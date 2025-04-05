https://ria.ru/20250405/boeviki-2009487382.html
В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя
В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя - РИА Новости, 05.04.2025
В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя
Боевики ВСУ угрожали мирному жителю в Суджанском районе Курской области оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка, заведено... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T09:19:00+03:00
2025-04-05T09:19:00+03:00
2025-04-05T09:19:00+03:00
происшествия
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Боевики ВСУ угрожали мирному жителю в Суджанском районе Курской области оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка, заведено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Следствием установлено, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики угрожали мирному жителю оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка", - сказала Петренко. Ее слова приводятся в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что в связи с применением насилия украинскими военнослужащими в отношении мирного жителя села Казачья Локня Курской области Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Петренко добавила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных сил Украины, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250405/voennye-2009484812.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Курской области украинские военные жестоко избили мирного жителя
Боевики ВСУ жестоко избили жителя Курской области за незнание украинского языка