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В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T01:03:00+03:00
2025-04-05T01:03:00+03:00
2025-04-05T01:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112", - написал он в своем Telegram-канале.
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тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки БПЛА