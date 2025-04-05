Политика Трампа может стоить Франции более 0,5 процента ВВП, заявил Байру
Премьер Байру: американские пошлины могут обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа, который распорядился ввести пошлины на импорт из других стран, может обойтись Франции более чем в 0,5% ВВП, считает французский премьер-министр Франсуа Байру.
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"Риск потери рабочих мест абсолютно велик, как и риск экономического спада, остановки инвестиций. Последствия будут значительными: политика Трампа может стоить нам более 0,5% ВВП. Многие думают, что Дональд Трамп отступит, но гарантий для этого нет. Однако вызванная им дестабилизация надолго ослабит мировую экономику", - заявил премьер в интервью газете Parisien.
По его мнению, решение Трампа "чрезвычайно серьезно" и приведет к "глобальному кризису", от которого, как считает Байру, первыми пострадают американцы.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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