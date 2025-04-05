https://ria.ru/20250405/kitaj-2009509137.html

Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции

Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции - РИА Новости, 05.04.2025

Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции

Китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на рынок Турции после введения рекордных пошлин со стороны США, но от этого могут... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T12:37:00+03:00

2025-04-05T12:37:00+03:00

2025-04-05T12:37:00+03:00

экономика

китай

турция

сша

дональд трамп

ван и (политик)

введение трампом пошлин на импорт

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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на рынок Турции после введения рекордных пошлин со стороны США, но от этого могут пострадать турецкие производители, сообщила газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из Соединенных Штатов. "Рекордные таможенные тарифы, введенные Трампом против Китая, подтолкнули китайских производителей к поиску альтернативных рынков. По мнению экспертов, Турция может стать одним из новых адресатов такой ориентации. По мнению экспертов, страны-производители, такие, как Китай, которые сталкиваются с риском потери американского рынка, могут направить свои избыточные запасы на третьи рынки, такие, как Турция. В краткосрочной перспективе это может привести к падению цен в Турции, но при этом могут пострадать внутренние производители", - пишет издание. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. По его словам, введение тарифов никак не поможет Соединенным Штатам решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что власти в Пекине ответят самым решительным образом, если Америка не прекратят экономическое давление на КНР.

https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html

https://ria.ru/20250405/ssha-2009473438.html

китай

турция

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, турция, сша, дональд трамп, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт