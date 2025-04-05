https://ria.ru/20250405/habarovsk-2009506919.html

В Хабаровске бухгалтера обвинили в афере с авиабилетами

В Хабаровске бухгалтера обвинили в афере с авиабилетами - РИА Новости, 05.04.2025

В Хабаровске бухгалтера обвинили в афере с авиабилетами

Главный бухгалтер коммерческой компании по воздушным перевозкам в Хабаровске присвоила более 7 миллионов рублей на субсидированных билетах, предназначенных для... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T12:19:00+03:00

2025-04-05T12:19:00+03:00

2025-04-05T12:19:00+03:00

происшествия

хабаровск

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ми-8 амтш

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ХАБАРОВСК, 5 апр - РИА Новости. Главный бухгалтер коммерческой компании по воздушным перевозкам в Хабаровске присвоила более 7 миллионов рублей на субсидированных билетах, предназначенных для пассажиров, сообщает Восточное МСУТ СК России. По данным ведомства, женщина работала главным бухгалтером в ООО "Дальнереченск Авиа". Дальневосточная транспортная прокуратура уточняет, что женщине - 46 лет, она - жительница Хабаровска. "В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2018 по 2022 годы бухгалтер из личных корыстных побуждений присвоила себе денежные средства в размере более чем 7 миллионов рублей, которые были получены организацией от продажи гражданам субсидированных авиабилетов. Денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. Она обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении Восточного МСУТ СК. Наказание по этой статье - лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения. Авиакомпания "Дальнереченск Авиа" с основным местом базирования в Хабаровске специализируется на услугах для добывающих предприятий Дальнего Востока и занимает лидирующие позиции в области вертолетных услуг в Хабаровском крае. Вертолеты компании базируются в четырех субъектах России, охватывая основную территорию Дальнего Востока. Компания эксплуатирует вертолеты Ми-8.

https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html

https://ria.ru/20250304/samara-2003071380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровск, россия, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш