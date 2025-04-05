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В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца - РИА Новости, 05.04.2025
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17:02 05.04.2025 (обновлено: 23:04 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/chita-2009584600.html
В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца
В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца - РИА Новости, 05.04.2025
В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца
Житель Читы, который попытался вынести алкоголь из магазина, а затем наехать на машине на сотрудника вневедомственной охраны, задержан, росгвардейцам пришлось... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T17:02:00+03:00
2025-04-05T23:04:00+03:00
происшествия
авто
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забайкальский край
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Житель Читы, который попытался вынести алкоголь из магазина, а затем наехать на машине на сотрудника вневедомственной охраны, задержан, росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Росгвардии по Забайкальскому краю. Инцидент произошёл в продовольственном магазине в Чите: агрессивный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался вынести без оплаты спиртные напитки, в ходе конфликта администратор вызвал экипаж вневедомственной охраны. Дебошир, увидев сотрудников Росгвардии, сел в свой автомобиль и закрылся изнутри. "На требования правоохранителей он сначала не реагировал, а потом попытался совершить наезд на сотрудников вневедомственной охраны. В целях пресечения противоправных действий ими было применено табельное оружие. К задержанию правонарушителя подключился ещё один экипаж вневедомственной охраны. В результате мужчина был доставлен в отдел полиции", - сообщил собеседник агентства.
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происшествия, авто, чита, забайкальский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Авто, Чита, Забайкальский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Чите задержали мужчину за дебош и попытку сбить росгвардейца

В Чите задержали мужчину, пытавшегося украсть алкоголь и наехать на росгвардейца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии у полицейской машины
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник Росгвардии у полицейской машины. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр - РИА Новости. Житель Читы, который попытался вынести алкоголь из магазина, а затем наехать на машине на сотрудника вневедомственной охраны, задержан, росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Росгвардии по Забайкальскому краю.
Инцидент произошёл в продовольственном магазине в Чите: агрессивный мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался вынести без оплаты спиртные напитки, в ходе конфликта администратор вызвал экипаж вневедомственной охраны. Дебошир, увидев сотрудников Росгвардии, сел в свой автомобиль и закрылся изнутри.
«
"На требования правоохранителей он сначала не реагировал, а потом попытался совершить наезд на сотрудников вневедомственной охраны. В целях пресечения противоправных действий ими было применено табельное оружие. К задержанию правонарушителя подключился ещё один экипаж вневедомственной охраны. В результате мужчина был доставлен в отдел полиции", - сообщил собеседник агентства.
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ПроисшествияАвтоЧитаЗабайкальский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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