https://ria.ru/20250405/burkina-faso-2009478977.html

В Буркина-Фасо оценили сотрудничество с Россией в сфере обороны

В Буркина-Фасо оценили сотрудничество с Россией в сфере обороны - РИА Новости, 05.04.2025

В Буркина-Фасо оценили сотрудничество с Россией в сфере обороны

Сотрудничество Буркина-Фасо с Россией в области безопасности и обороны позволяет Уагадугу решать проблему с терроризмом, в стране находятся российские... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T07:18:00+03:00

2025-04-05T07:18:00+03:00

2025-04-05T07:25:00+03:00

россия

уагадугу

буркина-фасо

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудничество Буркина-Фасо с Россией в области безопасности и обороны позволяет Уагадугу решать проблему с терроризмом, в стране находятся российские инструкторы, которые поддерживают силы обороны в некоторых сферах, заявил РИА Новости министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Траоре. "Я могу подтвердить, что у нас очень хорошее сотрудничество в области безопасности, в области обороны, и это сегодня позволяет нам решать вопросы безопасности и проблему терроризма в нашем субрегионе", - сказал Траоре агентству. По его словам, Россия оказывает поддержку Буркина-Фасо в области подготовки кадров. "У нас тут (в РФ) есть учащиеся. В Буркина-Фасо также находятся российские инструкторы, которые оказывают поддержку силам обороны и безопасности в ряде областей знаний... Для нас самое главное — это качество выполненной работы. Даже если это будут два инструктора, всё должно основываться на реальных потребностях и желаниях Буркина-Фасо в атмосфере взаимного уважения", - подчеркнул Траоре. Он добавил, что Буркина-Фасо оказывается комплексная поддержка в контексте технического обслуживания, а также управления российским оборудованием.

https://ria.ru/20250403/prazdnovanie-2009185738.html

россия

уагадугу

буркина-фасо

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россия, уагадугу, буркина-фасо