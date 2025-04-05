https://ria.ru/20250405/energosnabzhenie-2009521661.html
В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана
В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана - РИА Новости, 05.04.2025
В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана
Отключение электроснабжения из-за непогоды в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек, Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с восстановлением... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:51:00+03:00
2025-04-05T14:51:00+03:00
2025-04-05T15:01:00+03:00
происшествия
жкх
красноярский край
россия
республика хакасия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ураган в сибири
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отключение электроснабжения из-за непогоды в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек, Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения, сообщило министерство. "Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения в Красноярском крае. В регионе из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 28 м/с) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным, отключение электроснабжения затронуло более 59 895 человек", - говорится в официальном Telegram-канале министерства. К аварийно-восстановительным работам привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники. "Кроме того, массовые отключения зафиксированы в Республике Хакасия, в Алтайском крае и в Кемеровской области", - добавили в Минэнерго, отметив, что над восстановлением подачи электроэнергии потребителям сейчас работают 155 бригад.
https://ria.ru/20250405/uragan-2009509013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, красноярский край, россия, республика хакасия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ураган в сибири
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В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана
В Красноярском крае отключение света из-за непогоды затронуло 60 тысяч человек