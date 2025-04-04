https://ria.ru/20250404/zdravookhranenie-2009314363.html

Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам

Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам - РИА Новости, 04.04.2025

Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам

Липецкая область получит федеральные средства на развитие здравоохранения по трем новым национальным проектам — "Продолжительная активная жизнь", "Семья" и... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:31:00+03:00

2025-04-04T13:31:00+03:00

2025-04-04T13:31:00+03:00

липецкая область

данковский район

игорь артамонов

здравоохранение

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Липецкая область получит федеральные средства на развитие здравоохранения по трем новым национальным проектам — "Продолжительная активная жизнь", "Семья" и "Эффективная и конкурентная экономика", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, самый большой федеральный транш в 5 миллиардов рублей поступит по нацпроекту "Продолжительная активная жизнь". Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения. В рамках финансирования по нацпроекту "Семья" появятся две новые модульные женские консультации — в Данковском районе и Липецком округе. Часть средств направят на переоснащение областного перинатального центра и детских больниц. Артамонов отметил, что в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе продолжится внедрение в медицину цифровых сервисов, которые максимально разгрузят врачей от оформления выписок и справок. "С рутинной работой частично поможет искусственный интеллект, чтобы доктора могли выполнять свою главную миссию — оказывать пациентам живое человеческое внимание и помощь", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250403/artamonov-2009194999.html

данковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

данковский район, игорь артамонов, здравоохранение