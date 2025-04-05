"Скептики проиграли". Находка в храме Гроба Господня потрясла ученых
Археолог Стасолла: под храмом Гроба Господня найдена пыльца, датируемая I веком
© РИА Новости / Вячеслав Татарковский | Перейти в медиабанкВерующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Иерусалиме
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Для верующих сомнений нет: храм Гроба Господня стоит на месте казни Иисуса. А вот археологи долгие годы не знали, так ли это. Поставить точку в наиважнейшем историческом расследовании помогла одна маленькая деталь.
Ремонт оказался на руку
В 2019 году крупнейшие христианские общины Иерусалима наконец-то договорились о совместной реставрации храма Гроба Господня. Для рабочих замена пола в столь древнем здании — сплошные проблемы. А для археологов — настоящий подарок.
Под каменными плитами XIX века они ожидали найти ответы на давно волнующие мир вопросы. И не прогадали.
Раскопки с большими перерывами идут вот уже четыре года. Но игра стоит свеч. То, что обнаружили под крохотным участком пола, с лихвой окупает все затраты. Ученые выяснили: на месте знаменитой базилики некогда была зеленая зона.
Результаты археоботанического анализа показали в некоторых пластах почвы наличие виноградной и оливковой пыльцы, а также микрофрагменты корневой системы этих растений. Датируются они, по предварительным данным, дохристианским периодом: рубежом I века до нашей эры — I века нашей эры.
© AP Photo / Mahmoud IlleanРеставрационные работы в храме Гроба Господня
© AP Photo / Mahmoud Illean
Реставрационные работы в храме Гроба Господня
"Из исторических источников мы знаем, что район, где расположен храм Гроба Господня, был частью города во времена императора Адриана, когда римляне построили Элию Капитолину (город, возведенный в II веке на руинах Иерусалима. — Прим. ред.), — пояснила руководитель раскопок, профессор археологии Университета Сапиенца Франческа Романа Стасолла. — Но во времена Иисуса он еще не был заселен".
А значит, можно не без оснований полагать, что храм стоит именно там, где был казнен и похоронен Христос. "На том месте, — свидетельствует евангелист Иоанн, — где Он был распят, был сад; и в саду новый гроб, в котором еще никогда не лежал человек. Там лежал Иисус".
"Дело за малым, — заключила профессор Стасолла, — провести радиоуглеродный анализ пыльцы для большей достоверности выводов".
Однако не все так просто.
Задача не из легких
Поискам места распятия без малого столько же лет, сколько и самому христианству. Первые раскопки в окрестностях храма Гроба Господня начались еще в IV веке.
Мать императора Константина царица Елена отправила на Святую землю настоящую экспедицию с целью отыскать места и реликвии, связанные с земной жизнью Христа. Само собой, Голгофа и Гроб Господень значились в приоритете.
Но было одно затруднение: Иерусалим времен царицы и времен Спасителя — далеко не одно и то же. Все дело в том, что в 70 году нашей эры римляне сровняли город с землей — в отместку за поднятое иудеями восстание.
На его месте и построили Элию Капитолину, а большинство прежних реликвий попросту уничтожили. На Голгофе, в частности, воздвигли храм богини Венеры. А пещеру, где произошло Воскресение, засыпали мусором. При такой кардинальной перестройке вести поиски было непросто.
Однако удача сопутствовала Елене: нашли и Крест — орудие казни, и тот самый склеп. Да и местоположение самой Голгофы, по-видимому, определили верно. В Константинополь царица возвращалась с победой.
На месте капища Венеры Елена распорядилась поставить христианскую церковь. Внушительных размеров храмовый комплекс объединял гору и место погребения Христа вплоть до XI века, пока не был разрушен арабскими завоевателями. Два столетия спустя крестоносцы с размахом отстроили святилище. В таком виде оно сохранилось до наших дней.
Красивая, но ложная теория
Только вот историков и археологов все последующие годы терзал один насущный вопрос — не ошиблась ли царица с выбором места? В XIX столетии некоторые ученые рассуждали так: на момент прибытия Елены в Иерусалим там вряд ли оставались потомки христиан; скорее всего, они покинули город после событий 70 года.
© Франческо Айец (1867)Картина "Разрушение Иерусалимского храма"
© Франческо Айец (1867)
Картина "Разрушение Иерусалимского храма"
В 1882-м масла в огонь подлил английский генерал Чарльз Гордон. На склоне лет он решил заняться любительской археологией и к северу от городских ворот обнаружил гору в форме человеческой головы. Тут же объявил: это и есть Голгофа. Ведь название вершины — искаженное ивритское "гульголет", "череп".
В ходе раскопок Гордон сумел собрать весь набор — несколько захоронений I века, большой резервуар для оросительных работ. "В Евангелии ведь упоминается сад, — рассуждал отставной офицер. — Для чего же еще нужен резервуар? Все сходится".
Была в "гордоновской Голгофе" и гробница. А у входа — глубокий желоб. По нему явно перемещали камень, как двигают дверь шкафа-купе, пояснил находчивый генерал. Сенсация наделала столько шума, что некоторые специалисты и религиозные общины до сих пор уверены в ее подлинности.
© РИА Новости / Амит Шааль | Перейти в медиабанкХрам Гроба Господня в Иерусалиме, открытый для посетителей после двух месяцев карантина
Храм Гроба Господня в Иерусалиме, открытый для посетителей после двух месяцев карантина
Сомнений все меньше
Правда, в последние десятилетия ученые приводят все больше аргументов, опровергающих версию генерала Гордона. Так, семь лет назад под храмом Гроба Господня раскопали сеть тоннелей, датированных I-II веками.
А в прошлом году археологи выяснили: все они ведут к мраморному плато — остаткам святилища. По-видимому, римского, той же эпохи.
Ранее неподалеку от подземных ходов нашли элитное иудейское кладбище с вырубленными для знати скальными склепами. Весь этот ритуальный комплекс располагался вблизи городской дороги. Ее следы и сегодня можно увидеть рядом с главным христианским святилищем.
Так что не исключено, что у скептиков в скором времени не останется контраргументов по поводу того, где на самом деле был распят и похоронен Иисус Христос.
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