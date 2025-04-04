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Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам - РИА Новости, 04.04.2025
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Липецкая область
 
13:31 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/zdravookhranenie-2009314363.html
Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам
Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам - РИА Новости, 04.04.2025
Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам
Липецкая область получит федеральные средства на развитие здравоохранения по трем новым национальным проектам — "Продолжительная активная жизнь", "Семья" и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:31:00+03:00
2025-04-04T13:31:00+03:00
липецкая область
данковский район
игорь артамонов
здравоохранение
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Липецкая область получит федеральные средства на развитие здравоохранения по трем новым национальным проектам — "Продолжительная активная жизнь", "Семья" и "Эффективная и конкурентная экономика", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, самый большой федеральный транш в 5 миллиардов рублей поступит по нацпроекту "Продолжительная активная жизнь". Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения. В рамках финансирования по нацпроекту "Семья" появятся две новые модульные женские консультации — в Данковском районе и Липецком округе. Часть средств направят на переоснащение областного перинатального центра и детских больниц. Артамонов отметил, что в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе продолжится внедрение в медицину цифровых сервисов, которые максимально разгрузят врачей от оформления выписок и справок. "С рутинной работой частично поможет искусственный интеллект, чтобы доктора могли выполнять свою главную миссию — оказывать пациентам живое человеческое внимание и помощь", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250403/artamonov-2009194999.html
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данковский район, игорь артамонов, здравоохранение
Липецкая область, Данковский район, Игорь Артамонов, Здравоохранение
Липецкое здравоохранение получит поддержку по трем новым нацпроектам

Липецкая область получит средства на здравоохранение по трем новым нацпроектам

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Липецкая область получит федеральные средства на развитие здравоохранения по трем новым национальным проектам — "Продолжительная активная жизнь", "Семья" и "Эффективная и конкурентная экономика", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, самый большой федеральный транш в 5 миллиардов рублей поступит по нацпроекту "Продолжительная активная жизнь". Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения. В рамках финансирования по нацпроекту "Семья" появятся две новые модульные женские консультации — в Данковском районе и Липецком округе. Часть средств направят на переоснащение областного перинатального центра и детских больниц.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Артамонов: сев яровых культур стартовал в Липецкой области
Вчера, 19:16
Артамонов отметил, что в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе продолжится внедрение в медицину цифровых сервисов, которые максимально разгрузят врачей от оформления выписок и справок.
"С рутинной работой частично поможет искусственный интеллект, чтобы доктора могли выполнять свою главную миссию — оказывать пациентам живое человеческое внимание и помощь", — сказал Артамонов.
 
Липецкая областьДанковский районИгорь АртамоновЗдравоохранение
 
 
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