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Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы - РИА Новости, 08.04.2025
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16:22 05.04.2025 (обновлено: 12:49 08.04.2025)
https://ria.ru/20250405/jauza-2009998114.html
Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы
Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы - РИА Новости, 08.04.2025
Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы
Более 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-05T16:22:00+03:00
2025-04-08T12:49:00+03:00
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сергей собянин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Больше 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы... Уже выполнено больше 60 процентов от запланированного объёма", - написал он в своем Telegram-канале. Также мэр добавил, что все деревья адаптированы к городским условиям и столичному климату. "В прошлом году обновили больше 20 километров набережных Яузы. Расширили тротуары, улучшили освещение, поставили современные остановочные павильоны и лавочки", - уточнил Собянин.
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городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва
Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Москва
Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы

Собянин: более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Собянин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Больше 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы... Уже выполнено больше 60 процентов от запланированного объёма", - написал он в своем Telegram-канале.
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Также мэр добавил, что все деревья адаптированы к городским условиям и столичному климату.
"В прошлом году обновили больше 20 километров набережных Яузы. Расширили тротуары, улучшили освещение, поставили современные остановочные павильоны и лавочки", - уточнил Собянин.
 
Городское хозяйство МосквыСергей СобянинМосква
 
 
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