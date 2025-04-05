https://ria.ru/20250405/dnr-2009527989.html

Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР

Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР - РИА Новости, 05.04.2025

Рогов рассказал о продвижении ВС России западнее Разлива в ДНР

Подразделения российских войск продвинулись на значительном участке фронта западнее недавно освобожденного населенного пункта Разлив в Донецкой Народной... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:23:00+03:00

2025-04-05T15:23:00+03:00

2025-04-05T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Подразделения российских войск продвинулись на значительном участке фронта западнее недавно освобожденного населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "У российских войск успехи западнее Разлива - наши ребята продвинулись на широком участке фронта, и площадь составила до 5 квадратных километров", - сказал Рогов. Об освобождении населённого пункта Разлив в ДНР подразделениями российской группировки войск "Восток" в Минобороны РФ сообщили во вторник.

https://ria.ru/20250405/krasnoarmeysk-2009519799.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина