https://ria.ru/20250404/zhestyannikov-2009396033.html

Жестянников: допсредства направят на развитие области и поддержку вологжан

Жестянников: допсредства направят на развитие области и поддержку вологжан - РИА Новости, 04.04.2025

Жестянников: допсредства направят на развитие области и поддержку вологжан

Первые в 2025 году поправки в бюджет Вологодской области, внесенные губернатором региона Георгием Филимоновым, утвердили на внеочередной сессии областного... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:30:00+03:00

2025-04-04T17:30:00+03:00

2025-04-04T17:36:00+03:00

вологодская область

череповец

вологда

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первые в 2025 году поправки в бюджет Вологодской области, внесенные губернатором региона Георгием Филимоновым, утвердили на внеочередной сессии областного парламента, дополнительные средства направят на развитие области и поддержку жителей, сообщил спикер Законодательного собрания региона Сергей Жестянников. "Это традиционная работа, связанная с дополнительными поступлениями из федерации и необходимостью перераспределения средств на важнейшие инфраструктурные и социальные направления. В целом расходы выросли на 7,7 миллиарда рублей", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Жестянников уточнил, что 1,9 миллиарда направлено на ремонт и содержание улично-дородной сети, 418 миллионов — на строительство 7-й поликлиники в Череповце, 200 миллионов — на закупку автомобилей скорой помощи, 161 миллион — на выплаты в рамках проектов "Молодой специалист" и "Земский доктор". Кроме этого, более 3 миллиардов рублей выделено на подготовку к празднованию 880-летия Вологды, 735 миллионов — на докапитализацию Фонда развития промышленности и поддержки МСП в части предоставления льготных кредитов, 265 миллионов — на строительство инфраструктуры особой экономической зоны, 251 миллион — на капремонт Вологодской городской больницы №1 и 195 миллионов — на закупку новых трамваев для Череповца. Спикер облпарламента подчеркнул, что все изменения были единогласно поддержаны депутатами всех фракций. С учетом поправок доходы областного бюджета в 2025 году составят 138 миллиардов 973,2 миллиона рублей, расходы – 177 миллиардов 76,4 миллиона, дефицит полностью обеспечен остатками средств с прошлого года, подытожил Жестянников.

https://ria.ru/20250401/vologda-2008687769.html

https://ria.ru/20250328/vologodchina-2008008340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, вологда, сергей жестянников, георгий филимонов