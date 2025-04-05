https://ria.ru/20250405/bosniya-2009463428.html

Власти РС БиГ объявили министра европейских дел ФРГ персоной нон-грата

Власти РС БиГ объявили министра европейских дел ФРГ персоной нон-грата - РИА Новости, 05.04.2025

Власти РС БиГ объявили министра европейских дел ФРГ персоной нон-грата

Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) провозгласили министра европейских дел Германии Анну Люрманн персоной нон-грата и предписали МВД... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T01:41:00+03:00

2025-04-05T01:41:00+03:00

2025-04-05T01:41:00+03:00

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БЕЛГРАД, 5 апр - РИА Новости. Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) провозгласили министра европейских дел Германии Анну Люрманн персоной нон-грата и предписали МВД препроводить ее из Баня-Луки, сообщила пресс-служба кабмина РС. Ранее МИД ФРГ сообщил, что Германия и Австрия запрещают въезд трем политикам РС БиГ: президенту Милораду Додику, премьеру Радовану Вишковичу и председателю Скупщины (парламента) Ненаду Стевандичу, которых власти в Берлине и Вене обвиняют в поддержке сербского сепаратизма в БиГ. Додик в ответ на запрет въезда в ФРГ и Австрию заявил, что затрудняется вспомнить, когда был в ФРГ в последний раз, а также не планирует этого делать в будущем. "Правительство РС на сегодняшнем телефонном заседании заключило, что выражает глубокий протест из-за односторонних и политически мотивированных мер, которые без транспарентного юридического основания и при несоблюдении принципа беспристрастности предприняты со стороны отдельных официальных лиц ФРГ, включая министра европейских дел Анну Люрманн, в форме введения санкций против президента, председателя правительства и председателя Скупщины РС", - говорится в сообщении кабмина. Правительство РС считает эти меры ФРГ, публичные выступления, а также приезд в пятницу в Баня-Луку госпожи Люрманн прямым вмешательством во внутренние дела и нарушением международных конвенций. "С цель защиты политической и институциональной целостности РС, правительство принимает равнозначные меры, которые представляют пропорциональный и легитимный ответ в соответствии с международной практикой и объявляет госпожу Анну Люрманн персоной нон грата в РС и предписывает МВД во время приезда на территорию РС препроводить (Люрманн) за ее границы", - указал кабмин. Президент РС БиГ написал в соцсети Х, что немецкий министр покинула в пятницу территорию Республики Сербской, после того как приехала в Баня-Луку "украдкой, чтобы в подвале встретиться со своими пешками" из оппозиции и посетовал "до чего опустилась когда-то мощная Германия". Сама Люрманн заявила в соцсети Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что посетила в пятницу Баня-Луку, где провела ряд "отличных встреч с представителями гражданского сектора и оппозиции" и обвинила представителей Додика и власти Республики Сербской в "угрозах применением насилия". Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также Вишковича и Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Президент Республики РС БиГ в ночь на четверг заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250403/dodik-2009129541.html

https://ria.ru/20250325/prezident-2007294217.html

https://ria.ru/20250404/serbiya-2009374984.html

https://ria.ru/20250331/dodik-2008518771.html

германия

австрия

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