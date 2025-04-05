https://ria.ru/20250405/kuzbass-2009522460.html

В Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за урагана

В Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за урагана - РИА Новости, 05.04.2025

В Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за урагана

Режим повышенной готовности ввели в Кузбассе для устранения последствий сильного ветра, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2025

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происшествия

илья середюк

кемеровская область

ураган в сибири

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КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Кузбассе для устранения последствий сильного ветра, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале. "Мы ввели режим "Повышенная готовность" на всей территории региона для устранения последствий порывов ветра, задействовали наши аварийно-восстановительные бригады. Только что провели оперативный штаб с главами муниципальных образований и оперативными службами, сделали оценку ситуации", – написал он. Губернатор уточнил, что в регионе зафиксированы многочисленные порывы на электросетях, повреждения кровель, падение веток и деревьев, рекламных конструкций, остановок. "Для ликвидации аварийных отключений электроэнергии задействовано 77 бригад, 85 единиц техники, 230 человек", – добавил Середюк. Также глава региона поставил задачи энергетикам разобраться и восстановить подачу электроэнергии до конца суток со всеми отключениями; государственной жилищной инспекции – вывести ремонтные службы управляющих компаний для восстановления кровель, упавших листов шифера; главам муниципальных образований - сделать объезды территорий, ликвидировать все последствия урагана (ветки, деревья, мусор; информировать жителей о сроках устранения последствий урагана. "Ситуацию держу на контроле. Заслушаю доклады служб сегодня в 18.00 (14.00 мск) и в 22.00 (18.00 мск)", – заключил губернатор.

https://ria.ru/20250405/novokuznetsk-2009506183.html

https://ria.ru/20250405/uragan-2009521263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, илья середюк, кемеровская область, ураган в сибири