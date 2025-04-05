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Ликсутов: экспорт столичных предприятий в арабские страны вырос на четверть - РИА Новости, 05.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/liksutov-2009503071.html
Ликсутов: экспорт столичных предприятий в арабские страны вырос на четверть
Ликсутов: экспорт столичных предприятий в арабские страны вырос на четверть - РИА Новости, 05.04.2025
Ликсутов: экспорт столичных предприятий в арабские страны вырос на четверть
Более чем на четверть увеличился в минувшем году экспорт продукции московских предприятий в государства Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил заместитель... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:13:00+03:00
2025-04-05T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
ближний восток
северная африка
саудовская аравия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более чем на четверть увеличился в минувшем году экспорт продукции московских предприятий в государства Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.В номенклатуре экспортируемых в арабские страны товаров преобладает продукция строительной и химической промышленности, а также неоптические измерительные и контрольные приборы, устройства автоматического регулирования и пожарные сигнализации. Большой популярностью пользуются также мучные и кондитерские изделия, газированная вода. Экспорт этой категории товаров увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом."По поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание наращиванию объемов несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. По итогам 2024 года основными покупателями столичной продукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке стали Египет, Алжир, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Совокупно на эти направления пришлось около 75% московских поставок в государства региона", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Как отметили в пресс-службе, для продвижения столичной продукции за рубежом в 2019 году был создан центр "Моспром", который предоставляет промышленникам инструменты поддержки в освоении новых рынков, расширении ассортимента экспортируемой продукции, привлечении инвестиций. В числе наиболее популярных мер поддержки - байерская программа, которая дает возможность московским компаниям участвовать в международных выставках и деловых миссиях. Так, по итогам бизнес-миссии в ОАЭ производитель кондитерских изделий заключил в 2024 году контракт на поставку изделий в Дубай. Участие в международной промышленной выставке позволило другой столичной компании договориться о поставке 3D-принтеров в Саудовскую Аравию."Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию торговых отношений с партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В частности, в 2025 году будет организовано участие предприятий в крупнейших выставках и бизнес-миссиях в Иране, Алжире, Марокко, Египте, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии для продвижения экспорта московской промышленной продукции, а также запланировано проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями", — уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Экспорт" — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.
https://ria.ru/20250404/moskva-2009402463.html
https://ria.ru/20250404/liksutov-2009210312.html
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максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, ближний восток, северная африка, саудовская аравия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Ближний Восток, Северная Африка, Саудовская Аравия
Ликсутов: экспорт столичных предприятий в арабские страны вырос на четверть

Заммэра Ликсутов: Несырьевой экспорт Москвы в арабские страны вырос на 25%

© Фото : Пресс-служба ДИПП Рот Фронт
Рот Фронт - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Рот Фронт
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более чем на четверть увеличился в минувшем году экспорт продукции московских предприятий в государства Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В номенклатуре экспортируемых в арабские страны товаров преобладает продукция строительной и химической промышленности, а также неоптические измерительные и контрольные приборы, устройства автоматического регулирования и пожарные сигнализации. Большой популярностью пользуются также мучные и кондитерские изделия, газированная вода. Экспорт этой категории товаров увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
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"По поручению Сергея Собянина город уделяет особое внимание наращиванию объемов несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. По итогам 2024 года основными покупателями столичной продукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке стали Египет, Алжир, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Совокупно на эти направления пришлось около 75% московских поставок в государства региона", — привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Как отметили в пресс-службе, для продвижения столичной продукции за рубежом в 2019 году был создан центр "Моспром", который предоставляет промышленникам инструменты поддержки в освоении новых рынков, расширении ассортимента экспортируемой продукции, привлечении инвестиций. В числе наиболее популярных мер поддержки - байерская программа, которая дает возможность московским компаниям участвовать в международных выставках и деловых миссиях. Так, по итогам бизнес-миссии в ОАЭ производитель кондитерских изделий заключил в 2024 году контракт на поставку изделий в Дубай. Участие в международной промышленной выставке позволило другой столичной компании договориться о поставке 3D-принтеров в Саудовскую Аравию.
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"Специалисты центра поддержки экспорта “Моспром” сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется развитию торговых отношений с партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В частности, в 2025 году будет организовано участие предприятий в крупнейших выставках и бизнес-миссиях в Иране, Алжире, Марокко, Египте, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии для продвижения экспорта московской промышленной продукции, а также запланировано проведение переговоров с потенциальными зарубежными покупателями", — уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Экспорт" — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.
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