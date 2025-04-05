https://ria.ru/20250405/chs-2009532366.html

В красноярском селе ввели режим ЧС после обрушения трубы на котельной

В красноярском селе ввели режим ЧС после обрушения трубы на котельной - РИА Новости, 05.04.2025

В красноярском селе ввели режим ЧС после обрушения трубы на котельной

Режим ЧС введен в красноярском селе Ермаковское после обрушения 35-метровой трубы на местной котельной, без тепла осталось 2 тысячи человек, сообщает краевая... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T15:46:00+03:00

2025-04-05T15:46:00+03:00

2025-04-05T16:00:00+03:00

происшествия

жкх

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Режим ЧС введен в красноярском селе Ермаковское после обрушения 35-метровой трубы на местной котельной, без тепла осталось 2 тысячи человек, сообщает краевая прокуратура. "В селе Ермаковское из-за сильных порывов ветра произошло обрушение 35 - метровой трубы центральной котельной. Работа котельной временно приостановлена. Без подачи тепла осталось больше 2 тысячи жителей, административные здания. На территории района введён режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящий момент проводятся работы по установке временной дымовой трубы. Прокуратура проверит соблюдение требований закона о промышленной безопасности, строительных норм и правил при эксплуатации котельной и ее подготовке к текущему отопительному сезону. В субботу на южные и центральные районы Красноярского края обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты. После шквалистого ветра специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.

https://ria.ru/20250405/pozhary-2009532152.html

https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html

красноярский край

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происшествия, жкх, красноярский край