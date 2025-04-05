https://ria.ru/20250405/exxpress-2009540338.html

"Мы вооружаемся": в Германии заговорили о заговоре в Европе

"Мы вооружаемся": в Германии заговорили о заговоре в Европе - РИА Новости, 05.04.2025

"Мы вооружаемся": в Германии заговорили о заговоре в Европе

Великобритания и несколько стран ЕС разрабатывают секретный план, который позволит обойти Еврокомиссию в вопросе выделения средств на оборону, пишет австрийская РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T16:33:00+03:00

2025-04-05T16:33:00+03:00

2025-04-05T16:33:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Великобритания и несколько стран ЕС разрабатывают секретный план, который позволит обойти Еврокомиссию в вопросе выделения средств на оборону, пишет австрийская газета Exxpress."Послание Брюсселю: мы вооружаемся, но без вас", — говорится в публикации.По данным издания, британский план должен быть независимым от инициатив Брюсселя, а также обходить финансовые ограничения отдельных стран. Сообщается, что реализовать задуманное рассчитывают через создание специального "банка оружия" — структуры, которая позволит избежать расходов из национальных бюджетов участвующих в инициативе государств."Это особенно привлекательно для тех государств, которые испытывают растущее давление с целью вооружиться в военном отношении, например, ввиду неопределенности относительно будущего курса США при Дональде Трампе", — отмечается в материале.При этом, продолжил автор статьи, Еврокомиссия может потерять главное — монополию на контроль над общей безопасностью Союза, если Британия начнет сотрудничать с разными европейскими государствами по-отдельности. В конечном итоге, Брюссель может стать зрителем, пояснил он.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран ЕС и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии поменяли на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста нескольких стран-участниц.Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.

https://ria.ru/20250404/tovary-2009289489.html

https://ria.ru/20250401/ursula-2008445217.html

https://ria.ru/20250331/davlenie-2008344925.html

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