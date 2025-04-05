https://ria.ru/20250405/finljandija-2009540133.html

Финляндия не воспринимает Россию как врага, заявила глава МИД

Финляндия не воспринимает Россию как врага, заявила глава МИД - РИА Новости, 05.04.2025

Финляндия не воспринимает Россию как врага, заявила глава МИД

Финляндия не воспринимает Россию как врага, но нормализовать отношения пока рано, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в эфире программы... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T16:31:00+03:00

2025-04-05T16:31:00+03:00

2025-04-05T18:47:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Финляндия не воспринимает Россию как врага, но нормализовать отношения пока рано, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в эфире программы телерадиовещателя Yle. "Важно также отметить, что мы, финны, не воспринимаем Россию в качестве врага как такового. Россия не является нашим врагом", — отметила она.По словам Валтонен, говорить о нормализации отношений с Россией преждевременно, пока Россия не "вернется к соблюдению международного права". "Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало", — добавила дипломат. Министр заявила, что пока вместо нормализации отношений с Москвой нужно продолжать поддерживать Украину, "ослаблять" Россию санкциями и укреплять собственную оборону. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране нужно "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Москвой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова финского лидера, заявил, что Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает, и выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Хельсинки. В последние годы они заметно ухудшились, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. В Москве считают этот шаг бессмысленным, поскольку возле границ страны появились российские войска и системы поражения.Кроме того, Хельсинки принял решение закрыть границу, утверждая, что Москва направляет к ней людей, которые просят убежища. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов подчеркивал, что отношения стран разрушены из-за политики Хельсинки, которая привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия. По мнению дипломата, такого "железного занавеса" между государствами не было даже накануне Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250328/ugroza-2007846628.html

https://ria.ru/20250403/otsenka-2009097403.html

https://ria.ru/20250402/granitsa-2008782690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, павел кузнецов, в мире