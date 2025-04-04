Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам
Липецкая область получит средства на здравоохранение по трем новым нацпроектам
© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Липецкая область получит федеральные средства на развитие здравоохранения по трем новым национальным проектам — "Продолжительная активная жизнь", "Семья" и "Эффективная и конкурентная экономика", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, самый большой федеральный транш в 5 миллиардов рублей поступит по нацпроекту "Продолжительная активная жизнь". Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения. В рамках финансирования по нацпроекту "Семья" появятся две новые модульные женские консультации — в Данковском районе и Липецком округе. Часть средств направят на переоснащение областного перинатального центра и детских больниц.
Артамонов отметил, что в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе продолжится внедрение в медицину цифровых сервисов, которые максимально разгрузят врачей от оформления выписок и справок.
"С рутинной работой частично поможет искусственный интеллект, чтобы доктора могли выполнять свою главную миссию — оказывать пациентам живое человеческое внимание и помощь", — сказал Артамонов.