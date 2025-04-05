https://ria.ru/20250405/energosnabzhenie-2009521661.html

В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана

В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана - РИА Новости, 05.04.2025

В Красноярском крае более 60 тысяч человек остались без света из-за урагана

Отключение электроснабжения из-за непогоды в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек, Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с восстановлением... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T14:51:00+03:00

2025-04-05T14:51:00+03:00

2025-04-05T15:01:00+03:00

происшествия

жкх

красноярский край

россия

республика хакасия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ураган в сибири

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Отключение электроснабжения из-за непогоды в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек, Минэнерго РФ держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения, сообщило министерство. "Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением энергоснабжения в Красноярском крае. В регионе из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 28 м/с) происходят массовые отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным, отключение электроснабжения затронуло более 59 895 человек", - говорится в официальном Telegram-канале министерства. К аварийно-восстановительным работам привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники. "Кроме того, массовые отключения зафиксированы в Республике Хакасия, в Алтайском крае и в Кемеровской области", - добавили в Минэнерго, отметив, что над восстановлением подачи электроэнергии потребителям сейчас работают 155 бригад.

https://ria.ru/20250405/uragan-2009509013.html

красноярский край

россия

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, красноярский край, россия, республика хакасия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ураган в сибири