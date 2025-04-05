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Эксперт рассказала о новой двухэтапной мошеннической схеме - РИА Новости, 05.04.2025
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02:19 05.04.2025 (обновлено: 06:23 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/moshenniki-2009465086.html
Эксперт рассказала о новой двухэтапной мошеннической схеме
Эксперт рассказала о новой двухэтапной мошеннической схеме - РИА Новости, 05.04.2025
Эксперт рассказала о новой двухэтапной мошеннической схеме
Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова рассказала РИА Новости о новой двухэтапной мошеннической схеме со взломом аккаунтов в социальных... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T02:19:00+03:00
2025-04-05T06:23:00+03:00
технологии
россия
алла храпунова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова рассказала РИА Новости о новой двухэтапной мошеннической схеме со взломом аккаунтов в социальных сетях для порчи репутации их владельцев и получения денежных средств."Мы все знаем, что сейчас на правительственном уровне ведется контроль цифрового пространства за недопущением высказываний определенной направленности, к которым относятся и ультраправые взгляды. Таких лиц привлекают к ответственности, выработано достаточно много статей УК РФ. Таким образом злоумышленники могут подпортить репутацию владельца аккаунта, а возможно и его обычное течение жизни", — сказала Храпунова. По ее словам, при взломе страницы в социальных сетях нужно незамедлительно обратиться в поддержку, сообщить о взломе и предоставить его доказательства. "Если дальше начнут поступать звонки якобы "помощников", которые хотят уберечь вас от преследований вследствие нехороших публикаций в соцсетях, надо класть трубку, никому не верить, поскольку зачастую развитием этой схемы будет именно второй этап – оказание "помощи и поддержки", — добавила эксперт. Второй этап, как отметила Храпунова, может развиваться по разным сценариям. Один из них — мошенники требуют от жертвы заплатить за помощь. "Они также могут попросить содействовать в "расследовании преступления", чтобы избежать уголовного преследования. Склонения к терроризму, поджогам — это жертвы верят в то, что они помогают полиции что-то расследовать. Это делается по указке мошенников", — уточнила она.
https://ria.ru/20250404/rossijane-2009337896.html
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технологии, россия, алла храпунова
Технологии, Россия, Алла Храпунова
Эксперт рассказала о новой двухэтапной мошеннической схеме

Храпунова: мошенники взламывают аккаунты в соцсетях для порчи репутации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова рассказала РИА Новости о новой двухэтапной мошеннической схеме со взломом аккаунтов в социальных сетях для порчи репутации их владельцев и получения денежных средств.
"Мы все знаем, что сейчас на правительственном уровне ведется контроль цифрового пространства за недопущением высказываний определенной направленности, к которым относятся и ультраправые взгляды. Таких лиц привлекают к ответственности, выработано достаточно много статей УК РФ. Таким образом злоумышленники могут подпортить репутацию владельца аккаунта, а возможно и его обычное течение жизни", — сказала Храпунова.
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По ее словам, при взломе страницы в социальных сетях нужно незамедлительно обратиться в поддержку, сообщить о взломе и предоставить его доказательства.
"Если дальше начнут поступать звонки якобы "помощников", которые хотят уберечь вас от преследований вследствие нехороших публикаций в соцсетях, надо класть трубку, никому не верить, поскольку зачастую развитием этой схемы будет именно второй этап – оказание "помощи и поддержки", — добавила эксперт.
Второй этап, как отметила Храпунова, может развиваться по разным сценариям. Один из них — мошенники требуют от жертвы заплатить за помощь.
"Они также могут попросить содействовать в "расследовании преступления", чтобы избежать уголовного преследования. Склонения к терроризму, поджогам — это жертвы верят в то, что они помогают полиции что-то расследовать. Это делается по указке мошенников", — уточнила она.
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