Рейтинг@Mail.ru
В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/boeviki-2009487382.html
В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя
В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя - РИА Новости, 05.04.2025
В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя
Боевики ВСУ угрожали мирному жителю в Суджанском районе Курской области оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка, заведено... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T09:19:00+03:00
2025-04-05T09:19:00+03:00
происшествия
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ угрожали мирному жителю в Суджанском районе Курской области оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Следствием установлено, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики угрожали мирному жителю оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка", - сказала Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что в связи с применением насилия украинскими военнослужащими в отношении мирного жителя села Казачья Локня Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Петренко добавила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных сил Украины, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250405/voennye-2009484812.html
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя

Боевики ВСУ жестоко избили жителя Курской области за незнание украинского языка

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ угрожали мирному жителю в Суджанском районе Курской области оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следствием установлено, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики угрожали мирному жителю оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка", - сказала Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале СК РФ.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Украинские военные в Курахово бросали трупы на съедение собакам
Вчера, 08:37
Отмечается, что в связи с применением насилия украинскими военнослужащими в отношении мирного жителя села Казачья Локня Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
Петренко добавила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных сил Украины, причастные к данному преступлению.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
После расправы ВСУ над мирным населением в Курской области завели дело
19 января, 14:32
 
ПроисшествияРоссияКурская областьСуджанский районСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала