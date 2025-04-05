https://ria.ru/20250405/chita-2009584600.html
В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца
В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца - РИА Новости, 05.04.2025
В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца
Житель Читы, который попытался вынести алкоголь из магазина, а затем наехать на машине на сотрудника вневедомственной охраны, задержан, росгвардейцам пришлось... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:02:00+03:00
2025-04-05T17:02:00+03:00
2025-04-05T23:04:00+03:00
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забайкальский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Житель Читы, который попытался вынести алкоголь из магазина, а затем наехать на машине на сотрудника вневедомственной охраны, задержан, росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Росгвардии по Забайкальскому краю. Инцидент произошёл в продовольственном магазине в Чите: агрессивный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался вынести без оплаты спиртные напитки, в ходе конфликта администратор вызвал экипаж вневедомственной охраны. Дебошир, увидев сотрудников Росгвардии, сел в свой автомобиль и закрылся изнутри. "На требования правоохранителей он сначала не реагировал, а потом попытался совершить наезд на сотрудников вневедомственной охраны. В целях пресечения противоправных действий ими было применено табельное оружие. К задержанию правонарушителя подключился ещё один экипаж вневедомственной охраны. В результате мужчина был доставлен в отдел полиции", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250119/voditel-1994488644.html
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забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, чита, забайкальский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Авто, Чита, Забайкальский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца
В Чите задержали мужчину, пытавшегося украсть алкоголь и наехать на росгвардейца