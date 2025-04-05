Рейтинг@Mail.ru
Во Франции призвали к акциям в поддержку приговора Ле Пен - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 05.04.2025 (обновлено: 19:57 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009564810.html
Во Франции призвали к акциям в поддержку приговора Ле Пен
Во Франции призвали к акциям в поддержку приговора Ле Пен - РИА Новости, 05.04.2025
Во Франции призвали к акциям в поддержку приговора Ле Пен
Несколько организаций призвали к манифестации 12 апреля по всей Франции в поддержку правосудия и верховенства закона после вынесения вызвавшего у многих... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T19:50:00+03:00
2025-04-05T19:57:00+03:00
в мире
справки
париж
франция
марин ле пен
европарламент
приговор марин ле пен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103754/61/1037546174_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_c331b1a55c40ac7f38f10d7f7cb06af1.jpg
ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Несколько организаций призвали к манифестации 12 апреля по всей Франции в поддержку правосудия и верховенства закона после вынесения вызвавшего у многих возмущение приговора лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, сообщило в субботу агентство Франс Пресс. Одним из пунктов приговора Ле Пен является запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом, она не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. "Национальное объединение" сочло это посягательством на демократию и запустило петицию в поддержку политика. Митинг в поддержку Ле Пен также пройдет в воскресенье в Париже. Как сообщал телеканал BFMTV, на нем ожидаются порядка 8 тысяч человек. "Несколько организаций, в том числе (ведущий профсоюз – ред.) CGT, SOS Racisme и Лига по правам человека, призвали к манифестации "повсюду во Франции" 12 апреля в поддержку "защиты верховенства закона, после того как крайне правые поставили его под сомнение", - говорится в сообщении агентства. Большой круг организаций – профсоюзов, антирасистских обществ, студенческих, по борьбе за права женщин и по защите прав человека – решили провести манифестацию в Париже и "одновременно во всех городах Франции", передаёт Франс Пресс. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
https://ria.ru/20250404/frantsiya-2009320678.html
https://ria.ru/20241115/petitsiya-1984076718.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103754/61/1037546174_157:0:2000:1382_1920x0_80_0_0_9097cb6f1f9da96d3f56866455e21397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, париж, франция, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Справки, Париж, Франция, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Во Франции призвали к акциям в поддержку приговора Ле Пен

AFP: несколько французских организаций призвали поддержать приговор Ле Пен

© AP Photo / Jacques BrinonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Jacques Brinon
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Несколько организаций призвали к манифестации 12 апреля по всей Франции в поддержку правосудия и верховенства закона после вынесения вызвавшего у многих возмущение приговора лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, сообщило в субботу агентство Франс Пресс.
Одним из пунктов приговора Ле Пен является запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом, она не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. "Национальное объединение" сочло это посягательством на демократию и запустило петицию в поддержку политика. Митинг в поддержку Ле Пен также пройдет в воскресенье в Париже. Как сообщал телеканал BFMTV, на нем ожидаются порядка 8 тысяч человек.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Опрос: половина французов хотят видеть Ле Пен кандидатом в президенты
4 апреля, 13:53
«
"Несколько организаций, в том числе (ведущий профсоюз – ред.) CGT, SOS Racisme и Лига по правам человека, призвали к манифестации "повсюду во Франции" 12 апреля в поддержку "защиты верховенства закона, после того как крайне правые поставили его под сомнение", - говорится в сообщении агентства.
Большой круг организаций – профсоюзов, антирасистских обществ, студенческих, по борьбе за права женщин и по защите прав человека – решили провести манифестацию в Париже и "одновременно во всех городах Франции", передаёт Франс Пресс.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Марин Ле Пен прибыла в здание суда в Париже - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Более ста тысяч человек подписали петицию в поддержку Ле Пен
15 ноября 2024, 20:42
 
В миреСправкиПарижФранцияМарин Ле ПенЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала