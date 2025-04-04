https://ria.ru/20250404/zelenskij-2009449283.html

Зеленский надеется, что Франция и Британия отправят военных на Украину

Зеленский надеется, что Франция и Британия отправят военных на Украину - РИА Новости, 04.04.2025

Зеленский надеется, что Франция и Британия отправят военных на Украину

Владимир Зеленский надеется, что Франция и Британия будут среди первых, кто отправит свой контингент на Украину. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:37:00+03:00

2025-04-04T22:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский надеется, что Франция и Британия будут среди первых, кто отправит свой контингент на Украину. "Французские войска будут, я уверен абсолютно, будут среди первых, если будет контингент, французские, британские. Они представляют сегодня эту идею, как главные представители европейского контингента. Когда, сколько, не могу сказать", - сказал Зеленский на брифинге, который транслировал украинский телеканал "Общественное". Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.

https://ria.ru/20250401/posledstviya-2008545066.html

https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)