В Минске из-за снегопада отменили футбольный матч
Столицу Белоруссии накрыл сильный снегопад, из-за него отменили футбольный матч
Прохожие во время снегопада в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Столицу Белоруссии накрыл сильный снегопад, отменен футбольный матч, в городе предупреждают о возможных отклонениях общественного транспорта от расписания.
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"В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия "Минсктранс". Там призвали горожан учитывать данную информацию при совершении поездки.
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ГАИ Минска напомнила, что осадки в виде снега способны серьезно осложнить дорожную обстановку, призвала водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, при маневрировании быть предельно аккуратными и внимательными. Пешеходам рекомендовали обозначить себя световозвращающими элементами и быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. "Наряды ГАИ ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГАИ Минского горисполкома.
Между тем, судя по табло вылетов и прилетов, стихия не затронула работу минского аэропорта: самолеты прибывают и убывают по графику.
Однако апрельский снегопад нарушил планы футболистов минского "Динамо" и гродненского "Немана". "Матч минского "Динамо" и "Немана" был приостановлен, а потом и перенесен. О новой дате будет сообщено позже", - говорится в сообщении в Telegram-канале Национального олимпийского комитета Белоруссии. Футболисты провели на поле всего 14 минут, после чего судейская бригада решила остановить игру из-за снегопада.
Накануне белорусские синоптики предупредили о резком изменении погодных условий днем в субботу после установившейся в последние дни теплой весенней погоды - о похолодании и выпадении осадков в виде снега. На 6 апреля на большей части территории республики также ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами 15-20 м/с и сильный снег. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу-воскресенье. МЧС Белоруссии через смс-рассылку предупреждает жителей Белоруссии о неблагоприятной погоде.