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Ефимов: в Очакове-Матвеевском построят деловой квартал по программе КРТ - РИА Новости, 05.04.2025
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12:12 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/efimov-2009415628.html
Ефимов: в Очакове-Матвеевском построят деловой квартал по программе КРТ
Ефимов: в Очакове-Матвеевском построят деловой квартал по программе КРТ - РИА Новости, 05.04.2025
Ефимов: в Очакове-Матвеевском построят деловой квартал по программе КРТ
В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят деловой квартал, инвестиции в проект превысят 42... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T12:12:00+03:00
2025-04-05T12:12:00+03:00
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сергей собянин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят деловой квартал, инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политике Владимир Ефимов."В ближайшее время город планирует заключить с правообладателями недвижимости договор о КРТ. В рамках реорганизации участка площадью 3,28 гектара по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12, создадут современный деловой квартал с научно-производственными, общественными, культурными и другими объектами. Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате реализации проекта в районе Очаково-Матвеевское создадут свыше 4,4 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, в рамках редевелопмента территории между проспектом Генерала Дорохова и Аминьевским шоссе должны возвести 186 тысяч квадратных метров разнообразной недвижимости, включая офисы, выставочные залы, технопарки, магазины и рестораны.Сейчас земельный участок занят складами, автосервисами и другими постройками, принадлежащими ООО "Дорога" и ООО "Индастриал фасилити менеджмент", добавляется в сообщении.Ранее постановление о реализации проекта КРТ на указанном участке подписал мэр Москвы Сергей Собянин, он рассказал, что реорганизация территории позволит создать более 4,4 тысячи рабочих мест. Всего в столице на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250404/stantsiya-2009298452.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Очакове-Матвеевском построят деловой квартал по программе КРТ

Ефимов: на западе Москвы построят деловой квартал по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят деловой квартал, инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В ближайшее время город планирует заключить с правообладателями недвижимости договор о КРТ. В рамках реорганизации участка площадью 3,28 гектара по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12, создадут современный деловой квартал с научно-производственными, общественными, культурными и другими объектами. Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате реализации проекта в районе Очаково-Матвеевское создадут свыше 4,4 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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Как указывается в сообщении, в рамках редевелопмента территории между проспектом Генерала Дорохова и Аминьевским шоссе должны возвести 186 тысяч квадратных метров разнообразной недвижимости, включая офисы, выставочные залы, технопарки, магазины и рестораны.
Сейчас земельный участок занят складами, автосервисами и другими постройками, принадлежащими ООО "Дорога" и ООО "Индастриал фасилити менеджмент", добавляется в сообщении.
Ранее постановление о реализации проекта КРТ на указанном участке подписал мэр Москвы Сергей Собянин, он рассказал, что реорганизация территории позволит создать более 4,4 тысячи рабочих мест. Всего в столице на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
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