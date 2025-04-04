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ВСУ потеряли более 1505 военных в зоне действий "Запада" за неделю

ВСУ потеряли более 1505 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 04.04.2025

ВСУ потеряли более 1505 военных в зоне действий "Запада" за неделю

Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и пограничного отряда, противник за это время потерял... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:24:00+03:00

2025-04-04T13:24:00+03:00

2025-04-04T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и пограничного отряда, противник за это время потерял более 1505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке ведомства за период с 29 марта по 4 апреля. "Противник потерял свыше 1505 военнослужащих, пять танков, 18 боевых бронированных машин, включая десять бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 32 автомобиля, 36 орудий полевой артиллерии, в том числе 15 западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 12 полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность