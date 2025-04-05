https://ria.ru/20250405/moldaviya-2009518166.html

В Молдавии обвинили власти в давлении на Гуцул

В Молдавии обвинили власти в давлении на Гуцул - РИА Новости, 05.04.2025

В Молдавии обвинили власти в давлении на Гуцул

Руководство Молдавии решило использовать давление на властей Гагаузии вместо диалога, но это привело к росту недовольства руководством страны со стороны... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T14:15:00+03:00

2025-04-05T14:15:00+03:00

2025-04-05T14:16:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Руководство Молдавии решило использовать давление на властей Гагаузии вместо диалога, но это привело к росту недовольства руководством страны со стороны населения, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Гагаузия, по сути, является лакмусовой бумажкой, которая показывает недовольство граждан центральной властью. Курс на конфронтацию с Комратом стал большой ошибкой правительства. Вместо того, чтобы искать диалог, оно предпочло давление, маргинализацию и дискредитацию избранных гражданами представителей. Не Кишинев назначал депутатов народного собрания или башкана, а народ. И когда эти избранники подвергаются нападкам, каждый гагауз чувствует себя персональной мишенью", - написал Боля в своем Telegram-канале. По словам депутата, события вокруг Гагаузии - это явный признак глубокого раскола между обществом и нынешним правительством. "На референдуме 2014 года более 98% жителей Гагаузии проголосовали не в пользу Кишинева. В прошлом году произошло нечто похожее: на президентских выборах подавляющее большинство проголосовало против (действующего президента Молдавии - ред.) Майи Санду. Эти цифры нельзя игнорировать", - напомнил депутат. Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам ранее сообщала РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

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https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html

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