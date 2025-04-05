https://ria.ru/20250405/nakhodka-2009176686.html

"Скептики проиграли". Находка в храме Гроба Господня потрясла ученых

"Скептики проиграли". Находка в храме Гроба Господня потрясла ученых - РИА Новости, 05.04.2025

"Скептики проиграли". Находка в храме Гроба Господня потрясла ученых

Для верующих сомнений нет: храм Гроба Господня стоит на месте казни Иисуса. А вот археологи долгие годы не знали, так ли это. Поставить точку в наиважнейшем... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T08:00:00+03:00

2025-04-05T08:00:00+03:00

2025-04-05T08:03:00+03:00

религия

иерусалим

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Для верующих сомнений нет: храм Гроба Господня стоит на месте казни Иисуса. А вот археологи долгие годы не знали, так ли это. Поставить точку в наиважнейшем историческом расследовании помогла одна маленькая деталь.Ремонт оказался на рукуВ 2019 году крупнейшие христианские общины Иерусалима наконец-то договорились о совместной реставрации храма Гроба Господня. Для рабочих замена пола в столь древнем здании — сплошные проблемы. А для археологов — настоящий подарок.Под каменными плитами XIX века они ожидали найти ответы на давно волнующие мир вопросы. И не прогадали.Раскопки с большими перерывами идут вот уже четыре года. Но игра стоит свеч. То, что обнаружили под крохотным участком пола, с лихвой окупает все затраты. Ученые выяснили: на месте знаменитой базилики некогда была зеленая зона.Результаты археоботанического анализа показали в некоторых пластах почвы наличие виноградной и оливковой пыльцы, а также микрофрагменты корневой системы этих растений. Датируются они, по предварительным данным, дохристианским периодом: рубежом I века до нашей эры — I века нашей эры."Из исторических источников мы знаем, что район, где расположен храм Гроба Господня, был частью города во времена императора Адриана, когда римляне построили Элию Капитолину (город, возведенный в II веке на руинах Иерусалима. — Прим. ред.), — пояснила руководитель раскопок, профессор археологии Университета Сапиенца Франческа Романа Стасолла. — Но во времена Иисуса он еще не был заселен".А значит, можно не без оснований полагать, что храм стоит именно там, где был казнен и похоронен Христос. "На том месте, — свидетельствует евангелист Иоанн, — где Он был распят, был сад; и в саду новый гроб, в котором еще никогда не лежал человек. Там лежал Иисус"."Дело за малым, — заключила профессор Стасолла, — провести радиоуглеродный анализ пыльцы для большей достоверности выводов".Однако не все так просто.Задача не из легкихПоискам места распятия без малого столько же лет, сколько и самому христианству. Первые раскопки в окрестностях храма Гроба Господня начались еще в IV веке.Мать императора Константина царица Елена отправила на Святую землю настоящую экспедицию с целью отыскать места и реликвии, связанные с земной жизнью Христа. Само собой, Голгофа и Гроб Господень значились в приоритете.Но было одно затруднение: Иерусалим времен царицы и времен Спасителя — далеко не одно и то же. Все дело в том, что в 70 году нашей эры римляне сровняли город с землей — в отместку за поднятое иудеями восстание.На его месте и построили Элию Капитолину, а большинство прежних реликвий попросту уничтожили. На Голгофе, в частности, воздвигли храм богини Венеры. А пещеру, где произошло Воскресение, засыпали мусором. При такой кардинальной перестройке вести поиски было непросто.Однако удача сопутствовала Елене: нашли и Крест — орудие казни, и тот самый склеп. Да и местоположение самой Голгофы, по-видимому, определили верно. В Константинополь царица возвращалась с победой.На месте капища Венеры Елена распорядилась поставить христианскую церковь. Внушительных размеров храмовый комплекс объединял гору и место погребения Христа вплоть до XI века, пока не был разрушен арабскими завоевателями. Два столетия спустя крестоносцы с размахом отстроили святилище. В таком виде оно сохранилось до наших дней.Красивая, но ложная теорияТолько вот историков и археологов все последующие годы терзал один насущный вопрос — не ошиблась ли царица с выбором места? В XIX столетии некоторые ученые рассуждали так: на момент прибытия Елены в Иерусалим там вряд ли оставались потомки христиан; скорее всего, они покинули город после событий 70 года.В 1882-м масла в огонь подлил английский генерал Чарльз Гордон. На склоне лет он решил заняться любительской археологией и к северу от городских ворот обнаружил гору в форме человеческой головы. Тут же объявил: это и есть Голгофа. Ведь название вершины — искаженное ивритское "гульголет", "череп".В ходе раскопок Гордон сумел собрать весь набор — несколько захоронений I века, большой резервуар для оросительных работ. "В Евангелии ведь упоминается сад, — рассуждал отставной офицер. — Для чего же еще нужен резервуар? Все сходится".Была в "гордоновской Голгофе" и гробница. А у входа — глубокий желоб. По нему явно перемещали камень, как двигают дверь шкафа-купе, пояснил находчивый генерал. Сенсация наделала столько шума, что некоторые специалисты и религиозные общины до сих пор уверены в ее подлинности.Сомнений все меньшеПравда, в последние десятилетия ученые приводят все больше аргументов, опровергающих версию генерала Гордона. Так, семь лет назад под храмом Гроба Господня раскопали сеть тоннелей, датированных I-II веками.А в прошлом году археологи выяснили: все они ведут к мраморному плато — остаткам святилища. По-видимому, римского, той же эпохи.Ранее неподалеку от подземных ходов нашли элитное иудейское кладбище с вырубленными для знати скальными склепами. Весь этот ритуальный комплекс располагался вблизи городской дороги. Ее следы и сегодня можно увидеть рядом с главным христианским святилищем.Так что не исключено, что у скептиков в скором времени не останется контраргументов по поводу того, где на самом деле был распят и похоронен Иисус Христос.

https://ria.ru/20250114/potomki-1993509287.html

иерусалим

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение