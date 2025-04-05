https://ria.ru/20250405/kanada-2009476210.html
СМИ: власти Канады предупредили граждан о проверке девайсов на въезде в США
СМИ: власти Канады предупредили граждан о проверке девайсов на въезде в США - РИА Новости, 05.04.2025
СМИ: власти Канады предупредили граждан о проверке девайсов на въезде в США
Власти Канады предупредили граждан страны о возможной проверке содержимого электронных устройств на въезде в США, сообщает телеканал CBC со ссылкой на... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:29:00+03:00
2025-04-05T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Канады предупредили граждан страны о возможной проверке содержимого электронных устройств на въезде в США, сообщает телеканал CBC со ссылкой на обновленные рекомендации канадского правительства к отправляющимся в Штаты. "Власти США строго следят за соблюдением требований въезда. Ожидайте проверок в пунктах въезда, в том числе электронных устройств", - приводит телеканал отрывок из новых рекомендаций. Канадцев также предупредили, что в случае отказа во въезде в США их могут отправить во временное заключение перед депортацией. Как указывает телеканал, вне пограничной зоны американским правоохранителям требуется получить ордер на проверку содержимого ноутбука или телефона, однако на границе специального разрешения для этого им не требуется.
https://ria.ru/20250404/kanada-2009451616.html
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в мире, сша, канада
СМИ: власти Канады предупредили граждан о проверке девайсов на въезде в США
CBC: власти Канады предупредили граждан о проверке девайсов на въезде в США