https://ria.ru/20250405/chehija-2009573068.html

В Чехии девочка тяжело ранена наехавшим на нее участником мотогонок

В Чехии девочка тяжело ранена наехавшим на нее участником мотогонок - РИА Новости, 05.04.2025

В Чехии девочка тяжело ранена наехавшим на нее участником мотогонок

В результате наезда на толпу зрителей не справившегося с управлением участника мотокросса в субботу в районе Прахатице на юго-западе Чехии тяжелые ранения... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T21:13:00+03:00

2025-04-05T21:13:00+03:00

2025-04-05T21:13:00+03:00

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ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. В результате наезда на толпу зрителей не справившегося с управлением участника мотокросса в субботу в районе Прахатице на юго-западе Чехии тяжелые ранения получила несовершеннолетняя девочка, сообщил журналистам представитель полиции Иржи Матцнер. "Во время субботних мотогонок около села Нетолице в районе Прахатице один из мотоциклистов не справился на повороте с управлением, вылетел с трассы и врезался в зрителей. В результате серьезные ранения получила несовершеннолетняя девочка. Прибывшая бригада медиков оказала пострадавшей первую помощь на месте происшествия, после чего она была отправлена на вертолете в больницу города Ческе-Будеёвице", - сказал Матцнер. По словам Матцнера, после происшествия гонки были прекращены, а полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.

https://ria.ru/20250303/germaniya-2002775962.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, чехия