В красноярском селе ввели режим ЧС после обрушения трубы на котельной
В красноярском селе Ермаковское ввели режим ЧС из-за обрушения трубы в котельной
© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramМесто падения трубы в котельной в красноярском селе Ермаковское. 5 апреля 2025
Место падения трубы в котельной в красноярском селе Ермаковское. 5 апреля 2025
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Режим ЧС введен в красноярском селе Ермаковское после обрушения 35-метровой трубы на местной котельной, без тепла осталось 2 тысячи человек, сообщает краевая прокуратура.
"В селе Ермаковское из-за сильных порывов ветра произошло обрушение 35 - метровой трубы центральной котельной. Работа котельной временно приостановлена. Без подачи тепла осталось больше 2 тысячи жителей, административные здания. На территории района введён режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящий момент проводятся работы по установке временной дымовой трубы. Прокуратура проверит соблюдение требований закона о промышленной безопасности, строительных норм и правил при эксплуатации котельной и ее подготовке к текущему отопительному сезону.
В субботу на южные и центральные районы Красноярского края обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты. После шквалистого ветра специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.