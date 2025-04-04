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При эвакуации из Гуево 92-летняя женщина прошла шесть километров
При эвакуации из Гуево 92-летняя женщина прошла шесть километров - РИА Новости, 04.04.2025
При эвакуации из Гуево 92-летняя женщина прошла шесть километров
Пожилая женщина 1933-го года рождения прошла с военнослужащими группировки "Север" 6 километров во время эвакуации из приграничного населенного пункта Гуево в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:39:00+03:00
2025-04-04T09:39:00+03:00
2025-04-04T09:39:00+03:00
курская область
безопасность
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КУРСК, 4 апр – РИА Новости. Пожилая женщина 1933-го года рождения прошла с военнослужащими группировки "Север" 6 километров во время эвакуации из приграничного населенного пункта Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск. "Эвакуировали позавчера бабушку 93 лет (по уточненным данным 92 года - ред.) и двух женщин. (92-летней - ред.) женщине... было очень тяжело идти, но, тем не менее, она прошла 6 километров – мы ей постоянно помогали", – рассказал военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Большой". По его словам, навстречу вышла группа эвакуации с носилками, когда подошли к одной из точек эвакуации в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, её положили на носилки и выносили несколько часов.
https://ria.ru/20241218/zhitel-1989826668.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
При эвакуации из Гуево 92-летняя женщина прошла шесть километров
При эвакуации из Гуево 92-летняя женщина прошла шесть километров с военными
КУРСК, 4 апр – РИА Новости. Пожилая женщина 1933-го года рождения прошла с военнослужащими группировки "Север" 6 километров во время эвакуации из приграничного населенного пункта Гуево в Курской области, сообщили РИА Новости в группировке войск.
"Эвакуировали позавчера бабушку 93 лет (по уточненным данным 92 года - ред.) и двух женщин. (92-летней - ред.) женщине... было очень тяжело идти, но, тем не менее, она прошла 6 километров – мы ей постоянно помогали", – рассказал военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Большой".
По его словам, навстречу вышла группа эвакуации с носилками, когда подошли к одной из точек эвакуации в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения, её положили на носилки и выносили несколько часов.