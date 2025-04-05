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Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025
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03:36 05.04.2025 (обновлено: 04:33 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/istochnik-2009468878.html
Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ
Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025
Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ
Украинские вооруженные формирования во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T03:36:00+03:00
2025-04-05T04:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
суджа
вооруженные силы рф
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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север"."Такие данные получены при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают", — сказал собеседник агентства.В основе расчетов, пояснил источник, лежат данные о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, в списках пропавших без вести числятся 600 военнослужащих. При этом, по его словам, за время так называемой "курской авантюры" бригада дважды пополняла личный состав."При штатной численности бригады приблизительно 4 тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — добавил представитель группировки.По его словам, в действительности потери, скорее всего, значительно выше."По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек. Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — пояснил источник.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Всего они отбили у ВСУ более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.По последней информации Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250404/vsu-2009312657.html
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курская область, вооруженные силы украины, суджа, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Суджа, Вооруженные силы РФ
Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ

Группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
«
"Такие данные получены при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают", — сказал собеседник агентства.
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Источник назвал число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области
Вчера, 13:25
В основе расчетов, пояснил источник, лежат данные о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, в списках пропавших без вести числятся 600 военнослужащих. При этом, по его словам, за время так называемой "курской авантюры" бригада дважды пополняла личный состав.
"При штатной численности бригады приблизительно 4 тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — добавил представитель группировки.
По его словам, в действительности потери, скорее всего, значительно выше.
"По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек. Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — пояснил источник.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Всего они отбили у ВСУ более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.
По последней информации Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка и тысячи единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныСуджаВооруженные силы РФ
 
 
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