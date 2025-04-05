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В красноярском селе ввели режим ЧС после обрушения трубы на котельной - РИА Новости, 05.04.2025
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15:46 05.04.2025 (обновлено: 16:00 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/chs-2009532366.html
В красноярском селе ввели режим ЧС после обрушения трубы на котельной
В красноярском селе ввели режим ЧС после обрушения трубы на котельной - РИА Новости, 05.04.2025
В красноярском селе ввели режим ЧС после обрушения трубы на котельной
Режим ЧС введен в красноярском селе Ермаковское после обрушения 35-метровой трубы на местной котельной, без тепла осталось 2 тысячи человек, сообщает краевая... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T15:46:00+03:00
2025-04-05T16:00:00+03:00
происшествия
жкх
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Режим ЧС введен в красноярском селе Ермаковское после обрушения 35-метровой трубы на местной котельной, без тепла осталось 2 тысячи человек, сообщает краевая прокуратура. "В селе Ермаковское из-за сильных порывов ветра произошло обрушение 35 - метровой трубы центральной котельной. Работа котельной временно приостановлена. Без подачи тепла осталось больше 2 тысячи жителей, административные здания. На территории района введён режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящий момент проводятся работы по установке временной дымовой трубы. Прокуратура проверит соблюдение требований закона о промышленной безопасности, строительных норм и правил при эксплуатации котельной и ее подготовке к текущему отопительному сезону. В субботу на южные и центральные районы Красноярского края обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты. После шквалистого ветра специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.
https://ria.ru/20250405/pozhary-2009532152.html
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происшествия, жкх, красноярский край
Происшествия, ЖКХ, Красноярский край
В красноярском селе ввели режим ЧС после обрушения трубы на котельной

В красноярском селе Ермаковское ввели режим ЧС из-за обрушения трубы в котельной

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramМесто падения трубы в котельной в красноярском селе Ермаковское. 5 апреля 2025
Место падения трубы в котельной в красноярском селе Ермаковское. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Место падения трубы в котельной в красноярском селе Ермаковское. 5 апреля 2025
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КРАСНОЯРСК, 5 апр – РИА Новости. Режим ЧС введен в красноярском селе Ермаковское после обрушения 35-метровой трубы на местной котельной, без тепла осталось 2 тысячи человек, сообщает краевая прокуратура.
"В селе Ермаковское из-за сильных порывов ветра произошло обрушение 35 - метровой трубы центральной котельной. Работа котельной временно приостановлена. Без подачи тепла осталось больше 2 тысячи жителей, административные здания. На территории района введён режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в настоящий момент проводятся работы по установке временной дымовой трубы. Прокуратура проверит соблюдение требований закона о промышленной безопасности, строительных норм и правил при эксплуатации котельной и ее подготовке к текущему отопительному сезону.
В субботу на южные и центральные районы Красноярского края обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты. После шквалистого ветра специалисты восстанавливают электроснабжение в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.
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