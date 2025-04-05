Эксперт назвал положение ВСУ в Красноармейске адским
Аналитик Гагин: ВСУ обсуждают выход из Красноармейск, их положение там адское
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр ‐ РИА Новости. ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) Донецкой Народной Республики обсуждают вопрос выхода из города, поскольку там для них создан "настоящий ад", заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
«
"В Покровске для противника сейчас настоящий ад, потому что у них нарушены пути снабжения группировки: снабжение не прекращено, но затруднено. Пока у них есть возможность отступить. По большому счету, местные жители, с которыми у нас есть связь, говорят о том, что военнослужащие Украины между собой обсуждают вопрос вывода из Покровска группировки войск", - сказал Гагин.
Эксперт оценил потери ВСУ в Часовом Яре
4 апреля, 15:47
Эксперт отметил, что находящийся в городе гарнизон противника не собирается "драться" за город, потому что в ВСУ понимают, что обречены.
"Будет ли это организованным выводом войск, либо они говорят просто о возможном бегстве, которое они обсуждают уже сейчас, пока неясно. Конечно, там ситуация у них достаточно тяжелая", - добавил Гагин.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18