https://ria.ru/20250405/boeviki-2009487382.html

В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя

В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя - РИА Новости, 05.04.2025

В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя

Боевики ВСУ угрожали мирному жителю в Суджанском районе Курской области оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка, заведено... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T09:19:00+03:00

2025-04-05T09:19:00+03:00

2025-04-05T09:19:00+03:00

происшествия

россия

курская область

суджанский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ угрожали мирному жителю в Суджанском районе Курской области оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Следствием установлено, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики угрожали мирному жителю оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка", - сказала Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что в связи с применением насилия украинскими военнослужащими в отношении мирного жителя села Казачья Локня Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Петренко добавила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных сил Украины, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250405/voennye-2009484812.html

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины