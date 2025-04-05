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Биография Игоря Бабушкина - РИА Новости, 05.04.2025
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01:30 05.04.2025
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Биография Игоря Бабушкина
Биография Игоря Бабушкина - РИА Новости, 05.04.2025
Биография Игоря Бабушкина
Губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в поселке Каменники Рыбинского района Ярославской области. РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T01:30:00+03:00
2025-04-05T01:30:00+03:00
справки
игорь бабушкин
астраханская область
биографии
единая россия
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Губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в поселке Каменники Рыбинского района Ярославской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР (ныне Московское высшее общевойсковое командное училище), в 2002 году – Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ (ныне Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ), в 2014 году – АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций". В 1992-2012 годах проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. Окончил службу в Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой) в звании полковника.С 2013 по 2018 год являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).25 сентября 2018 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. 8 сентября 2019 года победил на выборах губернатора Астраханской области, набрав 75,63% голосов. 17 сентября 2019 года вступил в должность главы региона. По итогам выборов губернатора Астраханской области, прошедших 6-8 сентября 2024 года, Игорь Бабушкин был переизбран на посту главы региона. Его кандидатуру поддержали 78,17% избирателей.12 сентября 2024 года Игорь Бабушкин официально вступил в должность губернатора Астраханской областиДействительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2015). Член Высшего совета партии "Единая Россия".Секретарь астраханского регионального отделения партии "Единая Россия", член президиума регионального политического совета партии, член регионального политического совета партии.Награжден орденами Почета, Мужества, различными ведомственными наградами.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
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справки, игорь бабушкин, астраханская область, биографии, единая россия
Справки, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Биографии, Единая Россия

Биография Игоря Бабушкина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
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Губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в поселке Каменники Рыбинского района Ярославской области.
В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР (ныне Московское высшее общевойсковое командное училище), в 2002 году – Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ (ныне Голицынский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ), в 2014 году – АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций".
В 1992-2012 годах проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. Окончил службу в Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой) в звании полковника.
С 2013 по 2018 год являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
25 сентября 2018 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
8 сентября 2019 года победил на выборах губернатора Астраханской области, набрав 75,63% голосов. 17 сентября 2019 года вступил в должность главы региона.
По итогам выборов губернатора Астраханской области, прошедших 6-8 сентября 2024 года, Игорь Бабушкин был переизбран на посту главы региона. Его кандидатуру поддержали 78,17% избирателей.
12 сентября 2024 года Игорь Бабушкин официально вступил в должность губернатора Астраханской области
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2015).
Член Высшего совета партии "Единая Россия".
Секретарь астраханского регионального отделения партии "Единая Россия", член президиума регионального политического совета партии, член регионального политического совета партии.
Награжден орденами Почета, Мужества, различными ведомственными наградами.
Женат, есть дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиИгорь БабушкинАстраханская областьБиографииЕдиная Россия
 
 
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