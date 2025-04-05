https://ria.ru/20250405/jauza-2009998114.html
Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы
Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы - РИА Новости, 08.04.2025
Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы
Более 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-05T16:22:00+03:00
2025-04-05T16:22:00+03:00
2025-04-08T12:49:00+03:00
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Больше 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы... Уже выполнено больше 60 процентов от запланированного объёма", - написал он в своем Telegram-канале. Также мэр добавил, что все деревья адаптированы к городским условиям и столичному климату. "В прошлом году обновили больше 20 километров набережных Яузы. Расширили тротуары, улучшили освещение, поставили современные остановочные павильоны и лавочки", - уточнил Собянин.
https://ria.ru/20250404/tyulpan-2009289209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва
Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Москва
Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы
Собянин: более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы