https://ria.ru/20250405/gorlovka-2009501276.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 05.04.2025

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три кассетных снаряда "натовского" калибра в 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T11:16:00+03:00

2025-04-05T11:16:00+03:00

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горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три кассетных снаряда "натовского" калибра в 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. Также сообщается о сбросе в 10.00 взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ в центральном районе Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250403/gorlovka-2009187061.html

https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, нато, стирол, происшествия