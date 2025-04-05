https://ria.ru/20250405/london-2009574898.html
В Лондоне сотни человек вышли на протесты против Трампа
В Лондоне сотни человек вышли на протесты против Трампа - РИА Новости, 05.04.2025
В Лондоне сотни человек вышли на протесты против Трампа
Сотни человек вышли на протесты в центре Лондона из-за политики президента США Дональда Трампа, передает газета Guardian. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T21:44:00+03:00
2025-04-05T21:44:00+03:00
2025-04-05T21:44:00+03:00
в мире
лондон
сша
америка
дональд трамп
илон маск
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:76:3061:1798_1920x0_80_0_0_f37326c750079cfb2d2aef61149b7801.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сотни человек вышли на протесты в центре Лондона из-за политики президента США Дональда Трампа, передает газета Guardian. По данным издания, люди собрались на Трафальгарской площади в Лондоне в рамках глобальной акции протеста под названием "Hands Off" ("Руки прочь") против администрации Трампа. Газета не уточняет точное количество протестующих, а также были ли столкновения с местной полицией. "Сотни протестующих собрались в центре Лондона в субботу в рамках глобальных демонстраций против администрации Трампа", - отмечает издание. По словам Guardian, участники протестов держали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA ("Make America Great Again - лозунг движения президента Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой")", "Трампа на помойку". Газета упоминает, что похожие протесты прошли в Берлине, Париже и нескольких городах США. Ранее радиостанция RBB24 сообщала, что сотни человек в ФРГ вышли на демонстрации против Трампа и владельца Tesla и главы американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.
https://ria.ru/20250405/germaniya-2009567328.html
https://ria.ru/20250405/tramp-2009425456.html
лондон
сша
америка
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_6a3ecd7d76d626f5b4850270e07b48f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, сша, америка, дональд трамп, илон маск, великобритания
В мире, Лондон, США, Америка, Дональд Трамп, Илон Маск, Великобритания
В Лондоне сотни человек вышли на протесты против Трампа
Guardian: в Лондоне сотни человек вышли на протесты из-за политики Трампа