https://ria.ru/20250405/khimki-2009553505.html

В Химках провели субботник в парке Толстого

В Химках провели субботник в парке Толстого - РИА Новости, 05.04.2025

В Химках провели субботник в парке Толстого

Десятки жителей Химок приняли участие в традиционном весеннем субботнике в одной из самых популярных зон отдыха города - парке Толстого, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:43:00+03:00

2025-04-05T18:43:00+03:00

2025-04-05T18:43:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Десятки жителей Химок приняли участие в традиционном весеннем субботнике в одной из самых популярных зон отдыха города - парке Толстого, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Участники мероприятия очистили аллеи, газоны и прогулочные дорожки от мусора, сухих листьев и веток. Кроме того, в парке высадили более 100 саженцев деревьев. Здесь появились липы, дубы, ели, рябины, дерн и жасмин. Каждому участнику субботника выдавался необходимый инвентарь: перчатки, мешки, грабли и лопаты. После завершения уборки для всех участников была организована развлекательная программа. Гости могли посетить творческие мастер-классы по аппликации и лепке из пластилина, а также попробовать себя в росписи камней. Для всех желающих работала полевая кухня. Субботник стал частью программы большого весеннего благоустройства Химок. Ранее уборка уже прошла в разных районах города, в том числе на Барашкинском пруду, улицах Ленинградская, Репина, Кирова, Мичурина, Нахимова, Зеленая, Ленинском проспекте и Коммунальном проезде.

https://ria.ru/20250404/khimki-2009419902.html

https://ria.ru/20250404/khimki-2009293202.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)