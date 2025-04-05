В Чехии девочка тяжело ранена наехавшим на нее участником мотогонок
В Чехии участник мотогонок врезался в толпу зрителей, серьезно ранена девочка
© AP Photo / Ozana JaroslavМашина скорой помощи в Чехии
© AP Photo / Ozana Jaroslav
Машина скорой помощи в Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. В результате наезда на толпу зрителей не справившегося с управлением участника мотокросса в субботу в районе Прахатице на юго-западе Чехии тяжелые ранения получила несовершеннолетняя девочка, сообщил журналистам представитель полиции Иржи Матцнер.
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"Во время субботних мотогонок около села Нетолице в районе Прахатице один из мотоциклистов не справился на повороте с управлением, вылетел с трассы и врезался в зрителей. В результате серьезные ранения получила несовершеннолетняя девочка. Прибывшая бригада медиков оказала пострадавшей первую помощь на месте происшествия, после чего она была отправлена на вертолете в больницу города Ческе-Будеёвице", - сказал Матцнер.
По словам Матцнера, после происшествия гонки были прекращены, а полиция приступила к расследованию обстоятельств аварии.
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