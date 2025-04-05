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Беженец из Дзержинска рассказал, как прятался в подвале от ТЦК - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:37 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/dzerzhinsk-2009474173.html
Беженец из Дзержинска рассказал, как прятался в подвале от ТЦК
Беженец из Дзержинска рассказал, как прятался в подвале от ТЦК - РИА Новости, 05.04.2025
Беженец из Дзержинска рассказал, как прятался в подвале от ТЦК
Беженец из недавно освобожденного Дзержинска (украинское название Торецк) рассказал РИА Новости, как был вынужден 8 месяцев находиться в подвале, чтобы избежать РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T05:37:00+03:00
2025-04-05T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска (украинское название Торецк) рассказал РИА Новости, как был вынужден 8 месяцев находиться в подвале, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию. "Я скрывался, чтобы на мясо не забрали. Они же забирают тупо &lt;…&gt; 8 месяцев прятался в подвале. Я солнца не видел, лучей солнца. А что это - я должен идти на войну, своих убивать?", - сказал беженец. По его словам, представители ТЦК пытались отлавливать местных жителей прямо на улицах города под предлогом гуманитарной или иной помощи. Скрыться от мобилизации ему помогла одна из живущих по соседству пожилая женщина. "Они ходили у нас по улице. Может, там типа гуманитарочку дать, может, кому плохо, вывезти. А бабуля сразу баклажки поставила и в дом быстренько. Мне кричит "давай бегом на чердак у сена прячься". Я себе оборудовал чердак. Там гора сена натрамбована. Я нору себе там сделал", - добавил он. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250405/lekarstva-2009470521.html
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донецкая народная республика
торецк
горловка
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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец из Дзержинска рассказал, как прятался в подвале от ТЦК

Житель Дзержинска восемь месяцев скрывался в подвале от ТЦК

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДзержинск
Дзержинск - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Дзержинск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска (украинское название Торецк) рассказал РИА Новости, как был вынужден 8 месяцев находиться в подвале, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.
"Я скрывался, чтобы на мясо не забрали. Они же забирают тупо <…> 8 месяцев прятался в подвале. Я солнца не видел, лучей солнца. А что это - я должен идти на войну, своих убивать?", - сказал беженец.
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По его словам, представители ТЦК пытались отлавливать местных жителей прямо на улицах города под предлогом гуманитарной или иной помощи. Скрыться от мобилизации ему помогла одна из живущих по соседству пожилая женщина.
"Они ходили у нас по улице. Может, там типа гуманитарочку дать, может, кому плохо, вывезти. А бабуля сразу баклажки поставила и в дом быстренько. Мне кричит "давай бегом на чердак у сена прячься". Я себе оборудовал чердак. Там гора сена натрамбована. Я нору себе там сделал", - добавил он.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкГорловкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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