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ВСУ потеряли более 1505 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 04.04.2025 (обновлено: 13:38 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vsu-2009312503.html
ВСУ потеряли более 1505 военных в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли более 1505 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 04.04.2025
ВСУ потеряли более 1505 военных в зоне действий "Запада" за неделю
Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и пограничного отряда, противник за это время потерял... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:24:00+03:00
2025-04-04T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и пограничного отряда, противник за это время потерял более 1505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке ведомства за период с 29 марта по 4 апреля. "Противник потерял свыше 1505 военнослужащих, пять танков, 18 боевых бронированных машин, включая десять бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 32 автомобиля, 36 орудий полевой артиллерии, в том числе 15 западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 12 полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 1505 военных в зоне действий "Запада" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли более 1505 военных в зоне действий "Запада" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и пограничного отряда, противник за это время потерял более 1505 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке ведомства за период с 29 марта по 4 апреля.
"Противник потерял свыше 1505 военнослужащих, пять танков, 18 боевых бронированных машин, включая десять бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 32 автомобиля, 36 орудий полевой артиллерии, в том числе 15 западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 12 полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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