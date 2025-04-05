https://ria.ru/20250405/istochnik-2009468878.html

Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ

Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ - РИА Новости, 05.04.2025

Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ

Украинские вооруженные формирования во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T03:36:00+03:00

2025-04-05T03:36:00+03:00

2025-04-05T04:33:00+03:00

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КУРСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север"."Такие данные получены при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают", — сказал собеседник агентства.В основе расчетов, пояснил источник, лежат данные о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, в списках пропавших без вести числятся 600 военнослужащих. При этом, по его словам, за время так называемой "курской авантюры" бригада дважды пополняла личный состав."При штатной численности бригады приблизительно 4 тысячи человек боевой состав (три батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — добавил представитель группировки.По его словам, в действительности потери, скорее всего, значительно выше."По предварительным оценкам, общее число пропавших без вести среди группировки ВСУ в Курской области превышает семь тысяч человек. Часть из них сгорела в технике, других нашли лишь в виде фрагментов, останков", — пояснил источник.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Всего они отбили у ВСУ более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.По последней информации Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250404/vsu-2009312657.html

https://ria.ru/20250405/vsu-2009464216.html

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курская область, вооруженные силы украины, суджа, вооруженные силы рф