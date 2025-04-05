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Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР - РИА Новости, 05.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/dnr-2009527989.html
Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР
Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР - РИА Новости, 05.04.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР
Подразделения российских войск продвинулись на значительном участке фронта западнее недавно освобожденного населенного пункта Разлив в Донецкой Народной... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:23:00+03:00
2025-04-05T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Подразделения российских войск продвинулись на значительном участке фронта западнее недавно освобожденного населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "У российских войск успехи западнее Разлива - наши ребята продвинулись на широком участке фронта, и площадь составила до 5 квадратных километров", - сказал Рогов. Об освобождении населённого пункта Разлив в ДНР подразделениями российской группировки войск "Восток" в Минобороны РФ сообщили во вторник.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР

Рогов: ВС России продвинулись на широком участке фронта западнее Разлива в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО
Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Подразделения российских войск продвинулись на значительном участке фронта западнее недавно освобожденного населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"У российских войск успехи западнее Разлива - наши ребята продвинулись на широком участке фронта, и площадь составила до 5 квадратных километров", - сказал Рогов.
Об освобождении населённого пункта Разлив в ДНР подразделениями российской группировки войск "Восток" в Минобороны РФ сообщили во вторник.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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