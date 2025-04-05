Рейтинг@Mail.ru
В Марселе прошла крупная акция в поддержку Ле Пен - РИА Новости, 05.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 05.04.2025 (обновлено: 18:41 05.04.2025)
https://ria.ru/20250405/aktsiya-2009551613.html
В Марселе прошла крупная акция в поддержку Ле Пен
В Марселе прошла крупная акция в поддержку Ле Пен - РИА Новости, 05.04.2025
В Марселе прошла крупная акция в поддержку Ле Пен
Полтысячи человек собрались в Марселе на акцию в поддержку лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой ранее... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T18:12:00+03:00
2025-04-05T18:41:00+03:00
в мире
париж
марин ле пен
европарламент
приговор марин ле пен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009554034_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_19989c913a7150f1191331d18fee127f.jpg
ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Полтысячи человек собрались в Марселе на акцию в поддержку лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой ранее вынесли приговор по делу о растрате средств Европарламента, сообщило в субботу агентство Франс Пресс. Крупная акция в поддержку Ле Пен также пройдет в воскресенье в Париже. Как сообщал телеканал BFMTV, на ней ожидаются порядка 8 тысяч человек. "Национальное объединение" пожелало организовать акцию в Марселе перед встречей в Париже в воскресенье в ответ на осуждение Марин Ле Пен… По данным организаторов, 500 человек пришли на (площадку для мероприятий – ред.) Флорида-Палас, где партия регулярно собирается", - говорится в сообщении агентства. На плакатах на встрече был размешен лозунг "Поддержим Марин, спасём демократию", что отсылает к установленному судом запрету для Ле Пен избираться в органы госвласти, в том числе участвовать в президентских выборах в 2027 году, передаёт Франс Пресс. Отмечается, что большой зал, где проводилось мероприятие, остался полупустым, однако глава местного подразделения "Нацобъединения" Франк Аллизио объяснил "спонтанностью" акции. Депутат заявил, что хотел дать французам, которые не могут приехать на митинг в Париж, возможность "выразить своё мнение как гражданам", сказано в материале. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
https://ria.ru/20250331/frantsiya-2008506182.html
https://ria.ru/20250331/lepen-2008378881.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009554034_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a10eac498e4d253df3d4cda1196936d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
В Марселе прошла крупная акция в поддержку Ле Пен

AFP: полтысячи человек собрались в Марселе на акцию в поддержку Марин Ле Пен

© Фото : Franck Allisio/XАкция в поддержку Марин Ле Пен в Марселе
Акция в поддержку Марин Ле Пен в Марселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Фото : Franck Allisio/X
Акция в поддержку Марин Ле Пен в Марселе
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Полтысячи человек собрались в Марселе на акцию в поддержку лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой ранее вынесли приговор по делу о растрате средств Европарламента, сообщило в субботу агентство Франс Пресс.
Крупная акция в поддержку Ле Пен также пройдет в воскресенье в Париже. Как сообщал телеканал BFMTV, на ней ожидаются порядка 8 тысяч человек.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Адвокат Ле Пен рассказал, как она восприняла приговор
31 марта, 20:09
«
"Национальное объединение" пожелало организовать акцию в Марселе перед встречей в Париже в воскресенье в ответ на осуждение Марин Ле Пен… По данным организаторов, 500 человек пришли на (площадку для мероприятий – ред.) Флорида-Палас, где партия регулярно собирается", - говорится в сообщении агентства.
На плакатах на встрече был размешен лозунг "Поддержим Марин, спасём демократию", что отсылает к установленному судом запрету для Ле Пен избираться в органы госвласти, в том числе участвовать в президентских выборах в 2027 году, передаёт Франс Пресс.
Отмечается, что большой зал, где проводилось мероприятие, остался полупустым, однако глава местного подразделения "Нацобъединения" Франк Аллизио объяснил "спонтанностью" акции. Депутат заявил, что хотел дать французам, которые не могут приехать на митинг в Париж, возможность "выразить своё мнение как гражданам", сказано в материале.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Марин Ле Пен после заседания суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Ле Пен приговорили к запрету на избрание в органы власти
31 марта, 13:00
 
В миреПарижМарин Ле ПенЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала