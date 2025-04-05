Экс-премьер Филат назвал ситуацию с экспортом в Молдавии уникальной
Экс-премьер Филат: экспорт товаров из Молдавии заблокирован в трех направлениях
© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Молдавия столкнулась с уникальной ситуацией, когда экспорт товаров заблокирован и на Восток, и на Запад, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
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Он отметил, что Молдавия стала единственной страной в мире, на которую наложены торговые санкции как Востоком, так и Западом.
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"Это достижение достойно Книги рекордов Гиннесса. Когда тебя санкционируют и Кремль, и Вашингтон - это не несчастье, это грубая некомпетентность! Может быть, в Кишиневе надеются, что Брюссель сам и из жалости благородно продлит квоты на экспорт фруктов? Забудьте! Европа не работает из жалости и глядит с презрением на близорукие правительства", - добавил экс-премьер.
Он выразил недоумение в связи с тем, что правительство республики не прилагает усилий для улучшения ситуации.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении Молдавии составила 31%.