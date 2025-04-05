https://ria.ru/20250405/kurily-2009507973.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 05.04.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в субботу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:27:00+03:00
2025-04-05T12:27:00+03:00
2025-04-05T12:27:00+03:00
тихий океан
северо-курильск
парамушир
елена семенова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в субботу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане 5 апреля в 19.22 (11.22 мск). Его эпицентр находился в 158 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 41 километра", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html
тихий океан
северо-курильск
парамушир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4