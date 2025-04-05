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Эксперт назвал положение ВСУ в Красноармейске адским - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/krasnoarmeysk-2009519799.html
Эксперт назвал положение ВСУ в Красноармейске адским
Эксперт назвал положение ВСУ в Красноармейске адским - РИА Новости, 05.04.2025
Эксперт назвал положение ВСУ в Красноармейске адским
ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики обсуждают вопрос выхода из города, поскольку там для них создан "настоящий... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:34:00+03:00
2025-04-05T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр ‐ РИА Новости. ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики обсуждают вопрос выхода из города, поскольку там для них создан "настоящий ад", заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "В Покровске для противника сейчас настоящий ад, потому что у них нарушены пути снабжения группировки: снабжение не прекращено, но затруднено. Пока у них есть возможность отступить. По большому счету, местные жители, с которыми у нас есть связь, говорят о том, что военнослужащие Украины между собой обсуждают вопрос вывода из Покровска группировки войск", - сказал Гагин. Эксперт отметил, что находящийся в городе гарнизон противника не собирается "драться" за город, потому что в ВСУ понимают, что обречены. "Будет ли это организованным выводом войск, либо они говорят просто о возможном бегстве, которое они обсуждают уже сейчас, пока неясно. Конечно, там ситуация у них достаточно тяжелая", - добавил Гагин. Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009358973.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
покровск
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, покровск, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Покровск, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Эксперт назвал положение ВСУ в Красноармейске адским

Аналитик Гагин: ВСУ обсуждают выход из Красноармейск, их положение там адское

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр ‐ РИА Новости. ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики обсуждают вопрос выхода из города, поскольку там для них создан "настоящий ад", заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
«
"В Покровске для противника сейчас настоящий ад, потому что у них нарушены пути снабжения группировки: снабжение не прекращено, но затруднено. Пока у них есть возможность отступить. По большому счету, местные жители, с которыми у нас есть связь, говорят о том, что военнослужащие Украины между собой обсуждают вопрос вывода из Покровска группировки войск", - сказал Гагин.
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Эксперт отметил, что находящийся в городе гарнизон противника не собирается "драться" за город, потому что в ВСУ понимают, что обречены.
"Будет ли это организованным выводом войск, либо они говорят просто о возможном бегстве, которое они обсуждают уже сейчас, пока неясно. Конечно, там ситуация у них достаточно тяжелая", - добавил Гагин.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаПокровскЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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