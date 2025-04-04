https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009405630.html

В Екатеринбурге задержали за взятку бывшего главного инженера "Гортранса"

В Екатеринбурге задержали за взятку бывшего главного инженера "Гортранса" - РИА Новости, 04.04.2025

В Екатеринбурге задержали за взятку бывшего главного инженера "Гортранса"

Бывший главный инженер ЕМУП "Гортранс" Екатеринбурга Андрей Эльзессер задержан в столице Урала за получение взятки в 750 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:51:00+03:00

2025-04-04T17:51:00+03:00

2025-04-04T18:00:00+03:00

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Бывший главный инженер ЕМУП "Гортранс" Екатеринбурга Андрей Эльзессер задержан в столице Урала за получение взятки в 750 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. "Изобличить фигуранта удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых достоверно установлен факт передачи... взятки в виде наличных денег на сумму 750 тысяч рублей", – сказал собеседник агентства, отмечая, что речь идет об Андрее Эльзессере. Как уточнили журналистам в управлении СК РФ по региону, в отношении 57-летнего фигуранта, уже бывшего главного инженера, возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. "Преступление было совершено в период с августа 2024 по январь 2025 года. Подозреваемый получил взятку в крупном размере от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ранее заключенному договору между указанной коммерческой структурой и муниципальным предприятием", – отметили в СУСК. Согласно санкциям инкриминируемой статьи, фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009150163.html

https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html

россия

екатеринбург

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происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)