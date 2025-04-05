Рейтинг@Mail.ru
Политика Трампа может стоить Франции более 0,5 процента ВВП, заявил Байру - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009573426.html
Политика Трампа может стоить Франции более 0,5 процента ВВП, заявил Байру
Политика Трампа может стоить Франции более 0,5 процента ВВП, заявил Байру - РИА Новости, 05.04.2025
Политика Трампа может стоить Франции более 0,5 процента ВВП, заявил Байру
Политика президента США Дональда Трампа, который распорядился ввести пошлины на импорт из других стран, может обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП, считает... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T21:19:00+03:00
2025-04-05T21:19:00+03:00
цены на нефть
сша
франция
дональд трамп
франсуа байру
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа, который распорядился ввести пошлины на импорт из других стран, может обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП, считает французский премьер-министр Франсуа Байру. "Риск потери рабочих мест абсолютно велик, как и риск экономического спада, остановки инвестиций. Последствия будут значительными: политика Трампа может стоить нам более 0,5% ВВП. Многие думают, что Дональд Трамп отступит, но гарантий для этого нет. Однако вызванная им дестабилизация надолго ослабит мировую экономику", - заявил премьер в интервью газете Parisien. По его мнению, решение Трампа "чрезвычайно серьезно" и приведет к "глобальному кризису", от которого, как считает Байру, первыми пострадают американцы. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250403/premer-2009080108.html
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша, франция, дональд трамп, франсуа байру, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Франция, Дональд Трамп, Франсуа Байру, Введение Трампом пошлин на импорт
Политика Трампа может стоить Франции более 0,5 процента ВВП, заявил Байру

Премьер Байру: американские пошлины могут обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа, который распорядился ввести пошлины на импорт из других стран, может обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП, считает французский премьер-министр Франсуа Байру.
«
"Риск потери рабочих мест абсолютно велик, как и риск экономического спада, остановки инвестиций. Последствия будут значительными: политика Трампа может стоить нам более 0,5% ВВП. Многие думают, что Дональд Трамп отступит, но гарантий для этого нет. Однако вызванная им дестабилизация надолго ослабит мировую экономику", - заявил премьер в интервью газете Parisien.
По его мнению, решение Трампа "чрезвычайно серьезно" и приведет к "глобальному кризису", от которого, как считает Байру, первыми пострадают американцы.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Премьер Франции назвал американские пошлины катастрофой
3 апреля, 12:30
 
Цены на нефтьСШАФранцияДональд ТрампФрансуа БайруВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала