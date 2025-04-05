https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009564810.html

Во Франции призвали к акциям в поддержку приговора Ле Пен

Во Франции призвали к акциям в поддержку приговора Ле Пен - РИА Новости, 05.04.2025

Во Франции призвали к акциям в поддержку приговора Ле Пен

Несколько организаций призвали к манифестации 12 апреля по всей Франции в поддержку правосудия и верховенства закона после вынесения вызвавшего у многих... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T19:50:00+03:00

2025-04-05T19:50:00+03:00

2025-04-05T19:57:00+03:00

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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Несколько организаций призвали к манифестации 12 апреля по всей Франции в поддержку правосудия и верховенства закона после вынесения вызвавшего у многих возмущение приговора лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, сообщило в субботу агентство Франс Пресс. Одним из пунктов приговора Ле Пен является запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Таким образом, она не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. "Национальное объединение" сочло это посягательством на демократию и запустило петицию в поддержку политика. Митинг в поддержку Ле Пен также пройдет в воскресенье в Париже. Как сообщал телеканал BFMTV, на нем ожидаются порядка 8 тысяч человек. "Несколько организаций, в том числе (ведущий профсоюз – ред.) CGT, SOS Racisme и Лига по правам человека, призвали к манифестации "повсюду во Франции" 12 апреля в поддержку "защиты верховенства закона, после того как крайне правые поставили его под сомнение", - говорится в сообщении агентства. Большой круг организаций – профсоюзов, антирасистских обществ, студенческих, по борьбе за права женщин и по защите прав человека – решили провести манифестацию в Париже и "одновременно во всех городах Франции", передаёт Франс Пресс. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

https://ria.ru/20250404/frantsiya-2009320678.html

https://ria.ru/20241115/petitsiya-1984076718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, париж, франция, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен