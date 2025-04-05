Суд арестовал чиновника из Минобороны Кожевникова
Суд в Москве арестовал чиновника из Минобороны Кожевникова
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramНачальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны Юрий Кожевников
Начальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны Юрий Кожевников
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Начальника управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны Юрия Кожевникова отправили в СИЗО, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича", — отмечается в релизе.
Чиновника подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Детали дела в публикации не приводятся.
Он останется под арестом на месяц и 22 дня.
Защита просила о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте, но суд это ходатайство не удовлетворил.