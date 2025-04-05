https://ria.ru/20250405/efimov-2009415628.html

Ефимов: в Очакове-Матвеевском построят деловой квартал по программе КРТ

Ефимов: в Очакове-Матвеевском построят деловой квартал по программе КРТ - РИА Новости, 05.04.2025

Ефимов: в Очакове-Матвеевском построят деловой квартал по программе КРТ

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят деловой квартал, инвестиции в проект превысят 42... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T12:12:00+03:00

2025-04-05T12:12:00+03:00

2025-04-05T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят деловой квартал, инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политике Владимир Ефимов."В ближайшее время город планирует заключить с правообладателями недвижимости договор о КРТ. В рамках реорганизации участка площадью 3,28 гектара по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12, создадут современный деловой квартал с научно-производственными, общественными, культурными и другими объектами. Инвестиции в проект превысят 42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 1,8 миллиарда рублей. В результате реализации проекта в районе Очаково-Матвеевское создадут свыше 4,4 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, в рамках редевелопмента территории между проспектом Генерала Дорохова и Аминьевским шоссе должны возвести 186 тысяч квадратных метров разнообразной недвижимости, включая офисы, выставочные залы, технопарки, магазины и рестораны.Сейчас земельный участок занят складами, автосервисами и другими постройками, принадлежащими ООО "Дорога" и ООО "Индастриал фасилити менеджмент", добавляется в сообщении.Ранее постановление о реализации проекта КРТ на указанном участке подписал мэр Москвы Сергей Собянин, он рассказал, что реорганизация территории позволит создать более 4,4 тысячи рабочих мест. Всего в столице на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250404/stantsiya-2009298452.html

https://ria.ru/20250404/moskva-2009322071.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы