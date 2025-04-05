https://ria.ru/20250405/kozhevnikov-2009500524.html

Суд арестовал чиновника из Минобороны Кожевникова

Суд арестовал чиновника из Минобороны Кожевникова - РИА Новости, 05.04.2025

Суд арестовал чиновника из Минобороны Кожевникова

Начальника управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны Юрия Кожевникова отправили в СИЗО, сообщается в... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T11:03:00+03:00

2025-04-05T11:03:00+03:00

2025-04-05T12:39:00+03:00

происшествия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Начальника управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны Юрия Кожевникова отправили в СИЗО, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича", — отмечается в релизе.Чиновника подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Детали дела в публикации не приводятся.Он останется под арестом на месяц и 22 дня.Защита просила о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте, но суд это ходатайство не удовлетворил.

https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009405630.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)