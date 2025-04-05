Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 05.04.2025 (обновлено: 15:01 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/energosnabzhenie-2009521661.html
В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана
В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана - РИА Новости, 05.04.2025
В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана
Отключение электроснабжения из-за непогоды в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек, Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с восстановлением... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:51:00+03:00
2025-04-05T15:01:00+03:00
происшествия
жкх
красноярский край
россия
республика хакасия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ураган в сибири
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009509324_0:404:2808:1984_1920x0_80_0_0_52713231652230e616b6ff1b34c1ae93.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отключение электроснабжения из-за непогоды в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек, Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения, сообщило министерство. "Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения в Красноярском крае. В регионе из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 28 м/с) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным, отключение электроснабжения затронуло более 59 895 человек", - говорится в официальном Telegram-канале министерства. К аварийно-восстановительным работам привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники. "Кроме того, массовые отключения зафиксированы в Республике Хакасия, в Алтайском крае и в Кемеровской области", - добавили в Минэнерго, отметив, что над восстановлением подачи электроэнергии потребителям сейчас работают 155 бригад.
https://ria.ru/20250405/uragan-2009509013.html
красноярский край
россия
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009509324_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_7b374c389cd1cd0e16c3e977ae6bf781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, красноярский край, россия, республика хакасия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ураган в сибири
Происшествия, ЖКХ, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Ураган в Сибири
В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана

В Красноярском крае отключение света из-за непогоды затронуло 60 тысяч человек

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске. 5 апреля 2025
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобили, поврежденные упавшей крышей общежития Сибирского федерального университета в Красноярске. 5 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отключение электроснабжения из-за непогоды в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек, Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения, сообщило министерство.
«
"Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения в Красноярском крае. В регионе из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 28 м/с) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным, отключение электроснабжения затронуло более 59 895 человек", - говорится в официальном Telegram-канале министерства.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники.
"Кроме того, массовые отключения зафиксированы в Республике Хакасия, в Алтайском крае и в Кемеровской области", - добавили в Минэнерго, отметив, что над восстановлением подачи электроэнергии потребителям сейчас работают 155 бригад.
Последствия стихии в населенных пунктах Красноярского края - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Появились кадры последствий ураганного ветра в Красноярске
Вчера, 12:37
 
ПроисшествияЖКХКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Ураган в Сибири
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала