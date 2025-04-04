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В Екатеринбурге задержали за взятку бывшего главного инженера "Гортранса" - РИА Новости, 04.04.2025
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17:51 04.04.2025 (обновлено: 18:00 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009405630.html
В Екатеринбурге задержали за взятку бывшего главного инженера "Гортранса"
В Екатеринбурге задержали за взятку бывшего главного инженера "Гортранса" - РИА Новости, 04.04.2025
В Екатеринбурге задержали за взятку бывшего главного инженера "Гортранса"
Бывший главный инженер ЕМУП "Гортранс" Екатеринбурга Андрей Эльзессер задержан в столице Урала за получение взятки в 750 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:51:00+03:00
2025-04-04T18:00:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Бывший главный инженер ЕМУП "Гортранс" Екатеринбурга Андрей Эльзессер задержан в столице Урала за получение взятки в 750 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. "Изобличить фигуранта удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых достоверно установлен факт передачи... взятки в виде наличных денег на сумму 750 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства, отмечая, что речь идет об Андрее Эльзессере. Как уточнили журналистам в управлении СК РФ по региону, в отношении 57-летнего фигуранта, уже бывшего главного инженера, возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. "Преступление было совершено в период с августа 2024 по январь 2025 года. Подозреваемый получил взятку в крупном размере от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ранее заключенному договору между указанной коммерческой структурой и муниципальным предприятием", – отметили в СУСК. Согласно санкциям инкриминируемой статьи, фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009150163.html
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происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге задержали за взятку бывшего главного инженера "Гортранса"

Экс-главу "Гортранса" Екатеринбурга задержали за взятку в 750 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Бывший главный инженер ЕМУП "Гортранс" Екатеринбурга Андрей Эльзессер задержан в столице Урала за получение взятки в 750 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.
«
"Изобличить фигуранта удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых достоверно установлен факт передачи... взятки в виде наличных денег на сумму 750 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства, отмечая, что речь идет об Андрее Эльзессере.
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Как уточнили журналистам в управлении СК РФ по региону, в отношении 57-летнего фигуранта, уже бывшего главного инженера, возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.
«
"Преступление было совершено в период с августа 2024 по январь 2025 года. Подозреваемый получил взятку в крупном размере от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ранее заключенному договору между указанной коммерческой структурой и муниципальным предприятием", – отметили в СУСК.
Согласно санкциям инкриминируемой статьи, фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
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