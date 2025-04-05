https://ria.ru/20250405/elzesser-2009492736.html

В Екатеринбурге арестовали бывшего главного инженера "Гортранса"

В Екатеринбурге арестовали бывшего главного инженера "Гортранса" - РИА Новости, 05.04.2025

В Екатеринбурге арестовали бывшего главного инженера "Гортранса"

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера по делу о получении взятки в крупном размере,... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T10:04:00+03:00

2025-04-05T10:04:00+03:00

2025-04-05T12:39:00+03:00

происшествия

россия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера по делу о получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции. "Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Андрея Эльзессера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня включительно", – говорится в сообщении. По данным управления ФСБ России по Свердловской области, Эльзессер получил взятку в виде наличных на сумму 750 тысяч рублей. Как уточнили журналистам в управлении СК РФ по региону, в отношении 57-летнего уже бывшего главного инженера возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Фигурант получил взятку от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ранее заключенному договору между коммерческой структурой и муниципальным предприятием, преступление было совершено с августа 2024 по январь 2025 года, отмечали в СУСК.

https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)