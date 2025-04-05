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В Буркина-Фасо оценили сотрудничество с Россией в сфере обороны - РИА Новости, 05.04.2025
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07:18 05.04.2025 (обновлено: 07:25 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/burkina-faso-2009478977.html
В Буркина-Фасо оценили сотрудничество с Россией в сфере обороны
В Буркина-Фасо оценили сотрудничество с Россией в сфере обороны - РИА Новости, 05.04.2025
В Буркина-Фасо оценили сотрудничество с Россией в сфере обороны
Сотрудничество Буркина-Фасо с Россией в области безопасности и обороны позволяет Уагадугу решать проблему с терроризмом, в стране находятся российские... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T07:18:00+03:00
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россия
уагадугу
буркина-фасо
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудничество Буркина-Фасо с Россией в области безопасности и обороны позволяет Уагадугу решать проблему с терроризмом, в стране находятся российские инструкторы, которые поддерживают силы обороны в некоторых сферах, заявил РИА Новости министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Траоре. "Я могу подтвердить, что у нас очень хорошее сотрудничество в области безопасности, в области обороны, и это сегодня позволяет нам решать вопросы безопасности и проблему терроризма в нашем субрегионе", - сказал Траоре агентству. По его словам, Россия оказывает поддержку Буркина-Фасо в области подготовки кадров. "У нас тут (в РФ) есть учащиеся. В Буркина-Фасо также находятся российские инструкторы, которые оказывают поддержку силам обороны и безопасности в ряде областей знаний... Для нас самое главное — это качество выполненной работы. Даже если это будут два инструктора, всё должно основываться на реальных потребностях и желаниях Буркина-Фасо в атмосфере взаимного уважения", - подчеркнул Траоре. Он добавил, что Буркина-Фасо оказывается комплексная поддержка в контексте технического обслуживания, а также управления российским оборудованием.
https://ria.ru/20250403/prazdnovanie-2009185738.html
россия
уагадугу
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россия, уагадугу, буркина-фасо
Россия, Уагадугу, Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо оценили сотрудничество с Россией в сфере обороны

Глава МИД Траоре: сотрудничество с Россией позволяет бороться с терроризмом

© РИА Новости / МИД РФКарамоко Траоре
Карамоко Траоре - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Карамоко Траоре. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудничество Буркина-Фасо с Россией в области безопасности и обороны позволяет Уагадугу решать проблему с терроризмом, в стране находятся российские инструкторы, которые поддерживают силы обороны в некоторых сферах, заявил РИА Новости министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Траоре.
"Я могу подтвердить, что у нас очень хорошее сотрудничество в области безопасности, в области обороны, и это сегодня позволяет нам решать вопросы безопасности и проблему терроризма в нашем субрегионе", - сказал Траоре агентству.
По его словам, Россия оказывает поддержку Буркина-Фасо в области подготовки кадров.
"У нас тут (в РФ) есть учащиеся. В Буркина-Фасо также находятся российские инструкторы, которые оказывают поддержку силам обороны и безопасности в ряде областей знаний... Для нас самое главное — это качество выполненной работы. Даже если это будут два инструктора, всё должно основываться на реальных потребностях и желаниях Буркина-Фасо в атмосфере взаимного уважения", - подчеркнул Траоре.
Он добавил, что Буркина-Фасо оказывается комплексная поддержка в контексте технического обслуживания, а также управления российским оборудованием.
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РоссияУагадугуБуркина-Фасо
 
 
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