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В Минске из-за снегопада отменили футбольный матч - РИА Новости, 05.04.2025
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21:24 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/minsk-2009573606.html
В Минске из-за снегопада отменили футбольный матч
В Минске из-за снегопада отменили футбольный матч - РИА Новости, 05.04.2025
В Минске из-за снегопада отменили футбольный матч
Столицу Белоруссии накрыл сильный снегопад, отменен футбольный матч, в городе предупреждают о возможных отклонениях общественного транспорта от расписания. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T21:24:00+03:00
2025-04-05T21:24:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Столицу Белоруссии накрыл сильный снегопад, отменен футбольный матч, в городе предупреждают о возможных отклонениях общественного транспорта от расписания. "В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия "Минсктранс". Там призвали горожан учитывать данную информацию при совершении поездки. ГАИ Минска напомнила, что осадки в виде снега способны серьезно осложнить дорожную обстановку, призвала водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, при маневрировании быть предельно аккуратными и внимательными. Пешеходам рекомендовали обозначить себя световозвращающими элементами и быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. "Наряды ГАИ ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГАИ Минского горисполкома. Между тем, судя по табло вылетов и прилетов, стихия не затронула работу минского аэропорта: самолеты прибывают и убывают по графику. Однако апрельский снегопад нарушил планы футболистов минского "Динамо" и гродненского "Немана". "Матч минского "Динамо" и "Немана" был приостановлен, а потом и перенесен. О новой дате будет сообщено позже", - говорится в сообщении в Telegram-канале Национального олимпийского комитета Белоруссии. Футболисты провели на поле всего 14 минут, после чего судейская бригада решила остановить игру из-за снегопада. Накануне белорусские синоптики предупредили о резком изменении погодных условий днем в субботу после установившейся в последние дни теплой весенней погоды - о похолодании и выпадении осадков в виде снега. На 6 апреля на большей части территории республики также ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами 15-20 м/с и сильный снег. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу-воскресенье. МЧС Белоруссии через смс-рассылку предупреждает жителей Белоруссии о неблагоприятной погоде.
https://ria.ru/20250405/sinoptik-2009543708.html
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в мире, белоруссия, минск, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
В мире, Белоруссия, Минск, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
В Минске из-за снегопада отменили футбольный матч

Столицу Белоруссии накрыл сильный снегопад, из-за него отменили футбольный матч

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПрохожие во время снегопада в Минске
Прохожие во время снегопада в Минске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Прохожие во время снегопада в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Столицу Белоруссии накрыл сильный снегопад, отменен футбольный матч, в городе предупреждают о возможных отклонениях общественного транспорта от расписания.
«
"В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия "Минсктранс". Там призвали горожан учитывать данную информацию при совершении поездки.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Москве в воскресенье ожидается метель
Вчера, 16:58
ГАИ Минска напомнила, что осадки в виде снега способны серьезно осложнить дорожную обстановку, призвала водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, при маневрировании быть предельно аккуратными и внимательными. Пешеходам рекомендовали обозначить себя световозвращающими элементами и быть предельно внимательными при пересечении проезжей части. "Наряды ГАИ ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГАИ Минского горисполкома.
Между тем, судя по табло вылетов и прилетов, стихия не затронула работу минского аэропорта: самолеты прибывают и убывают по графику.
Однако апрельский снегопад нарушил планы футболистов минского "Динамо" и гродненского "Немана". "Матч минского "Динамо" и "Немана" был приостановлен, а потом и перенесен. О новой дате будет сообщено позже", - говорится в сообщении в Telegram-канале Национального олимпийского комитета Белоруссии. Футболисты провели на поле всего 14 минут, после чего судейская бригада решила остановить игру из-за снегопада.
Накануне белорусские синоптики предупредили о резком изменении погодных условий днем в субботу после установившейся в последние дни теплой весенней погоды - о похолодании и выпадении осадков в виде снега. На 6 апреля на большей части территории республики также ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами 15-20 м/с и сильный снег. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу-воскресенье. МЧС Белоруссии через смс-рассылку предупреждает жителей Белоруссии о неблагоприятной погоде.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Синоптик предупредил жителей Москвы о вероятности ледяного дождя
Вчера, 16:54
 
В миреБелоруссияМинскГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
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