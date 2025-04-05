https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009573426.html

Политика Трампа может стоить Франции более 0,5 процента ВВП, заявил Байру

Политика Трампа может стоить Франции более 0,5 процента ВВП, заявил Байру - РИА Новости, 05.04.2025

Политика Трампа может стоить Франции более 0,5 процента ВВП, заявил Байру

Политика президента США Дональда Трампа, который распорядился ввести пошлины на импорт из других стран, может обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП, считает... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T21:19:00+03:00

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2025-04-05T21:19:00+03:00

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введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа, который распорядился ввести пошлины на импорт из других стран, может обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП, считает французский премьер-министр Франсуа Байру. "Риск потери рабочих мест абсолютно велик, как и риск экономического спада, остановки инвестиций. Последствия будут значительными: политика Трампа может стоить нам более 0,5% ВВП. Многие думают, что Дональд Трамп отступит, но гарантий для этого нет. Однако вызванная им дестабилизация надолго ослабит мировую экономику", - заявил премьер в интервью газете Parisien. По его мнению, решение Трампа "чрезвычайно серьезно" и приведет к "глобальному кризису", от которого, как считает Байру, первыми пострадают американцы. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250403/premer-2009080108.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сша, франция, дональд трамп, франсуа байру, введение трампом пошлин на импорт