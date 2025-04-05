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Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР
Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР - РИА Новости, 05.04.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР
Подразделения российских войск продвинулись на значительном участке фронта западнее недавно освобожденного населенного пункта Разлив в Донецкой Народной... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:23:00+03:00
2025-04-05T15:23:00+03:00
2025-04-05T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Подразделения российских войск продвинулись на значительном участке фронта западнее недавно освобожденного населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "У российских войск успехи западнее Разлива - наши ребята продвинулись на широком участке фронта, и площадь составила до 5 квадратных километров", - сказал Рогов. Об освобождении населённого пункта Разлив в ДНР подразделениями российской группировки войск "Восток" в Минобороны РФ сообщили во вторник.
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Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР
Рогов: ВС России продвинулись на широком участке фронта западнее Разлива в ДНР