В Хабаровске бухгалтера обвинили в афере с авиабилетами
В Хабаровске бухгалтера обвинили в краже 7 млн рублей от продажи авиабилетов
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 5 апр - РИА Новости. Главный бухгалтер коммерческой компании по воздушным перевозкам в Хабаровске присвоила более 7 миллионов рублей на субсидированных билетах, предназначенных для пассажиров, сообщает Восточное МСУТ СК России.
По данным ведомства, женщина работала главным бухгалтером в ООО "Дальнереченск Авиа". Дальневосточная транспортная прокуратура уточняет, что женщине - 46 лет, она - жительница Хабаровска.
"В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2018 по 2022 годы бухгалтер из личных корыстных побуждений присвоила себе денежные средства в размере более чем 7 миллионов рублей, которые были получены организацией от продажи гражданам субсидированных авиабилетов. Денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. Она обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении Восточного МСУТ СК.
Наказание по этой статье - лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения.
Авиакомпания "Дальнереченск Авиа" с основным местом базирования в Хабаровске специализируется на услугах для добывающих предприятий Дальнего Востока и занимает лидирующие позиции в области вертолетных услуг в Хабаровском крае. Вертолеты компании базируются в четырех субъектах России, охватывая основную территорию Дальнего Востока. Компания эксплуатирует вертолеты Ми-8.