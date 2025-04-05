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Экс-премьер Филат назвал ситуацию с экспортом в Молдавии уникальной - РИА Новости, 05.04.2025
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23:00 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/moldavija-2009584264.html
Экс-премьер Филат назвал ситуацию с экспортом в Молдавии уникальной
Экс-премьер Филат назвал ситуацию с экспортом в Молдавии уникальной - РИА Новости, 05.04.2025
Экс-премьер Филат назвал ситуацию с экспортом в Молдавии уникальной
Молдавия столкнулась с уникальной ситуацией, когда экспорт товаров заблокирован и на Восток, и на Запад, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T23:00:00+03:00
2025-04-05T23:00:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Молдавия столкнулась с уникальной ситуацией, когда экспорт товаров заблокирован и на Восток, и на Запад, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Партии "Действие и солидарность" удалось совершить невозможное: посеять раздражение во все крупнейшие торговые державы одновременно. Молдавия стала страной, заблокированной в трех направлениях экспорта одновременно", - заявил Филат журналистам. Он отметил, что Молдавия стала единственной страной в мире, на которую наложены торговые санкции как Востоком, так и Западом. "Это достижение достойно Книги рекордов Гиннесса. Когда тебя санкционируют и Кремль, и Вашингтон - это не несчастье, это грубая некомпетентность! Может быть, в Кишиневе надеются, что Брюссель сам и из жалости благородно продлит квоты на экспорт фруктов? Забудьте! Европа не работает из жалости и глядит с презрением на близорукие правительства", - добавил экс-премьер. Он выразил недоумение в связи с тем, что правительство республики не прилагает усилий для улучшения ситуации. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении Молдавии составила 31%.
https://ria.ru/20250403/dodon-2009213795.html
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цены на нефть, молдавия, восток, сша, влад филат, дональд трамп
Цены на нефть, Молдавия, Восток, США, Влад Филат, Дональд Трамп
Экс-премьер Филат назвал ситуацию с экспортом в Молдавии уникальной

Экс-премьер Филат: экспорт товаров из Молдавии заблокирован в трех направлениях

© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Молдавия столкнулась с уникальной ситуацией, когда экспорт товаров заблокирован и на Восток, и на Запад, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
«
"Партии "Действие и солидарность" удалось совершить невозможное: посеять раздражение во все крупнейшие торговые державы одновременно. Молдавия стала страной, заблокированной в трех направлениях экспорта одновременно", - заявил Филат журналистам.
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Он отметил, что Молдавия стала единственной страной в мире, на которую наложены торговые санкции как Востоком, так и Западом.
«
"Это достижение достойно Книги рекордов Гиннесса. Когда тебя санкционируют и Кремль, и Вашингтон - это не несчастье, это грубая некомпетентность! Может быть, в Кишиневе надеются, что Брюссель сам и из жалости благородно продлит квоты на экспорт фруктов? Забудьте! Европа не работает из жалости и глядит с презрением на близорукие правительства", - добавил экс-премьер.
Он выразил недоумение в связи с тем, что правительство республики не прилагает усилий для улучшения ситуации.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении Молдавии составила 31%.
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Цены на нефтьМолдавияВостокСШАВлад ФилатДональд Трамп
 
 
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