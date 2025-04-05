https://ria.ru/20250405/aktsiya-2009551613.html

В Марселе прошла крупная акция в поддержку Ле Пен

В Марселе прошла крупная акция в поддержку Ле Пен - РИА Новости, 05.04.2025

В Марселе прошла крупная акция в поддержку Ле Пен

Полтысячи человек собрались в Марселе на акцию в поддержку лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой ранее... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T18:12:00+03:00

2025-04-05T18:12:00+03:00

2025-04-05T18:41:00+03:00

в мире

париж

марин ле пен

европарламент

приговор марин ле пен

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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Полтысячи человек собрались в Марселе на акцию в поддержку лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой ранее вынесли приговор по делу о растрате средств Европарламента, сообщило в субботу агентство Франс Пресс. Крупная акция в поддержку Ле Пен также пройдет в воскресенье в Париже. Как сообщал телеканал BFMTV, на ней ожидаются порядка 8 тысяч человек. "Национальное объединение" пожелало организовать акцию в Марселе перед встречей в Париже в воскресенье в ответ на осуждение Марин Ле Пен… По данным организаторов, 500 человек пришли на (площадку для мероприятий – ред.) Флорида-Палас, где партия регулярно собирается", - говорится в сообщении агентства. На плакатах на встрече был размешен лозунг "Поддержим Марин, спасём демократию", что отсылает к установленному судом запрету для Ле Пен избираться в органы госвласти, в том числе участвовать в президентских выборах в 2027 году, передаёт Франс Пресс. Отмечается, что большой зал, где проводилось мероприятие, остался полупустым, однако глава местного подразделения "Нацобъединения" Франк Аллизио объяснил "спонтанностью" акции. Депутат заявил, что хотел дать французам, которые не могут приехать на митинг в Париж, возможность "выразить своё мнение как гражданам", сказано в материале. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008506182.html

https://ria.ru/20250331/lepen-2008378881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен