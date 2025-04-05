https://ria.ru/20250405/gorlovka-2009501276.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 05.04.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три кассетных снаряда "натовского" калибра в 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T11:16:00+03:00
2025-04-05T11:16:00+03:00
2025-04-05T12:26:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три кассетных снаряда "натовского" калибра в 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. Также сообщается о сбросе в 10.00 взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ в центральном районе Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250403/gorlovka-2009187061.html
https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, нато, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке