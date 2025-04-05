https://ria.ru/20250405/chita-2009584600.html

В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца

В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца - РИА Новости, 05.04.2025

В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца

Житель Читы, который попытался вынести алкоголь из магазина, а затем наехать на машине на сотрудника вневедомственной охраны, задержан, росгвардейцам пришлось... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:02:00+03:00

2025-04-05T17:02:00+03:00

2025-04-05T23:04:00+03:00

происшествия

авто

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забайкальский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Житель Читы, который попытался вынести алкоголь из магазина, а затем наехать на машине на сотрудника вневедомственной охраны, задержан, росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Росгвардии по Забайкальскому краю. Инцидент произошёл в продовольственном магазине в Чите: агрессивный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался вынести без оплаты спиртные напитки, в ходе конфликта администратор вызвал экипаж вневедомственной охраны. Дебошир, увидев сотрудников Росгвардии, сел в свой автомобиль и закрылся изнутри. "На требования правоохранителей он сначала не реагировал, а потом попытался совершить наезд на сотрудников вневедомственной охраны. В целях пресечения противоправных действий ими было применено табельное оружие. К задержанию правонарушителя подключился ещё один экипаж вневедомственной охраны. В результате мужчина был доставлен в отдел полиции", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250119/voditel-1994488644.html

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забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, чита, забайкальский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)