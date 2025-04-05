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В Химках провели субботник в парке Толстого - РИА Новости, 05.04.2025
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18:43 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/khimki-2009553505.html
В Химках провели субботник в парке Толстого
В Химках провели субботник в парке Толстого - РИА Новости, 05.04.2025
В Химках провели субботник в парке Толстого
Десятки жителей Химок приняли участие в традиционном весеннем субботнике в одной из самых популярных зон отдыха города - парке Толстого, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:43:00+03:00
2025-04-05T18:43:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Десятки жителей Химок приняли участие в традиционном весеннем субботнике в одной из самых популярных зон отдыха города - парке Толстого, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Участники мероприятия очистили аллеи, газоны и прогулочные дорожки от мусора, сухих листьев и веток. Кроме того, в парке высадили более 100 саженцев деревьев. Здесь появились липы, дубы, ели, рябины, дерн и жасмин. Каждому участнику субботника выдавался необходимый инвентарь: перчатки, мешки, грабли и лопаты. После завершения уборки для всех участников была организована развлекательная программа. Гости могли посетить творческие мастер-классы по аппликации и лепке из пластилина, а также попробовать себя в росписи камней. Для всех желающих работала полевая кухня. Субботник стал частью программы большого весеннего благоустройства Химок. Ранее уборка уже прошла в разных районах города, в том числе на Барашкинском пруду, улицах Ленинградская, Репина, Кирова, Мичурина, Нахимова, Зеленая, Ленинском проспекте и Коммунальном проезде.
https://ria.ru/20250404/khimki-2009419902.html
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках провели субботник в парке Толстого

В Химках провели традиционный субботник в парке Толстого

© Фото : ХИМКИ | Администрация городского округа/TelegramВесенний субботник в парке Толстого в Химках
Весенний субботник в парке Толстого в Химках - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : ХИМКИ | Администрация городского округа/Telegram
Весенний субботник в парке Толстого в Химках
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Десятки жителей Химок приняли участие в традиционном весеннем субботнике в одной из самых популярных зон отдыха города - парке Толстого, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участники мероприятия очистили аллеи, газоны и прогулочные дорожки от мусора, сухих листьев и веток. Кроме того, в парке высадили более 100 саженцев деревьев. Здесь появились липы, дубы, ели, рябины, дерн и жасмин. Каждому участнику субботника выдавался необходимый инвентарь: перчатки, мешки, грабли и лопаты.
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Субботник стал частью программы большого весеннего благоустройства Химок. Ранее уборка уже прошла в разных районах города, в том числе на Барашкинском пруду, улицах Ленинградская, Репина, Кирова, Мичурина, Нахимова, Зеленая, Ленинском проспекте и Коммунальном проезде.
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Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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