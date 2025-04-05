https://ria.ru/20250405/minsk-2009573606.html

В Минске из-за снегопада отменили футбольный матч

В Минске из-за снегопада отменили футбольный матч - РИА Новости, 05.04.2025

В Минске из-за снегопада отменили футбольный матч

Столицу Белоруссии накрыл сильный снегопад, отменен футбольный матч, в городе предупреждают о возможных отклонениях общественного транспорта от расписания. РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T21:24:00+03:00

2025-04-05T21:24:00+03:00

2025-04-05T21:24:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Столицу Белоруссии накрыл сильный снегопад, отменен футбольный матч, в городе предупреждают о возможных отклонениях общественного транспорта от расписания. "В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия "Минсктранс". Там призвали горожан учитывать данную информацию при совершении поездки. ГАИ Минска напомнила, что осадки в виде снега способны серьезно осложнить дорожную обстановку, призвала водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, при маневрировании быть предельно аккуратными и внимательными. Пешеходам рекомендовали обозначить себя световозвращающими элементами и быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. "Наряды ГАИ ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГАИ Минского горисполкома. Между тем, судя по табло вылетов и прилетов, стихия не затронула работу минского аэропорта: самолеты прибывают и убывают по графику. Однако апрельский снегопад нарушил планы футболистов минского "Динамо" и гродненского "Немана". "Матч минского "Динамо" и "Немана" был приостановлен, а потом и перенесен. О новой дате будет сообщено позже", - говорится в сообщении в Telegram-канале Национального олимпийского комитета Белоруссии. Футболисты провели на поле всего 14 минут, после чего судейская бригада решила остановить игру из-за снегопада. Накануне белорусские синоптики предупредили о резком изменении погодных условий днем в субботу после установившейся в последние дни теплой весенней погоды - о похолодании и выпадении осадков в виде снега. На 6 апреля на большей части территории республики также ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами 15-20 м/с и сильный снег. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу-воскресенье. МЧС Белоруссии через смс-рассылку предупреждает жителей Белоруссии о неблагоприятной погоде.

https://ria.ru/20250405/sinoptik-2009543708.html

https://ria.ru/20250405/sinoptik-2009543383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, минск, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода