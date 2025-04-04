https://ria.ru/20250404/zhuravli-2009245831.html

Вернувшиеся в Приамурье краснокнижные журавли кормятся с аистами

Вернувшиеся в Приамурье краснокнижные журавли кормятся с аистами - РИА Новости, 04.04.2025

Вернувшиеся в Приамурье краснокнижные журавли кормятся с аистами

Вернувшиеся с зимовки в Китае краснокнижные японские журавли Снежинка и Подснежник кормились возле села Гродеково Благовещенского района Приамурья вместе со... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:44:00+03:00

2025-04-04T05:44:00+03:00

2025-04-04T05:50:00+03:00

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китай

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Вернувшиеся с зимовки в Китае краснокнижные японские журавли Снежинка и Подснежник кормились возле села Гродеково Благовещенского района Приамурья вместе со стаей аистов, сообщил эколог Антон Сасин в Telegram-канале."Снежинка и Подснежник. Вернулись домой. Журавли кормились вместе со стаей аистов на оттаявшем болоте", — написал ученый.Он уточнил, что в этой же группе из одиннадцати аистов, с которыми кормились Снежинка и Подснежник, был аист, помеченный в 2019 году передатчиком и кольцом 059."Это тот аист, который в конце марта прилетел к нам, посмотрел на снег и вернулся в Китай, осуществив обратную весеннюю миграцию на 500 километров до окрестностей Дацина. Я сделал анимацию трека, на которой видно, что 24 марта аист прилетел в Амурскую область, по заснеженным болотам понял, что еще рано и 27 марта повернул назад в Китай. Около Дацина он просидел до 3 апреля и затем за один день опять вернулся в Амурскую область. И совершенно случайно оказался в одной группе птиц со Снежинкой", — рассказал Сасин.Всего в 2019 году экологи пометили передатчиками 55 аистов, в том числе четырех с гнезда в Березовском заказнике, где сейчас работает камера и с которого седьмой сезон ведется онлайн-трансляция. Сейчас на связи остаются восемь таких птиц, добавил ученый.

https://ria.ru/20241101/zhuravlik-1981264879.html

https://ria.ru/20241117/jastreb-1984272617.html

китай

амурская область

благовещенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, амурская область, благовещенский район, общество