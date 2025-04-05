https://ria.ru/20250405/madrid-2009546356.html
В Мадриде прошла массовая акция протеста врачей
В Мадриде прошла массовая акция протеста врачей - РИА Новости, 05.04.2025
В Мадриде прошла массовая акция протеста врачей
Несколько тысяч врачей из разных регионов Испании провели в субботу акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от предложенной... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:21:00+03:00
2025-04-05T17:21:00+03:00
2025-04-05T17:29:00+03:00
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МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Несколько тысяч врачей из разных регионов Испании провели в субботу акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от предложенной реформы так называемого статута работников здравоохранения, передаёт корреспондент РИА Новости. Марш белых халатов стартовал от здания конгресса депутатов и завершился у министерства здравоохранения. Участники держали плакаты с лозунгами "Это не призвание, это эксплуатация", "Нет - обязательным сверхурочным!". По оценке организаторов, в акции приняли участие более 5 тысяч человек. Протест организовали Испанская конфедерация медицинских профсоюзов (CESM) и Андалусский медицинский союз. В демонстрации участвовали не только врачи, но и студенты медицинских вузов, научные сообщества, ассоциации ординаторов и представители врачебных коллегий. Поводом для выхода на улицы стал проект нового "статута", регулирующего условия труда как медицинского, так и немедицинского персонала в государственной системе здравоохранения. Как подчёркивают медики, изменения ущемляют права специалистов и могут привести к массовому оттоку кадров из государственной системы. "Мы не можем быть уравнены с другими категориями работников, потому что у нас иное образование, иная нагрузка, иная ответственность", - заявила РИА Новости представительница CESM Анхелика. Она добавила, что в текущем формате проект "неприемлем" и при необходимости профсоюзы готовы обращаться в европейские инстанции. Среди ключевых претензий - запланированные обязательные 48-часовые рабочие недели, ночные дежурства, не включающиеся в пенсионный стаж, запрет на совмещение работы в государственной и частной медицине, а также ограничение на работу в частных клиниках для молодых специалистов в первые 5 лет после завершения ординатуры. Министр здравоохранения Моника Гарсия, по профессии анестезиолог, заявила, что документ ещё находится на стадии черновика и будет доработан.
https://ria.ru/20250405/ispanija-2009539583.html
https://ria.ru/20250403/ispaniya-2009161094.html
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в мире, испания, мадрид
В Мадриде прошла массовая акция протеста врачей
В Мадриде тысячи врачей вышли на акцию против трудовой реформы Минздрава
МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Несколько тысяч врачей из разных регионов Испании провели в субботу акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от предложенной реформы так называемого статута работников здравоохранения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Марш белых халатов стартовал от здания конгресса депутатов и завершился у министерства здравоохранения. Участники держали плакаты с лозунгами "Это не призвание, это эксплуатация", "Нет - обязательным сверхурочным!". По оценке организаторов, в акции приняли участие более 5 тысяч человек. Протест организовали Испанская конфедерация медицинских профсоюзов (CESM) и Андалусский медицинский союз. В демонстрации участвовали не только врачи, но и студенты медицинских вузов, научные сообщества, ассоциации ординаторов и представители врачебных коллегий.
Поводом для выхода на улицы стал проект нового "статута", регулирующего условия труда как медицинского, так и немедицинского персонала в государственной системе здравоохранения. Как подчёркивают медики, изменения ущемляют права специалистов и могут привести к массовому оттоку кадров из государственной системы. "Мы не можем быть уравнены с другими категориями работников, потому что у нас иное образование, иная нагрузка, иная ответственность", - заявила РИА Новости представительница CESM Анхелика. Она добавила, что в текущем формате проект "неприемлем" и при необходимости профсоюзы готовы обращаться в европейские инстанции.
Среди ключевых претензий - запланированные обязательные 48-часовые рабочие недели, ночные дежурства, не включающиеся в пенсионный стаж, запрет на совмещение работы в государственной и частной медицине, а также ограничение на работу в частных клиниках для молодых специалистов в первые 5 лет после завершения ординатуры.
Министр здравоохранения Моника Гарсия, по профессии анестезиолог, заявила, что документ ещё находится на стадии черновика и будет доработан.