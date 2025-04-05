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Банк не смог переложить на оператора вину за хищение денег клиента - РИА Новости, 05.04.2025
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06:25 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/bank-2009475828.html
Банк не смог переложить на оператора вину за хищение денег клиента
Банк не смог переложить на оператора вину за хищение денег клиента - РИА Новости, 05.04.2025
Банк не смог переложить на оператора вину за хищение денег клиента
Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Банка Дом.РФ", требовавшего взыскать с оператора МТС около 104 миллионов рублей – такую сумму банк ранее выплатил клиенту,... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T06:25:00+03:00
2025-04-05T06:25:00+03:00
происшествия
красноярск
москва
мтс
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Банка Дом.РФ", требовавшего взыскать с оператора МТС около 104 миллионов рублей – такую сумму банк ранее выплатил клиенту, со счета которого мошенники похитили деньги через мобильный банк, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Пострадавшим оказался житель Красноярска Владимир Егоров. Неустановленные лица со 2 по 5 июля 2023 года перевели с его вкладов 200 тысяч евро и 130 миллионов рублей на виртуальные цифровые карты, выпущенные под логином Егорова, после чего совершили ряд покупок и переводов на сторонние счета. Сам Егоров в это время находился в СИЗО, телефон у него был изъят, и он не имел доступа к мобильному банку и интернет-банку. Егоров обратился в один из райсудов Красноярска с иском к "Банку Дом.РФ", и банк добровольно выплатил ему около 104 миллионов рублей. После этого банк подал иск в арбитражный суд Москвы к МТС с требованием вернуть ему эту сумму. По мнению истца, именно сотовый оператор виноват в случившемся, поскольку сотрудники МТС восстановили злоумышленникам, укравшим затем деньги, дубликат сим-карты Егорова с привязанным к мобильному банку номером по его поддельному паспорту. Суд, однако, отметил, что ненадлежащая аутентификация лица при выдаче дубликата сим-карты может являться нарушением правил закона о защите прав потребителя, но это не является предметом данного спора. Как установил суд, "Банк Дом.РФ" был проинформирован о заключении Егорова под стражу, в связи с чем тот не пользуется средствами связи, "не получает смс-уведомления с кодами/паролями для входа в систему и не вводит их в соответствующие формы на интернет-страницах и/или в приложениях". Находящийся под стражей имеет право давать платежные распоряжения банку, но только с разрешения администрации СИЗО, а банк обязан проконтролировать наличие такого разрешения. При отсутствии разрешения операция аннулируется, отметил суд. В данном случае, система "антифрод" банка несколько раз блокировала операции по списанию средств, оценивая их как сомнительные, но затем блокировки снимали сотрудники банка после звонков в колл-центр злоумышленников, представлявшихся Егоровым и называвших его паспортные данные и кодовое слово. Отказывая в иске, суд отметил, что истец, у которого не было информации об освобождении клиента из СИЗО, фактически перекладывает "вину в ненадлежащем исполнении обязанности с коммерческого банка на иное лицо, оказывающее услуги связи".
https://ria.ru/20250121/khomyak-1994769664.html
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происшествия, красноярск, москва, мтс
Происшествия, Красноярск, Москва, МТС
Банк не смог переложить на оператора вину за хищение денег клиента

Банк "Дом.РФ" не смог переложить на МТС вину за хищение денег клиента

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Банка Дом.РФ", требовавшего взыскать с оператора МТС около 104 миллионов рублей – такую сумму банк ранее выплатил клиенту, со счета которого мошенники похитили деньги через мобильный банк, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Пострадавшим оказался житель Красноярска Владимир Егоров. Неустановленные лица со 2 по 5 июля 2023 года перевели с его вкладов 200 тысяч евро и 130 миллионов рублей на виртуальные цифровые карты, выпущенные под логином Егорова, после чего совершили ряд покупок и переводов на сторонние счета.
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Сам Егоров в это время находился в СИЗО, телефон у него был изъят, и он не имел доступа к мобильному банку и интернет-банку. Егоров обратился в один из райсудов Красноярска с иском к "Банку Дом.РФ", и банк добровольно выплатил ему около 104 миллионов рублей.
После этого банк подал иск в арбитражный суд Москвы к МТС с требованием вернуть ему эту сумму. По мнению истца, именно сотовый оператор виноват в случившемся, поскольку сотрудники МТС восстановили злоумышленникам, укравшим затем деньги, дубликат сим-карты Егорова с привязанным к мобильному банку номером по его поддельному паспорту.
Суд, однако, отметил, что ненадлежащая аутентификация лица при выдаче дубликата сим-карты может являться нарушением правил закона о защите прав потребителя, но это не является предметом данного спора.
Как установил суд, "Банк Дом.РФ" был проинформирован о заключении Егорова под стражу, в связи с чем тот не пользуется средствами связи, "не получает смс-уведомления с кодами/паролями для входа в систему и не вводит их в соответствующие формы на интернет-страницах и/или в приложениях". Находящийся под стражей имеет право давать платежные распоряжения банку, но только с разрешения администрации СИЗО, а банк обязан проконтролировать наличие такого разрешения. При отсутствии разрешения операция аннулируется, отметил суд.
В данном случае, система "антифрод" банка несколько раз блокировала операции по списанию средств, оценивая их как сомнительные, но затем блокировки снимали сотрудники банка после звонков в колл-центр злоумышленников, представлявшихся Егоровым и называвших его паспортные данные и кодовое слово. Отказывая в иске, суд отметил, что истец, у которого не было информации об освобождении клиента из СИЗО, фактически перекладывает "вину в ненадлежащем исполнении обязанности с коммерческого банка на иное лицо, оказывающее услуги связи".
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