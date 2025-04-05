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Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции - РИА Новости, 05.04.2025
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12:37 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/kitaj-2009509137.html
Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции
Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции - РИА Новости, 05.04.2025
Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции
Китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на рынок Турции после введения рекордных пошлин со стороны США, но от этого могут... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:37:00+03:00
2025-04-05T12:37:00+03:00
экономика
китай
турция
сша
дональд трамп
ван и (политик)
введение трампом пошлин на импорт
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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на рынок Турции после введения рекордных пошлин со стороны США, но от этого могут пострадать турецкие производители, сообщила газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из Соединенных Штатов. "Рекордные таможенные тарифы, введенные Трампом против Китая, подтолкнули китайских производителей к поиску альтернативных рынков. По мнению экспертов, Турция может стать одним из новых адресатов такой ориентации. По мнению экспертов, страны-производители, такие, как Китай, которые сталкиваются с риском потери американского рынка, могут направить свои избыточные запасы на третьи рынки, такие, как Турция. В краткосрочной перспективе это может привести к падению цен в Турции, но при этом могут пострадать внутренние производители", - пишет издание. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. По его словам, введение тарифов никак не поможет Соединенным Штатам решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что власти в Пекине ответят самым решительным образом, если Америка не прекратят экономическое давление на КНР.
https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html
https://ria.ru/20250405/ssha-2009473438.html
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экономика, китай, турция, сша, дональд трамп, ван и (политик), введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, Турция, США, Дональд Трамп, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на импорт
Китай может переориентировать часть поставок на рынок Турции

Turkiye: Китай может перенаправить часть товаров в Турцию из-за пошлин США

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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АНКАРА, 5 апр - РИА Новости. Китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на рынок Турции после введения рекордных пошлин со стороны США, но от этого могут пострадать турецкие производители, сообщила газета Türkiye со ссылкой на экспертные мнения.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин
4 апреля, 16:33
"Рекордные таможенные тарифы, введенные Трампом против Китая, подтолкнули китайских производителей к поиску альтернативных рынков. По мнению экспертов, Турция может стать одним из новых адресатов такой ориентации. По мнению экспертов, страны-производители, такие, как Китай, которые сталкиваются с риском потери американского рынка, могут направить свои избыточные запасы на третьи рынки, такие, как Турция. В краткосрочной перспективе это может привести к падению цен в Турции, но при этом могут пострадать внутренние производители", - пишет издание.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. По его словам, введение тарифов никак не поможет Соединенным Штатам решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что власти в Пекине ответят самым решительным образом, если Америка не прекратят экономическое давление на КНР.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Стало известно, сколько принесут бюджету США взаимные пошлины
Вчера, 05:16
 
ЭкономикаКитайТурцияСШАДональд ТрампВан И (политик)Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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