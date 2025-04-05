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В Москве отреставрировали более 200 домов с сандриками на фасадах - РИА Новости, 08.04.2025
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12:54 05.04.2025 (обновлено: 13:04 08.04.2025)
https://ria.ru/20250405/moskva-2010001939.html
В Москве отреставрировали более 200 домов с сандриками на фасадах
В Москве отреставрировали более 200 домов с сандриками на фасадах - РИА Новости, 08.04.2025
В Москве отреставрировали более 200 домов с сандриками на фасадах
Более 200 домов с сандриками на фасадах отреставрировали специалисты в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-05T12:54:00+03:00
2025-04-08T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 200 домов с сандриками на фасадах отреставрировали специалисты в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "За 10 лет реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок 210 домов с сандриками на фасадах. Это небольшие карнизы над оконным или дверным проемом. Утилитарное назначение сандрика — в отведении воды, а эстетическое — в акценте на горизонтальном сечении фасада. Чередование сандриков, проемов и простенков создает ритмичную композицию здания", - говорится в сообщении. Так, например, одно из обновленных зданий с сандриками находится в Чистом переулке. Этот многоквартирный жилой дом построили в 1914 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассики. Его фасад отличается сложной пластикой и богатым декором. В 2022 году специалисты провели большую работу по сохранению архитектурного декора, а после реставрации фасад окрасили в цвет трищетинника. Кроме того, еще одним отреставрированным домом стало здание в Лялином переулке, построенное в 1926 году в неоклассическом стиле. Фасад дома украшен поясами, наличниками, сандриками, лепниной и замковыми камнями. В рамках реставрации в 2024 году специалисты расчистили фасад, промыли и обработали его антигребковым составом. Также были окрашены наружные стены: основные плоскости - в оттенок "бежевый натуральный рис", а декор - в цвет "сигнальный белый". В 2025 году также отреставрируют дом 18 на улице Воронцово Поле. Четырехэтажное здание сложной формы было возведено в 1889-м, а в 1932-м его надстроили. Фасады дома выполнены в эклектичном стиле с рустованным первым этажом, замковыми камнями, сандриками и филенками. Здание украшено эркерами, пилястрами дорического ордера и венчающим карнизом. В доме запланированы работы по фасаду, подъездам и инженерным системам.
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городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве
В Москве отреставрировали более 200 домов с сандриками на фасадах

Более 200 домов с сандриками на фасадах отреставрировали в Москве за десять лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 200 домов с сандриками на фасадах отреставрировали специалисты в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За 10 лет реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок 210 домов с сандриками на фасадах. Это небольшие карнизы над оконным или дверным проемом. Утилитарное назначение сандрика — в отведении воды, а эстетическое — в акценте на горизонтальном сечении фасада. Чередование сандриков, проемов и простенков создает ритмичную композицию здания", - говорится в сообщении.
Так, например, одно из обновленных зданий с сандриками находится в Чистом переулке. Этот многоквартирный жилой дом построили в 1914 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассики. Его фасад отличается сложной пластикой и богатым декором. В 2022 году специалисты провели большую работу по сохранению архитектурного декора, а после реставрации фасад окрасили в цвет трищетинника.
Более 300 зданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в столице за 10 лет - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами
2 марта, 09:41
Кроме того, еще одним отреставрированным домом стало здание в Лялином переулке, построенное в 1926 году в неоклассическом стиле. Фасад дома украшен поясами, наличниками, сандриками, лепниной и замковыми камнями. В рамках реставрации в 2024 году специалисты расчистили фасад, промыли и обработали его антигребковым составом. Также были окрашены наружные стены: основные плоскости - в оттенок "бежевый натуральный рис", а декор - в цвет "сигнальный белый".
В 2025 году также отреставрируют дом 18 на улице Воронцово Поле. Четырехэтажное здание сложной формы было возведено в 1889-м, а в 1932-м его надстроили. Фасады дома выполнены в эклектичном стиле с рустованным первым этажом, замковыми камнями, сандриками и филенками. Здание украшено эркерами, пилястрами дорического ордера и венчающим карнизом. В доме запланированы работы по фасаду, подъездам и инженерным системам.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваКапремонт в Москве
 
 
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