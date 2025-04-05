https://ria.ru/20250405/moshenniki-2009465086.html

Эксперт рассказала о новой двухэтапной мошеннической схеме

Эксперт рассказала о новой двухэтапной мошеннической схеме - РИА Новости, 05.04.2025

Эксперт рассказала о новой двухэтапной мошеннической схеме

Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова рассказала РИА Новости о новой двухэтапной мошеннической схеме со взломом аккаунтов в социальных... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T02:19:00+03:00

2025-04-05T02:19:00+03:00

2025-04-05T06:23:00+03:00

технологии

россия

алла храпунова

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова рассказала РИА Новости о новой двухэтапной мошеннической схеме со взломом аккаунтов в социальных сетях для порчи репутации их владельцев и получения денежных средств."Мы все знаем, что сейчас на правительственном уровне ведется контроль цифрового пространства за недопущением высказываний определенной направленности, к которым относятся и ультраправые взгляды. Таких лиц привлекают к ответственности, выработано достаточно много статей УК РФ. Таким образом злоумышленники могут подпортить репутацию владельца аккаунта, а возможно и его обычное течение жизни", — сказала Храпунова. По ее словам, при взломе страницы в социальных сетях нужно незамедлительно обратиться в поддержку, сообщить о взломе и предоставить его доказательства. "Если дальше начнут поступать звонки якобы "помощников", которые хотят уберечь вас от преследований вследствие нехороших публикаций в соцсетях, надо класть трубку, никому не верить, поскольку зачастую развитием этой схемы будет именно второй этап – оказание "помощи и поддержки", — добавила эксперт. Второй этап, как отметила Храпунова, может развиваться по разным сценариям. Один из них — мошенники требуют от жертвы заплатить за помощь. "Они также могут попросить содействовать в "расследовании преступления", чтобы избежать уголовного преследования. Склонения к терроризму, поджогам — это жертвы верят в то, что они помогают полиции что-то расследовать. Это делается по указке мошенников", — уточнила она.

https://ria.ru/20250404/rossijane-2009337896.html

https://ria.ru/20250404/moshenniki-2009326106.html

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технологии, россия, алла храпунова