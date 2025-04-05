https://ria.ru/20250405/krasnoarmeysk-2009519799.html

Эксперт назвал положение ВСУ в Красноармейске адским

Эксперт назвал положение ВСУ в Красноармейске адским - РИА Новости, 05.04.2025

Эксперт назвал положение ВСУ в Красноармейске адским

ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики обсуждают вопрос выхода из города, поскольку там для них создан "настоящий... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T14:34:00+03:00

2025-04-05T14:34:00+03:00

2025-04-05T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр ‐ РИА Новости. ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики обсуждают вопрос выхода из города, поскольку там для них создан "настоящий ад", заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "В Покровске для противника сейчас настоящий ад, потому что у них нарушены пути снабжения группировки: снабжение не прекращено, но затруднено. Пока у них есть возможность отступить. По большому счету, местные жители, с которыми у нас есть связь, говорят о том, что военнослужащие Украины между собой обсуждают вопрос вывода из Покровска группировки войск", - сказал Гагин. Эксперт отметил, что находящийся в городе гарнизон противника не собирается "драться" за город, потому что в ВСУ понимают, что обречены. "Будет ли это организованным выводом войск, либо они говорят просто о возможном бегстве, которое они обсуждают уже сейчас, пока неясно. Конечно, там ситуация у них достаточно тяжелая", - добавил Гагин. Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

https://ria.ru/20250404/vsu-2009358973.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

покровск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, красноармейск, донецкая народная республика, покровск, ян гагин, вооруженные силы украины