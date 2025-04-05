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В Лондоне сотни человек вышли на протесты против Трампа - РИА Новости, 05.04.2025
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21:44 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/london-2009574898.html
В Лондоне сотни человек вышли на протесты против Трампа
В Лондоне сотни человек вышли на протесты против Трампа - РИА Новости, 05.04.2025
В Лондоне сотни человек вышли на протесты против Трампа
Сотни человек вышли на протесты в центре Лондона из-за политики президента США Дональда Трампа, передает газета Guardian. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T21:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сотни человек вышли на протесты в центре Лондона из-за политики президента США Дональда Трампа, передает газета Guardian. По данным издания, люди собрались на Трафальгарской площади в Лондоне в рамках глобальной акции протеста под названием "Hands Off" ("Руки прочь") против администрации Трампа. Газета не уточняет точное количество протестующих, а также были ли столкновения с местной полицией. "Сотни протестующих собрались в центре Лондона в субботу в рамках глобальных демонстраций против администрации Трампа", - отмечает издание. По словам Guardian, участники протестов держали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA ("Make America Great Again - лозунг движения президента Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой")", "Трампа на помойку". Газета упоминает, что похожие протесты прошли в Берлине, Париже и нескольких городах США. Ранее радиостанция RBB24 сообщала, что сотни человек в ФРГ вышли на демонстрации против Трампа и владельца Tesla и главы американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.
https://ria.ru/20250405/germaniya-2009567328.html
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в мире, лондон, сша, америка, дональд трамп, илон маск, великобритания
В мире, Лондон, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, Великобритания
В Лондоне сотни человек вышли на протесты против Трампа

Guardian: в Лондоне сотни человек вышли на протесты из-за политики Трампа

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сотни человек вышли на протесты в центре Лондона из-за политики президента США Дональда Трампа, передает газета Guardian.
По данным издания, люди собрались на Трафальгарской площади в Лондоне в рамках глобальной акции протеста под названием "Hands Off" ("Руки прочь") против администрации Трампа. Газета не уточняет точное количество протестующих, а также были ли столкновения с местной полицией.
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"Сотни протестующих собрались в центре Лондона в субботу в рамках глобальных демонстраций против администрации Трампа", - отмечает издание.
По словам Guardian, участники протестов держали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA ("Make America Great Again - лозунг движения президента Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой")", "Трампа на помойку". Газета упоминает, что похожие протесты прошли в Берлине, Париже и нескольких городах США.
Ранее радиостанция RBB24 сообщала, что сотни человек в ФРГ вышли на демонстрации против Трампа и владельца Tesla и главы американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.
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