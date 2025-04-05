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В Екатеринбурге арестовали бывшего главного инженера "Гортранса" - РИА Новости, 05.04.2025
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10:04 05.04.2025 (обновлено: 12:39 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/elzesser-2009492736.html
В Екатеринбурге арестовали бывшего главного инженера "Гортранса"
В Екатеринбурге арестовали бывшего главного инженера "Гортранса" - РИА Новости, 05.04.2025
В Екатеринбурге арестовали бывшего главного инженера "Гортранса"
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера по делу о получении взятки в крупном размере,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T10:04:00+03:00
2025-04-05T12:39:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера по делу о получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции. "Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Андрея Эльзессера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня включительно", – говорится в сообщении. По данным управления ФСБ России по Свердловской области, Эльзессер получил взятку в виде наличных на сумму 750 тысяч рублей. Как уточнили журналистам в управлении СК РФ по региону, в отношении 57-летнего уже бывшего главного инженера возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Фигурант получил взятку от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ранее заключенному договору между коммерческой структурой и муниципальным предприятием, преступление было совершено с августа 2024 по январь 2025 года, отмечали в СУСК.
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происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге арестовали бывшего главного инженера "Гортранса"

Бывшего главного инженера "Гортранса" Эльзессера арестовали по делу о взятке

© Фото : Ленинский районный суд города Екатеринбурга/ВКонтактеБывший главный инженер ЕМУП "Гортранс" Андрей Эльзессер в суде по делу о получении взятки в крупном размере
Бывший главный инженер ЕМУП Гортранс Андрей Эльзессер в суде по делу о получении взятки в крупном размере - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Ленинский районный суд города Екатеринбурга/ВКонтакте
Бывший главный инженер ЕМУП "Гортранс" Андрей Эльзессер в суде по делу о получении взятки в крупном размере
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера по делу о получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба инстанции.
«
"Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Андрея Эльзессера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня включительно", – говорится в сообщении.
По данным управления ФСБ России по Свердловской области, Эльзессер получил взятку в виде наличных на сумму 750 тысяч рублей. Как уточнили журналистам в управлении СК РФ по региону, в отношении 57-летнего уже бывшего главного инженера возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.
Фигурант получил взятку от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ранее заключенному договору между коммерческой структурой и муниципальным предприятием, преступление было совершено с августа 2024 по январь 2025 года, отмечали в СУСК.
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