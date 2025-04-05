https://ria.ru/20250405/jauza-2009998114.html

Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы

Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы - РИА Новости, 08.04.2025

Более 700 деревьев появятся на благоустроенных набережных Яузы

Более 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-05T16:22:00+03:00

2025-04-05T16:22:00+03:00

2025-04-08T12:49:00+03:00

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965259472_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_d34083c6f51d4aaefe0e6a1b42a64ef0.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Больше 700 деревьев появятся на благоустроенных в прошлом году набережных Яузы... Уже выполнено больше 60 процентов от запланированного объёма", - написал он в своем Telegram-канале. Также мэр добавил, что все деревья адаптированы к городским условиям и столичному климату. "В прошлом году обновили больше 20 километров набережных Яузы. Расширили тротуары, улучшили освещение, поставили современные остановочные павильоны и лавочки", - уточнил Собянин.

https://ria.ru/20250404/tyulpan-2009289209.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва