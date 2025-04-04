https://ria.ru/20250404/yaschur-2009448022.html

На ферме в Словакии зафиксировали вспышку ящура

На ферме в Словакии зафиксировали вспышку ящура - РИА Новости, 04.04.2025

На ферме в Словакии зафиксировали вспышку ящура

Ящур подтвержден на еще одной ферме в Словакии недалеко от границы с Венгрией, это шестое хозяйство, где за последнее время было выявлено данное заболевание,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:20:00+03:00

2025-04-04T22:20:00+03:00

2025-04-04T22:20:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Ящур подтвержден на еще одной ферме в Словакии недалеко от границы с Венгрией, это шестое хозяйство, где за последнее время было выявлено данное заболевание, сообщил глава МВД Матуш Шутай-Эшток. О первом случае заражения ящуром было объявлено в Словакии 21 марта, последние 50 лет данное заболевание на территории республики не регистрировалось. Ящур был подтвержден сначала в четырех хозяйствах, которые занимаются разведением крупного рогатого скота на юге Словакии недалеко от границы с Венгрией, где вспышка этого заболевания произошла ранее. Пятая ферма, где был выявлен ящур, находится в населенном пункте Плавецкий Штврток на западе Словакии в 60 километрах от границы с Чехией. По всей Словакии из-за ящура был объявлен режим ЧС. "Могу подтвердить, что в населенном пункте Юрова (недалеко от границы с Венгрией - ред.) очередной очаг этой инфекции", - сообщил Шутай-Эшток по итогам заседания кризисного штаба. Он отметил, что в понедельник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос о закрытии порядка 17 пропускных пунктов, в основном на границах с Венгрией. Глава МВД сообщил, что также будет усилен контроль за соблюдением мер, которые были приняты в целях борьбы с распространением ящура в республике. Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.

https://ria.ru/20250110/germaniya-1993131051.html

https://ria.ru/20250307/vengrija-2003654599.html

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