https://ria.ru/20250405/liksutov-2009503071.html

Ликсутов: экспорт столичных предприятий в арабские страны вырос на четверть

Ликсутов: экспорт столичных предприятий в арабские страны вырос на четверть - РИА Новости, 05.04.2025

Ликсутов: экспорт столичных предприятий в арабские страны вырос на четверть

Более чем на четверть увеличился в минувшем году экспорт продукции московских предприятий в государства Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил заместитель... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T12:13:00+03:00

2025-04-05T12:13:00+03:00

2025-04-05T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

ближний восток

северная африка

саудовская аравия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009502804_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0c985161c2769a0c384e7a258e4670c.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более чем на четверть увеличился в минувшем году экспорт продукции московских предприятий в государства Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.В номенклатуре экспортируемых в арабские страны товаров преобладает продукция строительной и химической промышленности, а также неоптические измерительные и контрольные приборы, устройства автоматического регулирования и пожарные сигнализации. Большой популярностью пользуются также мучные и кондитерские изделия, газированная вода. Экспорт этой категории товаров увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом."По поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание наращиванию объемов несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. По итогам 2024 года основными покупателями столичной продукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке стали Египет, Алжир, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Совокупно на эти направления пришлось около 75% московских поставок в государства региона", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Как отметили в пресс-службе, для продвижения столичной продукции за рубежом в 2019 году был создан центр "Моспром", который предоставляет промышленникам инструменты поддержки в освоении новых рынков, расширении ассортимента экспортируемой продукции, привлечении инвестиций. В числе наиболее популярных мер поддержки - байерская программа, которая дает возможность московским компаниям участвовать в международных выставках и деловых миссиях. Так, по итогам бизнес-миссии в ОАЭ производитель кондитерских изделий заключил в 2024 году контракт на поставку изделий в Дубай. Участие в международной промышленной выставке позволило другой столичной компании договориться о поставке 3D-принтеров в Саудовскую Аравию."Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию торговых отношений с партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В частности, в 2025 году будет организовано участие предприятий в крупнейших выставках и бизнес-миссиях в Иране, Алжире, Марокко, Египте, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии для продвижения экспорта московской промышленной продукции, а также запланировано проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями", — уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Экспорт" — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20250404/moskva-2009402463.html

https://ria.ru/20250404/liksutov-2009210312.html

https://ria.ru/20250403/moskva-2009188893.html

ближний восток

северная африка

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, ближний восток, северная африка, саудовская аравия