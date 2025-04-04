https://ria.ru/20250404/zhestyannikov-2009396033.html
Жестянников: допсредства направят на развитие области и поддержку вологжан
Жестянников: допсредства направят на развитие области и поддержку вологжан - РИА Новости, 04.04.2025
Жестянников: допсредства направят на развитие области и поддержку вологжан
Первые в 2025 году поправки в бюджет Вологодской области, внесенные губернатором региона Георгием Филимоновым, утвердили на внеочередной сессии областного... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:30:00+03:00
2025-04-04T17:30:00+03:00
2025-04-04T17:36:00+03:00
вологодская область
череповец
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сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первые в 2025 году поправки в бюджет Вологодской области, внесенные губернатором региона Георгием Филимоновым, утвердили на внеочередной сессии областного парламента, дополнительные средства направят на развитие области и поддержку жителей, сообщил спикер Законодательного собрания региона Сергей Жестянников. "Это традиционная работа, связанная с дополнительными поступлениями из федерации и необходимостью перераспределения средств на важнейшие инфраструктурные и социальные направления. В целом расходы выросли на 7,7 миллиарда рублей", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Жестянников уточнил, что 1,9 миллиарда направлено на ремонт и содержание улично-дородной сети, 418 миллионов — на строительство 7-й поликлиники в Череповце, 200 миллионов — на закупку автомобилей скорой помощи, 161 миллион — на выплаты в рамках проектов "Молодой специалист" и "Земский доктор". Кроме этого, более 3 миллиардов рублей выделено на подготовку к празднованию 880-летия Вологды, 735 миллионов — на докапитализацию Фонда развития промышленности и поддержки МСП в части предоставления льготных кредитов, 265 миллионов — на строительство инфраструктуры особой экономической зоны, 251 миллион — на капремонт Вологодской городской больницы №1 и 195 миллионов — на закупку новых трамваев для Череповца. Спикер облпарламента подчеркнул, что все изменения были единогласно поддержаны депутатами всех фракций. С учетом поправок доходы областного бюджета в 2025 году составят 138 миллиардов 973,2 миллиона рублей, расходы – 177 миллиардов 76,4 миллиона, дефицит полностью обеспечен остатками средств с прошлого года, подытожил Жестянников.
https://ria.ru/20250401/vologda-2008687769.html
https://ria.ru/20250328/vologodchina-2008008340.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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череповец, вологда, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Череповец, Вологда, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников: допсредства направят на развитие области и поддержку вологжан
Жестянников: допсредства бюджета потратят на развитие Вологодчины и соцподдержку
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Первые в 2025 году поправки в бюджет Вологодской области, внесенные губернатором региона Георгием Филимоновым, утвердили на внеочередной сессии областного парламента, дополнительные средства направят на развитие области и поддержку жителей, сообщил спикер Законодательного собрания региона Сергей Жестянников.
"Это традиционная работа, связанная с дополнительными поступлениями из федерации и необходимостью перераспределения средств на важнейшие инфраструктурные и социальные направления. В целом расходы выросли на 7,7 миллиарда рублей", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Жестянников
уточнил, что 1,9 миллиарда направлено на ремонт и содержание улично-дородной сети, 418 миллионов — на строительство 7-й поликлиники в Череповце
, 200 миллионов — на закупку автомобилей скорой помощи, 161 миллион — на выплаты в рамках проектов "Молодой специалист" и "Земский доктор".
Кроме этого, более 3 миллиардов рублей выделено на подготовку к празднованию 880-летия Вологды
, 735 миллионов — на докапитализацию Фонда развития промышленности и поддержки МСП в части предоставления льготных кредитов, 265 миллионов — на строительство инфраструктуры особой экономической зоны, 251 миллион — на капремонт Вологодской городской больницы №1 и 195 миллионов — на закупку новых трамваев для Череповца.
Спикер облпарламента подчеркнул, что все изменения были единогласно поддержаны депутатами всех фракций.
С учетом поправок доходы областного бюджета в 2025 году составят 138 миллиардов 973,2 миллиона рублей, расходы – 177 миллиардов 76,4 миллиона, дефицит полностью обеспечен остатками средств с прошлого года, подытожил Жестянников.