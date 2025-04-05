Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии обвинили власти в давлении на Гуцул - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 05.04.2025 (обновлено: 14:16 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/moldaviya-2009518166.html
В Молдавии обвинили власти в давлении на Гуцул
В Молдавии обвинили власти в давлении на Гуцул - РИА Новости, 05.04.2025
В Молдавии обвинили власти в давлении на Гуцул
Руководство Молдавии решило использовать давление на властей Гагаузии вместо диалога, но это привело к росту недовольства руководством страны со стороны... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:15:00+03:00
2025-04-05T14:16:00+03:00
россия
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
василий боля
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008392012_0:396:2935:2047_1920x0_80_0_0_c5912a7a28144f6216eede32bffbec6d.jpg
КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Руководство Молдавии решило использовать давление на властей Гагаузии вместо диалога, но это привело к росту недовольства руководством страны со стороны населения, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Гагаузия, по сути, является лакмусовой бумажкой, которая показывает недовольство граждан центральной властью. Курс на конфронтацию с Комратом стал большой ошибкой правительства. Вместо того, чтобы искать диалог, оно предпочло давление, маргинализацию и дискредитацию избранных гражданами представителей. Не Кишинев назначал депутатов народного собрания или башкана, а народ. И когда эти избранники подвергаются нападкам, каждый гагауз чувствует себя персональной мишенью", - написал Боля в своем Telegram-канале. По словам депутата, события вокруг Гагаузии - это явный признак глубокого раскола между обществом и нынешним правительством. "На референдуме 2014 года более 98% жителей Гагаузии проголосовали не в пользу Кишинева. В прошлом году произошло нечто похожее: на президентских выборах подавляющее большинство проголосовало против (действующего президента Молдавии - ред.) Майи Санду. Эти цифры нельзя игнорировать", - напомнил депутат. Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам ранее сообщала РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
https://ria.ru/20250403/gutsul-2009211006.html
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html
https://ria.ru/20250402/gutsul-2008941278.html
россия
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008392012_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6bdf0b6f3d4489a3ce36f275e0e708b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, василий боля, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Россия, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Василий Боля, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
В Молдавии обвинили власти в давлении на Гуцул

Депутат Боля: давление на Гуцул привело к росту недовольства жителей Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Руководство Молдавии решило использовать давление на властей Гагаузии вместо диалога, но это привело к росту недовольства руководством страны со стороны населения, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Гагаузия, по сути, является лакмусовой бумажкой, которая показывает недовольство граждан центральной властью. Курс на конфронтацию с Комратом стал большой ошибкой правительства. Вместо того, чтобы искать диалог, оно предпочло давление, маргинализацию и дискредитацию избранных гражданами представителей. Не Кишинев назначал депутатов народного собрания или башкана, а народ. И когда эти избранники подвергаются нападкам, каждый гагауз чувствует себя персональной мишенью", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В ООН заявили, что в курсе ареста Гуцул
3 апреля, 20:49
По словам депутата, события вокруг Гагаузии - это явный признак глубокого раскола между обществом и нынешним правительством.
"На референдуме 2014 года более 98% жителей Гагаузии проголосовали не в пользу Кишинева. В прошлом году произошло нечто похожее: на президентских выборах подавляющее большинство проголосовало против (действующего президента Молдавии - ред.) Майи Санду. Эти цифры нельзя игнорировать", - напомнил депутат.
Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее обвинения Гуцул пока не выдвинуты.
Адвокат Гуцул Наталья Байрам ранее сообщала РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Гуцул назвала арест попыткой сместить ее с поста главы Гагаузии
4 апреля, 19:02
Гуцул 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти в Кишиневе должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошли несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Апелляционная палата Кишинева начала слушания по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста
2 апреля, 17:09
 
РоссияМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулВасилий БоляМайя СандуЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала