https://ria.ru/20250405/moskva-2010001939.html

В Москве отреставрировали более 200 домов с сандриками на фасадах

В Москве отреставрировали более 200 домов с сандриками на фасадах - РИА Новости, 08.04.2025

В Москве отреставрировали более 200 домов с сандриками на фасадах

Более 200 домов с сандриками на фасадах отреставрировали специалисты в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-05T12:54:00+03:00

2025-04-05T12:54:00+03:00

2025-04-08T13:04:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

капремонт в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985666090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_824380ea9699553e6cc273468dc753a3.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 200 домов с сандриками на фасадах отреставрировали специалисты в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 10 лет реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок 210 домов с сандриками на фасадах. Это небольшие карнизы над оконным или дверным проемом. Утилитарное назначение сандрика — в отведении воды, а эстетическое — в акценте на горизонтальном сечении фасада. Чередование сандриков, проемов и простенков создает ритмичную композицию здания", - говорится в сообщении. Так, например, одно из обновленных зданий с сандриками находится в Чистом переулке. Этот многоквартирный жилой дом построили в 1914 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассики. Его фасад отличается сложной пластикой и богатым декором. В 2022 году специалисты провели большую работу по сохранению архитектурного декора, а после реставрации фасад окрасили в цвет трищетинника. Кроме того, еще одним отреставрированным домом стало здание в Лялином переулке, построенное в 1926 году в неоклассическом стиле. Фасад дома украшен поясами, наличниками, сандриками, лепниной и замковыми камнями. В рамках реставрации в 2024 году специалисты расчистили фасад, промыли и обработали его антигребковым составом. Также были окрашены наружные стены: основные плоскости - в оттенок "бежевый натуральный рис", а декор - в цвет "сигнальный белый". В 2025 году также отреставрируют дом 18 на улице Воронцово Поле. Четырехэтажное здание сложной формы было возведено в 1889-м, а в 1932-м его надстроили. Фасады дома выполнены в эклектичном стиле с рустованным первым этажом, замковыми камнями, сандриками и филенками. Здание украшено эркерами, пилястрами дорического ордера и венчающим карнизом. В доме запланированы работы по фасаду, подъездам и инженерным системам.

https://ria.ru/20250302/moskva-2002542291.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве