на месте знаменитой базилики некогда была зеленая зона.Результаты археоботанического анализа показали в некоторых пластах почвы наличие виноградной и оливковой пыльцы, а также микрофрагменты корневой системы этих растений. Датируются они, по предварительным данным, дохристианским периодом: рубежом I века до нашей эры — I века нашей эры."Из исторических источников мы знаем, что район, где расположен храм Гроба Господня, был частью города во времена императора Адриана, когда римляне построили Элию Капитолину (город, возведенный в II веке на руинах Иерусалима. — Прим. ред.), — пояснила руководитель раскопок, профессор археологии Университета Сапиенца Франческа Романа Стасолла. — Но во времена Иисуса он еще не был заселен".А значит, можно не без оснований полагать, что храм стоит именно там, где был казнен и похоронен Христос. "На том месте, — свидетельствует евангелист Иоанн, — где Он был распят, был сад; и в саду новый гроб, в котором еще никогда не лежал человек. Там лежал Иисус"."Дело за малым, — заключила профессор Стасолла, — провести радиоуглеродный анализ пыльцы для большей достоверности выводов".Однако не все так просто.Задача не из легкихПоискам места распятия без малого столько же лет, сколько и самому христианству. Первые раскопки в окрестностях храма Гроба Господня начались еще в IV веке.Мать императора Константина царица Елена отправила на Святую землю настоящую экспедицию с целью отыскать места и реликвии, связанные с земной жизнью Христа. Само собой, Голгофа и Гроб Господень значились в приоритете.Но было одно затруднение: Иерусалим времен царицы и времен Спасителя — далеко не одно и то же. Все дело в том, что в 70 году нашей эры римляне сровняли город с землей — в отместку за поднятое иудеями восстание.На его месте и построили Элию Капитолину, а большинство прежних реликвий попросту уничтожили. На Голгофе, в частности, воздвигли храм богини Венеры. А пещеру, где произошло Воскресение, засыпали мусором. При такой кардинальной перестройке вести поиски было непросто.Однако удача сопутствовала Елене: нашли и Крест — орудие казни, и тот самый склеп. Да и местоположение самой Голгофы, по-видимому, определили верно. В Константинополь царица возвращалась с победой.На месте капища Венеры Елена распорядилась поставить христианскую церковь. Внушительных размеров храмовый комплекс объединял гору и место погребения Христа вплоть до XI века, пока не был разрушен арабскими завоевателями. Два столетия спустя крестоносцы с размахом отстроили святилище. В таком виде оно сохранилось до наших дней.Красивая, но ложная теорияТолько вот историков и археологов все последующие годы терзал один насущный вопрос — не ошиблась ли царица с выбором места? В XIX столетии некоторые ученые рассуждали так: на момент прибытия Елены в Иерусалим там вряд ли оставались потомки христиан; скорее всего, они покинули город после событий 70 года.В 1882-м масла в огонь подлил английский генерал Чарльз Гордон. На склоне лет он решил заняться любительской археологией и к северу от городских ворот обнаружил гору в форме человеческой головы. Тут же объявил: это и есть Голгофа. Ведь название вершины — искаженное ивритское "гульголет", "череп".В ходе раскопок Гордон сумел собрать весь набор — несколько захоронений I века, большой резервуар для оросительных работ. "В Евангелии ведь упоминается сад, — рассуждал отставной офицер. — Для чего же еще нужен резервуар? Все сходится".Была в "гордоновской Голгофе" и гробница. А у входа — глубокий желоб. По нему явно перемещали камень, как двигают дверь шкафа-купе, пояснил находчивый генерал. Сенсация наделала столько шума, что некоторые специалисты и религиозные общины до сих пор уверены в ее подлинности.Сомнений все меньшеПравда, в последние десятилетия ученые приводят все больше аргументов, опровергающих версию генерала Гордона. Так, семь лет назад под храмом Гроба Господня раскопали сеть тоннелей, датированных I-II веками.А в прошлом году археологи выяснили: все они ведут к мраморному плато — остаткам святилища. По-видимому, римского, той же эпохи.Ранее неподалеку от подземных ходов нашли элитное иудейское кладбище с вырубленными для знати скальными склепами. Весь этот ритуальный комплекс располагался вблизи городской дороги. Ее следы и сегодня можно увидеть рядом с главным христианским святилищем.Так что не исключено, что у скептиков в скором времени не останется контраргументов по поводу того, где на самом деле был распят и похоронен Иисус Христос.
https://ria.ru/20250114/potomki-1993509287.html
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868530316_8:0:2121:1585_1920x0_80_0_0_68b5743fc24c0c2f1470ec1fb5189e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Иерусалим, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Скептики проиграли". Находка в храме Гроба Господня потрясла ученых

Археолог Стасолла: под храмом Гроба Господня найдена пыльца, датируемая I веком

© РИА Новости / Вячеслав Татарковский | Перейти в медиабанкВерующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Вячеслав Татарковский
Перейти в медиабанк
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Для верующих сомнений нет: храм Гроба Господня стоит на месте казни Иисуса. А вот археологи долгие годы не знали, так ли это. Поставить точку в наиважнейшем историческом расследовании помогла одна маленькая деталь.

Ремонт оказался на руку

В 2019 году крупнейшие христианские общины Иерусалима наконец-то договорились о совместной реставрации храма Гроба Господня. Для рабочих замена пола в столь древнем здании — сплошные проблемы. А для археологов — настоящий подарок.
Под каменными плитами XIX века они ожидали найти ответы на давно волнующие мир вопросы. И не прогадали.
Раскопки с большими перерывами идут вот уже четыре года. Но игра стоит свеч. То, что обнаружили под крохотным участком пола, с лихвой окупает все затраты. Ученые выяснили: на месте знаменитой базилики некогда была зеленая зона.
Результаты археоботанического анализа показали в некоторых пластах почвы наличие виноградной и оливковой пыльцы, а также микрофрагменты корневой системы этих растений. Датируются они, по предварительным данным, дохристианским периодом: рубежом I века до нашей эры — I века нашей эры.
© AP Photo / Mahmoud IlleanРеставрационные работы в храме Гроба Господня
Реставрационные работы в Храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Реставрационные работы в храме Гроба Господня
"Из исторических источников мы знаем, что район, где расположен храм Гроба Господня, был частью города во времена императора Адриана, когда римляне построили Элию Капитолину (город, возведенный в II веке на руинах Иерусалима. — Прим. ред.), — пояснила руководитель раскопок, профессор археологии Университета Сапиенца Франческа Романа Стасолла. — Но во времена Иисуса он еще не был заселен".
А значит, можно не без оснований полагать, что храм стоит именно там, где был казнен и похоронен Христос. "На том месте, — свидетельствует евангелист Иоанн, — где Он был распят, был сад; и в саду новый гроб, в котором еще никогда не лежал человек. Там лежал Иисус".
"Дело за малым, — заключила профессор Стасолла, — провести радиоуглеродный анализ пыльцы для большей достоверности выводов".
Однако не все так просто.
© Фото : Sapienza Università di Roma/Gianfranco Pinto OstuniРаскопки перед храмом Гроба Господня
Раскопки перед Храмом Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Sapienza Università di Roma/Gianfranco Pinto Ostuni
Раскопки перед храмом Гроба Господня

Задача не из легких

Поискам места распятия без малого столько же лет, сколько и самому христианству. Первые раскопки в окрестностях храма Гроба Господня начались еще в IV веке.
Мать императора Константина царица Елена отправила на Святую землю настоящую экспедицию с целью отыскать места и реликвии, связанные с земной жизнью Христа. Само собой, Голгофа и Гроб Господень значились в приоритете.
Но было одно затруднение: Иерусалим времен царицы и времен Спасителя — далеко не одно и то же. Все дело в том, что в 70 году нашей эры римляне сровняли город с землей — в отместку за поднятое иудеями восстание.
На его месте и построили Элию Капитолину, а большинство прежних реликвий попросту уничтожили. На Голгофе, в частности, воздвигли храм богини Венеры. А пещеру, где произошло Воскресение, засыпали мусором. При такой кардинальной перестройке вести поиски было непросто.
CC BY-SA 3.0 / Wknight94 / Часть вершины (справа от православного престола) закрыта стеклом
Часть вершины (справа от православного престола) закрыта стеклом - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Wknight94 /
Часть вершины (справа от православного престола) закрыта стеклом
Однако удача сопутствовала Елене: нашли и Крест — орудие казни, и тот самый склеп. Да и местоположение самой Голгофы, по-видимому, определили верно. В Константинополь царица возвращалась с победой.
На месте капища Венеры Елена распорядилась поставить христианскую церковь. Внушительных размеров храмовый комплекс объединял гору и место погребения Христа вплоть до XI века, пока не был разрушен арабскими завоевателями. Два столетия спустя крестоносцы с размахом отстроили святилище. В таком виде оно сохранилось до наших дней.

Красивая, но ложная теория

Только вот историков и археологов все последующие годы терзал один насущный вопрос — не ошиблась ли царица с выбором места? В XIX столетии некоторые ученые рассуждали так: на момент прибытия Елены в Иерусалим там вряд ли оставались потомки христиан; скорее всего, они покинули город после событий 70 года.
© Франческо Айец (1867)Картина "Разрушение Иерусалимского храма"
Картина Разрушение Иерусалимского храма - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Франческо Айец (1867)
Картина "Разрушение Иерусалимского храма"
В 1882-м масла в огонь подлил английский генерал Чарльз Гордон. На склоне лет он решил заняться любительской археологией и к северу от городских ворот обнаружил гору в форме человеческой головы. Тут же объявил: это и есть Голгофа. Ведь название вершины — искаженное ивритское "гульголет", "череп".
В ходе раскопок Гордон сумел собрать весь набор — несколько захоронений I века, большой резервуар для оросительных работ. "В Евангелии ведь упоминается сад, — рассуждал отставной офицер. — Для чего же еще нужен резервуар? Все сходится".
Была в "гордоновской Голгофе" и гробница. А у входа — глубокий желоб. По нему явно перемещали камень, как двигают дверь шкафа-купе, пояснил находчивый генерал. Сенсация наделала столько шума, что некоторые специалисты и религиозные общины до сих пор уверены в ее подлинности.
© РИА Новости / Амит Шааль | Перейти в медиабанкХрам Гроба Господня в Иерусалиме, открытый для посетителей после двух месяцев карантина
Храм Гроба Господня в Иерусалиме, открытый для посетителей после двух месяцев карантина - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в медиабанк
Храм Гроба Господня в Иерусалиме, открытый для посетителей после двух месяцев карантина

Сомнений все меньше

Правда, в последние десятилетия ученые приводят все больше аргументов, опровергающих версию генерала Гордона. Так, семь лет назад под храмом Гроба Господня раскопали сеть тоннелей, датированных I-II веками.
А в прошлом году археологи выяснили: все они ведут к мраморному плато — остаткам святилища. По-видимому, римского, той же эпохи.
Ранее неподалеку от подземных ходов нашли элитное иудейское кладбище с вырубленными для знати скальными склепами. Весь этот ритуальный комплекс располагался вблизи городской дороги. Ее следы и сегодня можно увидеть рядом с главным христианским святилищем.
Так что не исключено, что у скептиков в скором времени не останется контраргументов по поводу того, где на самом деле был распят и похоронен Иисус Христос.
Туристы у подножья статуи Христа в Бразилии - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Ватикан это скрывал". Где сейчас живут потомки Христа
14 января, 08:00
 
РелигияИерусалимАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала