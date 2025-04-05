https://ria.ru/20250405/kurily-2009507973.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 05.04.2025

У побережья северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в субботу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T12:27:00+03:00

2025-04-05T12:27:00+03:00

2025-04-05T12:27:00+03:00

тихий океан

северо-курильск

парамушир

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в субботу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане 5 апреля в 19.22 (11.22 мск). Его эпицентр находился в 158 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 41 километра", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html

тихий океан

северо-курильск

парамушир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тихий океан, северо-курильск, парамушир, елена семенова, происшествия